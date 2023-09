T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2022/302 Esas

KARAR NO : 2023/218



MAĞDUR SANIK :SHOHRAT GURBANOV, Jepbar ve Enebay oğlu, 11/11/1987 TÜRKMENİSTAN doğumlu. Ziya Gökalp Mahallesi Başkomutan Caddesi No:3 Başakşehir / İSTANBUL adresinde oturur. Kimlik No:99504265404



KARAR TARİHİ : 13/06/2023



Basit Yaralama suçundan Mahkememizin 13/06/2023 tarih, 2022/302 Esas ve 2023/218 Karar sayılı kararı ile mağdur sanık SHOHRAT GURBANOV (Yabancı Kimlik No: 90504265404) hakkında üzerinde atılı eylemden dolayı şikayetten vazgeçme nedeniyle davanın düşmesine, kendisine karşı işlenen Kasten Yaralama eylemi nedeniyle mağdur sanık Ebada Aly Ahmed Bakoush'un mahkumiyetine karar verilmiştir.



Yapılan tüm aramalara rağmen mağdur sanık SHOHRAT GURBANOV'un tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞİNE, Resmi Gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 18/09/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01894373