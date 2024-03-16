T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.59553166-2023/163-Ceza Dava Dosyası

04.03.2024

--- İLAN ---



Sn. MHD NOURI SHIKH ALBASATNEH, (Mhd Suhıl Oğlu Aman'dan olma, 08/06/1987 doğumlu) Hakkınızda açılan ceza davasına ilişkin iddianamenin kabul edilmesi sonucu, Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı olan dava dosyasına sanık sıfatı ile kayıt edildiniz.

CMK nın 251/1 maddesi uyarınca, üzerinize atılı suç ile ilgili olarak, mahkememizce basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.

CMK nın 251.maddesinin uygulanması kapsamında, bu ihtar, tarafınıza tebliğ edilmektedir.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 2023/11644 soruşturma sayılı iddianamesi ile 17/02/2023 tarihinde Basit Yaralama suçundan Türk Ceza Kanunu 125/1, 86/2-1, 86/3-a, 53/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmanız talebiyle kamu davası açılmıştır.

Yukarıda belirtilen suçlamalarla ilgili olarak savunmalarınızı ve delillerinizi, ayrıca toplatılmasını istediğiniz delillerinizi, Müşteki Sanık Iman Ashik hakkındaki şikayetinizin devam edip etmediğini, davaya katılma talebinizin bulunup bulunmadığını; suçtan doğan maddi zararınızın olup olmadığını, var ise maddi zararınızın ne kadar olduğunu ve müşteki sanık tarafından karşılanıp karşılanmadığını, karşılanmış ise ne zaman karşılandığını belgeleriyle yazılı olarak sunmanız, toplanmasını istediğiniz delillerinizin bulunup bulunmadığını da mahkememize 15 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, savunma ve beyanlarınız için tarafınıza verilen süre dolduktan sonra, mahkememizce duruşma yapılmaksızın CMK nın 223.maddesinde belirtilen kararlardan birine hükmedilebileceği, yine aynı süresinde, hakkınızda hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilmesine, açıkça itiraz etmemeniz halinde, suçunuzun subutu halinde, hakkınızda verilmesi muhtemel mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılması da karar verilebileceği;

İhtar metninin gazete ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması İLANEN TEBLİĞ ve İHTAR OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02002843