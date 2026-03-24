T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2025/825 Esas

DAVALI : AHMAD ALAHMAD Yeşilkent Mah. G-90 Sk. No:11 /2 Avcılar/ İSTANBUL adresinde kendisine ulaşılamadığı, tebliğine el verişli başkada adresinin bulunamadığı sebebiyle ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 12/05/2026 günü saat: 13:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18/03/2026

Basın No: ILN02429762