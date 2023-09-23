T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2012/428 Esas

KARAR NO : 2012/436

Davacı Hülya ÇİTOĞLU tarafından davalı Murat AKÇAY aleyhine açılan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonrası verilen 23/05/2012 tarihli gerekçeli kararımız davalının bildirilen adreslerine kararın tebliğ olunamaması ayrıca davalının tebligata yarar açık adreside tespit edilemediğinden kararın ilan yolu ile tebliğ olunmasına karar verilmekle ;



Mahkememizin 2012/428 Esas -2012/436 Karar sayılı 23/05/2012 tarihli gerekçeli kararının hüküm kısmında ;



1- DAVANIN KABULÜNE,



2- AYDIN İli, SÖKE İlçesi, BAĞARASI KEMALPAŞA Köyü/mah. Cilt 60, hane 125'de nüfusa kayıtlı, BSN:11 MUSTAFA ve AYSEL'den olma, 22/11/1985 doğumlu davacı HÜLYA ÇİTOĞLU ile aynı hanede nüfusa kayıtlı BSN:38 ARİF ve NURİYE'den olma 16/01/1983 doğumlu davalı MURAT AKÇAY'nın M.K. 166/3. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,



3- Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden maddi, manevi tazminat ve nafaka talepleri bulunmadığından bu hususlarda karar verilmesine yer olmadığına,



4- Yapılan yargılama giderlerinin taraflar üzerinde bırakılmasına,



5- Alınması gereken harç peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, Yargıtay 'a temyiz yolu açıl olmak üzere karar verilmiştir.



İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonrası 16.gününü tebliğ tarihi sayılacağı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememiz aracılığı ile Yargıtay 'a temyiz talebinde bulunabileceği aksi halde hükmün kesinleşeceği davalı MURAT AKÇAY adına tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 19/09/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01895778