  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2023/130

Karar No: 2026/306

İ L A N

Mahkememizin 2023/130 Esas sayılı dosyasında; Anatolıy ve İrina oğlu 1974 KIRGIZİSTAN doğumlu VLADIMIR MIKHAYLENKO hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan düşme kararı verilmiş ve katılan kurum vekili istinafa başvurmuş olup,

 

Sanığa ait gıyabi mahkumiyet kararı tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28 ve 29 maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02504352

 