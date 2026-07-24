T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2023/585

DAVALILAR : 1- Gür Metin Erilkun - 52147125108

Davacı Sevilay Karagüven Tarafından, mahkememize açılan İhalenin Feshi (Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle (İİK M.134) (Alacaklı, Borçlu Tarafından Açılan)) davası nedeniyle;

Davalı Gür Metin Erilkun adına dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmemiş olduğundan davalıya dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Adı geçen davalı Gür Metin Erilkun'a İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mah., 5117 Parsel 1.bodrum katında bulunan mesken nitelikli 1.bağımsız bölüm numaralı taşınmaz hakkında ortaklığın giderilmesi davası açıldığı, duruşma günü olan 24/11/2026 günü saat 11.00'da mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, iş bu ilanın kendisine tebliğ tarihinden itibaren cevap dilekçesini ve delillerini bildirmesi, aksi taktirde cevap dilekçesi ve delil bildirmekten imtina etmiş sayılacağını ve davacı tarafın iddiayı genişletme yasağına bağlı kalmaksızın iddiasını genişletebileceği ve 2 haftalık süre içerisinde HMK. 126, 127 ve 317/2 maddesi gereğince avansı yatırması, süresinde cevap dilekçesi verilmez ise HMK 128. Maddesi gereğince davaya konu vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, verilen cevap dilekçesinin HMK 317/2 129 maddede belirtilen hususları taşıması gerektiği, ihtar olduğu hususları ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02516273