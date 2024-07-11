T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.10215878-2023/264-Ceza Dava Dosyası

08.07.2024

Konu:

İ L A N

Katılanı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı olan Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan mahkememizce verilen 17/10/2023 tarih ve 2023/264 esas ve 2023/658 Karar Sayılı Gerekçeli Karar ile;

1-213 Sayılı Kanunun 359/a-2 maddesi uyarınca defter ve belgeleri ibraz etmeme suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verilmiş ise de "Cemal ve Rahime oğlu, 28/08/1991 Adana doğumlu " MUSA ARASAN tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

4- 7201 Sayılı Tebligat kanunun 29.Maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşabileceği gazetelerin birinde ve aynı zamanda internet haber sitesi ve ayrıca basın ilan kurumu portalında İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiş olup ,

5- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren Yedi (7) gün içinde de mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verileçek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanı tutanağa geçirilerek Hakime onaylatılmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF Edebileceği İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN02059092