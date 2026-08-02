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Resmi İlanlar T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2021/653 Esas

KARAR NO : 2025/841

Hakaret, Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/12/2025 tarihli ilamı ile 125/1, 106/1-1.cümle maddesi gereğince DÜŞME kararı verilen Khder ve Raghad oğlu, 17/09/2001 doğumlu, HASANAIN KHEDER ZAINALABDIN ALOBAIDI tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30.07.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02522844