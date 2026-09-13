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Resmi İlanlar T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/845 Esas

KARAR NO : 2026/98

Şantaj suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/02/2026 tarihli ilamı ile 107/1 maddesi gereğince 10000 TL ADLİ PARA, 2 YIL HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1)-SÜRESİZ cezası ile cezalandırılan Hikmet ve Emriye oğlu, 14/01/1989 doğumlu,mah/köy nüfusuna kayıtlı ÜMİT GÜLER tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.09.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02547688