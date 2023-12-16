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Resmi İlanlar T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-12-16 00:00:00 -

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/664 Esas
KARAR NO : 2023/350

Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/05/2023 tarihli ilamı ile TCK 102/1-2.cümlesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan İbad ve Amna oğlu, 1987 FİLİSTİN doğumlu, AHMED E.Y.ALMALLAHI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.11.2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01951625