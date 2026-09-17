T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 13. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2024/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ SAFRA MAHALLESİ KAPANARYA MEVKİİ 3191 PARSEL SAYILI ZEMİNKAT 1 NOLU DAİRE & İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ SAFRA MAHALLESİ KAPANARYA MEVKİİ 3191 PARSEL SAYILI 1. KAT 2 NOLU DAİRE; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun 128/son maddesinde " Ticari ve Ekonomik Bütünlük Arz eden ya da bir bütün halinde satıl dığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak paraya çevrilir " hük mü gereğince taşınmazların bulunduğu binanın fiiliyatta bulunmaması, yıkılmış olması, mevcut hali ile taşınmazın arsa olması nedeni ile İİK nun 128/son maddesi gereğince her iki bağımsız bölümün bir bütün olarak satışına karar verilmiştir. Satışı istenen gayrimenkulün bulunduğu ana taşınmazın boşarsa konumunda olduğu Görülmüş tür. Taşınmaza yakın konumda Kanarya İlkokulu yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgenin alt yapısı tamamlanmış, Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Taşınmazın İmar Durumu : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.06.2025 tarih ve E-33067842-115.02.01-663870 yazısında; " Küçükçekmece İlçesi, Kanarya Mahallesi, 3191 parsel; 15.12. 2006, 26.02.2018, 22.03.2021,26.05.2022 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygula ma İmar Planında, plan notlarının 1.21 maddesindeki hükümlere haiz, İkiz Nizam 4 kat (İ-4), Konut Alanında kal makta olup cuzi miktarda Yola terki mevcuttur. Havamania kritelerinden dolayı, maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir." Denil mektedir.

Adresi: Kanarya Mahallesi Serçe Sokak No:24 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 210,00 m2

Arsa Payı : 100+110/210

Kıymeti : 11.340.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Satışa arz

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 10:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 10:54

14/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02549905