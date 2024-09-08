T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO: 2023/179 Esas

DAVALI: BİLAL KÖSE- 25156534124 TC kimlik numaralı

Altınşehir Mh. Türkler Cad. Miralay Sok. Sk D:4 No:4 Ümraniye/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava: borçlu Bilal Köse ile diğer davalı kardeşleri arasında devrettiği dava konusu taşınmazlara ilişkin satış işlemlerinin davacı Süleyman Demirtaş bakımından iptali ile davacıya dava konusu taşınmazlar üzerinde icra yetkisi verilmesine ilişkin olduğunu, davalı Bilal Köse'nin borcun doğuşundan sonra kardeşlerine miras payını devrettiği davalının 347.000 TL senet borcunun bulunduğu ve alacaklısından mal kaçırdığının tespiti ile devredilen taşınmazlar üzerinde davacıya cebri icra yetkisi verilmesini talep ve dava edilmiştir.

Dava Konusu Taşınmazlar:

Avcılar ilçesi ve Çankırı ilçesinde bulunan miras bırakanı Yusuf Köse'den TC. 25249531078 borçlu davalıya intikal eden miras hisselerinin bulunduğu taşınmazlar.

Belirtilen davalı adına yayınlandığı gün tebliğ yerine geçmek suretiyle ilan olunur. 13/05/2024

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Basın No: ILN02086614