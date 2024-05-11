T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.59553166-2022/522-Ceza Dava Dosyası

30.04.2024

Konu :

İL A N

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme suçundan sanık BULUT AKSOY hakkında mahkememizce verilen kararın sanığa ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23.01.2024 tarihli karar ile Osman ve Nuran oğlu, 24/12/1993 Bakırköy doğumlu BULUT AKSOY hakkında 5237 sayılı TCK 142/2-h maddesi gereğince 5 Yıl Hapis, TCK 116/2 maddesi gereğince 6 Ay Hapis ve TCK 151/1 maddesi gereğince 4 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,söz konusu karar sanık BULUT AKSOY'un adresi tespit edilemediğinden tebliğ edilmediği anlaşılmakla;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, 7 gün içinde Mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanla ya da verilecek bir dilekçe ile İSTİNAF yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 30/04/2024

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Basın No: ILN02029790