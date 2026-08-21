T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/813 Esas

KARAR NO : 2026/280

Mahkememizin 21/04/2026 tarih, 2025/813 Esas ve 2026/280 Karar sayılı ilamı ile sanık Ahmet ŞİRANUN hakkında Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan yapılan yargılama sonunda sanığın 33.700,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Nizami ve Murvat kızı, 19/02/1983 doğumlu katılan MARINA ŞİRANUN'a bugüne kadar yapılan tüm aramalara rağmen mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşılabileceği bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiş olup,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde de mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanı tutanağa geçirilerek Hakime onaylatılmak suretiyle istinaf yoluna gidilebileceği İLAN OLUNUR 19.08.2026

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Basın No: ILN02533420