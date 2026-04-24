T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2019/1736 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkemenizce davalının mernis adresinin bulunmadığı ve dosya içindeki bildirilen adreslerine tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Küçükçekmece 4 Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/1736 esas sayılı dosyasındaki 08/09/2024 tarihli bilirkişi raporunda" Dava dosyasında yapılan incelemelerde dava konusu taşınmazın, tapuda kayıtlı hissedar sayısına ve hisselere isabet edecek yüz ölçüm, parsel cepheleri, parsel alanları yönünden beraber değerlendirildiğinde paydaşlar arasında ivaz ilavesi dâhil aynen taksiminin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Ortaklığın Satış Yapılarak Giderilme Durumunda; Taşınmazın yöresi, mevkü, ulaşım ve alışveriş imkânları, imar durumu, yüzölçümü, niteliğinin “arsa” oluşu, parselde hissedar sayısı, çevresindeki mevcut yapılaşmalar, ilçe merkezine, çarşı, pazara ve merkezi yerlere ulaşır mesafede olması, alt yapı sorunu çözüme kavuşturulmamış bir bölgede yer alması, belediye hizmetlerinden yararlanma ölçüsü, bu bölgede gayrimenkulde görülen arz-talep ilişkisi, çevrede oluşan rayiç alım-satım değerleri ile paranın satın alma gücü gibi hususlar dikkate alındığında; Taşınmazın Değeri İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firüzköy Mahallesi, Kiremitocağı Mevki, 103 Ada, 2parsel de kayıtlı, 2.667,16 metrekare alanlı arsa nitelikli taşınmazın; Rapor Tanzim Tarihi (08.09.2024) İtibarıyle Tamamının Değeri;134.966.500,00 TL (Yİ-ÜFE 3610,51) Arsa Değeri; 2.667,16 metrekare X 25.000,00 TL 66.679.000,00 TL Yapı Değeri; 6.070,00 m? X 15.000,00 TL X ( 1-0,75 Amortisman) = 68.287.500,00 TL Nurettin ÇOBAN Hissesine Düşen: 66.679.000,00 TL X 21/190 =7.369.784,00 TL (Davacı Nurettin Çoban a ait herhangi bir yapı bulunmadığından yapı değeri dahil edilmemiştir. Dava Tarihi Olan (05.11.2019) Tarihi İtibarıyle Tamamının Değeri; 16.857.962,00 TL (Yİ- ÜFE 450,97) Arsa Değeri= 2.667,16 metrekare X 3.123,00 TL=8.329,540,00 TL Yapı Değeri; 6.070,00 metrekare X 1.405,00 TL = 8.528.422,00 TL Nurettin ÇOBAN Hissesine Düşen: 8.329.540,00 TL X 21/190 = 920.633,00 TL (Davacı Olarak Belirlenmiştir. Davalının bu ilanı gazetede ilan edildiği tarihi takip eden 14 gün sonra başlamak üzere Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, durusma gününün 07/07/2026 günü saat: 11:13'da olduğu Davalı Taylan Pektaş'a İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02454893