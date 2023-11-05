T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2015/879 Esas

Konu : İLAN METNİ



İLAN METNİ

Davacı , CEBRAİL ATLI ile Davalı , NIGORA AKRAMOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle; Boşanma davasının yapılmakta olan yargılamasında davalının adresi tespit edilemediğinden Gerekçeli kararın ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir.



Mahkememiz Gerekçeli Kararı ile ;1- DAVANIN KABULÜ ile MARDİN İli, ARTUKLU İlçesi, KABALA Köyü/mah. Cilt 36, hane 4'de nüfusa kayıtlı, İSA ve HANIMİ oğlu, 10/10/1985 doğumlu, 60139210596 TC kimlik nolu, davacı CEBRAİL ATLI ile aynı hanede nüfusa kayıtlı SOBIRCON ve HALİMA kızı, 02/03/1980 doğumlu, 99817804208 Yabancı Kimlik nolu, davalı NIGORA AKRAMOVA'nın BOŞANMALARINA,



2- AAÜT'ne göre 4.080,00 TL maktu vekil ücretinin davalı NIGORA AKRAMOVA'dan alınarak davacı CEBRAİL ATLI'ya VERİLMESİNE,



3- Davacının yaptığı yargılama gideri olan 55,40 TL harçlar toplamı ile 261,00 TL yirbi bir adet tebligat gideri, 11,00 TL iki adet e-tebligat gideri, 79,80 TL on bir adet müzekkere gideri, 71,50 TL Y.D. Harcı gideri, 250,00 TL Bilirkişi gideri olmak üzere toplam 728,70 TL'nin davalı NIGORA AKRAMOVA'dan alınarak davacı CEBRAİL ATLI'ya VERİLMESİNE,



4-Gider avansından kullanılmayan kısımların kararın kesinleşmesinden sonra davacı tarafa İADESİNE,



5-6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinin 58/1. Maddesi uyarınca, taraflardan birinin talebi olmadıkça gerekçeli kararın tebliğe çıkarılmamasına(Talep halinde gerekçeli kararın tebliğe çıkarılmasına),



Dair davacı ve vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinafı mümkün olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. " kararı ve



Mahkememizin 09/08/2021 tarihli Tavzih kararı ile ; " 1-Tavzih Talebinin Kabulüne,



2 -Mahkememizin 2015/879 Esas 2021/207 sayılı kararının hüküm kısımının 1. Bendininin " DAVANIN KABULÜ ile MARDİN İli, ARTUKLU İlçesi, KABALA Köyü/mah. Cilt 36, hane 4'de nüfusa kayıtlı, İSA ve HANIMİ oğlu, 10/10/1985 doğumlu, 60139210596 TC kimlik nolu, davacı CEBRAİL ATLI ile aynı hanede nüfusa kayıtlı IRKIN ve NAFISA kızı 23.09.1988 TAŞKENT (TASHKENT ) Doğumlu,CA 2353931 Pasaport Nolu davalı NIGORA AKRAMOVA'nın BOŞANMALARINA, Mahkememiz hükmünün bu şekilde tavzihine,karara tavzihen tesciline,



3- İş bu tavzih kararının Mahkememizin 27/05/2021 tarih 2015/879 Esas 2021/207 Karar sayılı Kararın EKİNDEN SAYILMASINA,



4- Kararın Taraflara tebliğine,



Dair kararın tebliğinden itibaren HMK 346/2 Maddesi gereğince BİR HAFTA içerisinde, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Nezdinde İstinafı mümkün olmak üzere zere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı" şeklinde karar verilmiştir. Gerekçeli Karar ile Tavzih kararının tebliği yerine geçerli olmak üzere DAVALI NIGORA AKRAMOVA' ya İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 19/01/2022

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Basın No: ILN01924877