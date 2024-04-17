T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/1469 Esas

DAVACI : SİNPAŞ GYO BOSPHORUS CİTY TOPLU YAPI SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ

DAVALI : MOWAFAQ ABDEL LATIF ALI DAOUD-

DAVA : Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Eski Hale Getirme İstemli)

Davacı SİNPAŞ GYO BOSPHORUS CİTY TOPLU YAPI SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ vekilinin dava dilekçesinde özetle; İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, F21C21A1B pafta, 800 Ada, 4 nolu Parsel, 63 Blok, 142 No'lu bağımsız bölüm malikinin davalı Mowafaq Abdul Latif Ali Dawoud olduğunu, davalının Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca gerek bağımsız gerek eklentileri gerekse de ortak yerleri kullanırken yönetim planına uymakla yükümlü olduklarını, davalının bu yükümlülüklerine uymadıklarını, Sinpaş Gyo Bosphorus City Toplu Yapı Sitesi, İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, F21C21A1B pafta, 800 Ada, 4 nolu Parsel, 63 Blok, 142 No'lu bağımsız bölüme yaptığı haksız müdahalenin men'ine, Sinpaş Gyo Bosphorus City Toplu Yapı Sitesi, İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, F21C21A1B pafta, 800 Ada, 4 nolu Parsel, 63 Blok, 142 No'lu bağımsız bölümün eski hale getirilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce davalı MOWAFAQ ABDEL LATIF ALI DAOUD'ın yabancı uyruklu olması nedeni ile davalının adres ve kimlik bilgilerinin tespiti için Küçükçekmece Tapu Müdürlüğüne, İl Göç İdaresine ve yurt dışı giriş çıkış kayıtlarının celbi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne müzekkerelerin yazıldığı ve davalının adres ve kimlik bilgisi tespit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 2829 maddeleri hükmüne binaen dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı MOWAFAQ ABDEL LATIF ALI DAOUD'ın belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeyip veya gelip de davayı takip etmediğinde, geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN olunur.

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Basın No: ILN02017505