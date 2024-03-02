T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2021/1122

KARAR NO : 2023/1047

Dolandırıcılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/09/2022 tarihli ilamı ile TCK'nın 157/1 maddesi gereğince 1 YIL 6 AY HAPİS ve 5.000,00 TL Adli Para Cezası, TCK 53/1 maddesindeki tedbirlerin uygulanması ile cezalandırılan Salih ve Nezira oğlu, 01/01/1996 Deyrizor doğumlu Munaf ELHALİFE ve Amır ve Hulud oğlu, 01/01/1988 Deyrizor doğumlu Murad ELHAMMUD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilgililerin bilgisine ulaşabileceği bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde istinaf edilebileceği İLAN OLUNUR. 23.02.2024

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Basın No: ILN01994741