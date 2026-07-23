T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2026/183 Esas

DAVALILAR : 1-SALİM BOZKURT -27043952394-

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Ana-Baba Adının Düzeltilmesi/Değiştirilmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı Ayşe Bozkurt ile davacı Bekir Bozkurt’un birlikteliğinden dünyaya gelen davacı çocuk Zeynep Şifa Bozkurt’un 12.09.2014 tarihinde evlilik dışında doğduğunu, ancak doğumun ardından biyolojik baba Bekir Bozkurt’un kardeşi Salim Bozkurt’a ait kimlik bilgilerini kullanarak 17.09.2014 tarihinde tanıma beyanında bulunması nedeniyle çocuğun nüfus kayıtlarında Salim Bozkurt’un baba olarak yer aldığını ileri sürmüştür. Davacı Ayşe Bozkurt ile davalı Salim Bozkurt arasında herhangi bir birliktelik veya evlilik bulunmadığını, davalı Salim Bozkurt’un da çocuğu tanımaya yönelik bir irade açıklamasının olmadığını belirtmiştir. Söz konusu tanıma işlemi nedeniyle Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/573 Esas, 2015/519 Karar sayılı dosyasında yapılan yargılama sonucunda, Bekir Bozkurt’un kardeşi Salim Bozkurt’un kimliğini kullanarak işlem yaptığının belirlendiğini ve hakkında resmî belgede sahtecilik suçundan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı verildiğini, bu nedenle nüfus kaydının baştan itibaren gerçeğe aykırı ve sahte şekilde oluşturulduğunu iddia etmiştir. Mevcut kaydın çocuğun kimlik algısı ve psikolojik gelişimi üzerinde olumsuz etkiler doğuracağını belirterek, gerek görülmesi hâlinde DNA incelemesi yaptırılmak suretiyle Zeynep Şifa Bozkurt’un biyolojik babasının Bekir Bozkurt olduğunun tespitine, nüfus kaydında baba olarak görünen Salim Bozkurt’un kayıttan çıkarılarak nüfus kaydının düzeltilmesine, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce tensip tutanağı düzenlenmiş düzenlenen tensip tutanağı uyarınca "1-Davacının HMK 114 /gmaddesi gereğince gider avansını yatırdığının tespitine,

2-HMK 119 MADDESİ gereğince dava dilekçesindeki unsurları uygun olduğu anlaşılmakla DAVA DİLEKÇESİNİN KABULÜN,

3-Yargılamanın basit yargılamaya tabi olduğu tespit edilmekle, davalıya dava dilekçesi ekli ve duruşma günü bildirir tebligat çıkartılarak "Davalı tarafa HMK317-318 madde gereği ekleri ile birlikte dava dilekçesinin tebliğine, İki haftalık süre içerisinde cevap verildiği takdirde cevap dilekçesi ve eklerinin davacı tarafa tebliğine, cevap vermediği takdirde DAVAYI İNKAR ETMİŞ KABUL EDİLECEĞİNİN TESPİTİNE karar verileceği ayrıca bildirilen duruşma günü ve saatinde hazır olunmadığı taktirde HMK nın 320.Maddesi uyarınca yargılamaya devam olunacağı" hususlarının ihtarına ve dava dilekçesinin eklerinin ayrıca işbu tensip tutanağı ile kendisine bildirilmesine, Davacı tarafa duruşma günü bildirir davetiye tebliğine, gelmediği taktirde davanın HMKnın 320 maddesinin ilgili bendi uyarınca işlemden kaldırılacağının kendisine ihtarına," hususu ihtar edilmiş ve duruşmanın 25/09/2026 günü saat 10:15'a bırakılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, adres yetersizliği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebligat yolu ile tebliği uygun görülmüştür.

Davalı Salim Bozkurt'a bu ilanın yayınlanmasından 15 gün sonra;

Dava dilekçesinin, tensip tutanağının, son duruşma zaptının ve Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporun tebliğ edilmiş sayılacağı,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra cevap süresi olan iki haftalık yasal sürenin başlamış sayılacağı, Bu süre içinde istediği taktirde davaya cevaplarını ve varsa delillerini mahkememize sunabileceği hususları ile duruşma günü ve saati İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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Basın No: ILN02515245