T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2022/566 Esas
KARAR NO : 2023/293
MÜŞTEKİ : MUHAMMED DEVNİ; Hamid ve Lamya oğlu, 2000 Cezayir doğumlu.
SUÇ : Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Kemiklerin Kırılmasına Sebebiyet Verecek Şekilde Kasten Yaralama
KARAR TARİHİ : 13/10/2023
Yukarıda açık kimliği yazılı müşteki hakkındaki dosyada beraat ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmiştir.
Yapılan tüm aramalara rağmen müştekinin tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, resmi gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 26/04/2024
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Basın No: ILN02026989