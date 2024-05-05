  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-05-05 00:00:00 -

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2022/566 Esas

KARAR NO : 2023/293

MÜŞTEKİ : MUHAMMED DEVNİ; Hamid ve Lamya oğlu, 2000 Cezayir doğumlu.

SUÇ : Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Kemiklerin Kırılmasına Sebebiyet Verecek Şekilde Kasten Yaralama

KARAR TARİHİ : 13/10/2023

Yukarıda açık kimliği yazılı müşteki hakkındaki dosyada beraat ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen müştekinin tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, resmi gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 26/04/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02026989