T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2024/845 Esas
KARAR NO : 2026/98
Şantaj suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/02/2026 tarihli ilamı ile 107/1 maddesi gereğince 10000 TL ADLİ PARA, 2 YIL HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1)-SÜRESİZ cezası ile cezalandırılan Hikmet ve Emriye oğlu, 14/01/1989 doğumlu,mah/köy nüfusuna kayıtlı ÜMİT GÜLER tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.09.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02547688