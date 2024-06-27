T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2022/846 Esas

KARAR NO : 2023/619

HAKİM : Özge DİNÇ 189797

YZ. İŞL. MD. : Muhammet Nuri ASLAN 169667

Basit Tehdit, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek suçlarından Mahkememizin 26/10/2023 tarih, 2022/846 Esas ve 2023/617 Karar sayılı kararı ile sanık LAMİN EL GUMA BALA (Yabancı Kimlik No: 99583358820) hakkında müsnet suçlardan şikayetten vazgeçme nedeniyle davanın düşmesine karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanık LAMİN EL GUMA BALA'nın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞİNE, Resmi Gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 14.06.2024

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Basın No: ILN02051417