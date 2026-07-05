T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No: 2023/130
Karar No: 2026/306
İ L A N
Mahkememizin 2023/130 Esas sayılı dosyasında; Anatolıy ve İrina oğlu 1974 KIRGIZİSTAN doğumlu VLADIMIR MIKHAYLENKO hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan düşme kararı verilmiş ve katılan kurum vekili istinafa başvurmuş olup,
Sanığa ait gıyabi mahkumiyet kararı tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28 ve 29 maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02504352