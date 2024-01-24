T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. AİLE MAHKEMESİ

Esas No :2023/993

İLAN

Davacı TARIK YEŞİLMEN ile Davalı HANNAA HALİT arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Babalık Davası) davasında davalı HANNAA HALİT'in adresine ulaşılamadığı, davalının Türkiye de olmadığı, herhangi bir adresinin tespit edilemediği bu nedenle mahkememizce davalıya tebligat yapılamadığından kendisine ilan yolu ile tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde; çocuğu Asel Sara'nın 11/05/2019 tarihinde Güngören Özel Meltem Hastanesi'nde doğduğunu, davalı Hannaa Halit'in Suriyeli olduğunu, çocuğu bırakarak Suriye'ye kaçtığını, kendisine ulaşamadığını, küçük Asel'in annesine ulaşamadığını, çocuğun kimliğini çıkarabilmek için DNA testi ile babası olduğunun tespitine karar verilmesini talep etmiş olup, dava dosyasına 30/04/2024 günü saat 09:03'e duruşma günü verildiği "H.M.K. 139. maddesi gereğince, tarafların sulh için gerekli hazırlıkları yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinin ihtarına, (iş bu tutanağın ilanı ile ihtaratın yapılmış sayılmasına)" ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 hafta sonra dava dilekçesi ve duruşma gününün tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde ihtarat gereği işlem yapmanız aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususları ilan olunur.

17/01/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN01971992