T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, Resneli çiftliği Mevkii, 382 ada 5 par selde kayıtlı 261,90 m2 alanlı Arsa nitelikli taşınmaz; Ana taşınmaz arsa üzerine inşa edilen 2 adet yapı bulun makta, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmamış olup taşınmaz müşterek mülkiyet hükümlerine tabidir. 49 dış kapı no.lu yapının, taşıyıcı sistemi betonarme karkas, yapı nizamı ikiz nizam olup zemin kat+3 normal kattan oluşmaktadır. Toplam 4 katlıdır. Yapının dış cephesi sıvalı ve boyalı olup çatısı bulunmaktadır. Yapı giriş kapısı zemin kat seviyesinde olup demir profil kapıdır. Yapının giriş sahanlığı, kat sahanlıkları seramik kaplı, merdivenleri mermer kaplı olup sahanlıkları sıvalı olup boyası bazı duvarlarda dökülmüştür. Yapıda asansör yoktur. yapının toplam inşaat alanı yaklaşık 419 m2 civarındadır. Yapıda elektrik, sihhi tesisatı mevcut olup dairelerin ısıtma sistemi doğalgaz-kombidir. Yapının yapı sınıfı 2. sınıf inşaat olup yaşı25-30 yıl civarındadır. 51 dış kapı no.lu yapının, taşıyıcı sistemi yığma, yapı nizamı ikiz nizam olup zemin kattan oluşan tek katlı bir yapıdır. Yapının dış cephesi sıvalı olup boyası yer yer dökülmüş olup çatısı bulunmaktadır. Yapı giriş kapısı zemin kat seviyesinde olup demir profil kapıdır. Yapının zemin katın inşaat alanı takriben 62 m2 civarındadır. Yapının pencereleri pvc imalat ve ısıcamlıdır. Yapıda elektrik, sihhi tesisatı mevcut olup ısıtma sistemi yoktur. Yapının yapı sınıfı 3. sınıf inşaat olup yaşı31-40 yıl civarındadır. taşınmazın çevresi konut yoğun lukludur. Taşınmazın yakınında Orhan Gazi Caddesi ve Bayramtepe Alemdar Cami bulunmaktadır. Altyapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Taşınmazın Son İmar Durumu : Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Sayı : E-67507953 -115.02.01-289400 ve 05.02.2026 tarihli yazılarında " Söz konusu parsele ait imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer'i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup, bugün itibariyle;1/1000ölçekli"11.12.2012t.t.'li Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planı" kapsamında K2:Konut Alanı'nda kalmaktadır. Kamu alanına terk ve ihdas işlemlerine (Yol, Park, O.P. vb.) ait sınırlar İnşaat İstikamet Rölevesinde belirlenecek olup, uygulama net imar parseli üzerinden yapılacaktır.K2:Konut Alanı'nda; "300 m²'den küçük parsellerde İkiz Düzende, Önbahçe, Arka ve Yan Bahçe mesafeleri 3.00 metre, Hmax:9.50 metre; 300-500 m² arasındaki parsellerde ise İkiz Düzende, Önbahçe, Arka ve Yan Bahçe mesafeleri 3.00 metre, Hmax:12.50 metre; 500 m² den büyük parsellerde E=1.90 olup Ayrık düzende uygulama yapılacak" tır. Bilahare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 22/05/2020 tarih ve 105676 sayılı yazılarında, Rezerv Yapı Alanları'nda yeniden düzenlenen alan sınırının Bakanlık Makamının 07/04/2020 tarihve105645 sayılı Olur'ları ile onaylandığı bildirilmiş olup, bahse konu taşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Rezerv Yapı Alanı” nda kalmaktadır. Denil miştir.

Taşınmaz Güvercintepe Mah. Bucak Sokak No:49 Ve 51 Başakşehir/ İSTANBUL dadır.

Yüzölçümü : 261,90 m2 KDV Oranı :%20

Kıymeti : 15.408.634,00 TL Kaydındaki Şerhler: Satışa arz, Haciz, Rezerv Yapı Alanında kalmaktadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 13:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 13:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 13:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 13:49

07/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02397903