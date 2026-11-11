T.C. KOZAN İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*



2026/1438 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1438 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Kozan İlçe, MAHMUTLU Mahalle/Köy, 1118 Ada, 6 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm 02.09.2026 günü Kozan İcra Dairesi Müdürlüğünün İcra dosyasının keşfinde fen ve gayrimenkul değerleme bilirkişisi olarak hazır bulunduk. Fen Bilirkişinin yer göstermesiyle? Kıymet Takdirine? konu olan taşınmazları keşif heyeti ile birlikte gezdik, taşınmazların üzerinde gerekli fotoğraflama, incelemeler yapıp ve notlarımızı aldık.1-Adana İli Kozan İlçesi Mahmutlu Mahallesi 1118 ada 6 parsel B Blok 2. kat 6 ve 4. kat 10 Nolu Bağımsız Bölüm tamamı K***** B**** adına kayıtlıdır. Ana taşınmaz 1466,00 m2 olup, 2 .kat 6 nolu B.B70/1466 hisse arsa payı bulunmaktadır. Cinsi Mesken olarak kayıtlıdır. 2 adet icra haczi bulunmaktadır.2-Adana İli Kozan İlçesi Mahmutlu Mahallesi 1118 ada 6 parsel B Blok 2. kat 6 ve 4. kat 10 Nolu Bağımsız Bölüm tamamı K***** B**** adına kayıtlıdır. Ana taşınmaz 1466,00 m2 olup,4 .kat 10 nolu B.B100/1466 hisse arsa payı bulunmaktadır. Cinsi Mesken olarak kayıtlıdır. 1 adet Kamu haczi, 2 adet icra haczi bulunmaktadır. Kozan Belediyesinde yapılan incelemede değerleme konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli İmar Planı kapsamında taşınmazlar için yapılaşma koşulları ayrık nizam, En Çok 4 Katlı Taks: 0.35, E: 1,40 , konut alanında kalmakta olduğu görülmüştür. Dava konusu taşınmaz Kozan İlçe merkezine2,00 km mesafede Yusuf Hallaçoğlu Bulvarının 110 m doğusunda, Hasan Sehlikoğlu Caddesinin 400 m güneyinde, Dilmen sokak cepheli parsel içerisindedir. Dava konusu zemin + 2.Kat, 6 Nolu Bağımsız Bölüm 2 oda, 1 salon,1 mutfak, antre, hol, 1banyo, wc ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup bürüt: 85,00 m2, Net:75,00 m2 alanlıdır. Uluslararası Değerleme Standardı ( UDES ) piyasa değerinin ( Alım ? Satım Değeri ) belirlenmesinde Emsal Karşılaştırma Yöntemi, Maliyet Yöntemi, Gelir Yöntemi işlemlerinden hangisinin seçileceğini, taşınmazın özellikleri ve elde edilebilen verilere göre belirlenmesini ön görmektedir. Bu bağlamda taşınmazın takdiri için emsal karşılaştırma yöntemi uygulanmış ve nihai sonuçlara ulaşılmıştır. Emsal karşılaştırma yönteminde; bölge emlak yetkilileri, ilgili konumda ikamet eden bölge sakinleri ve esnaflar, ilgili konum ve yakın çevresine düzenlenen UDES standartlarındaki raporlar baz alınmıştır. Serbest alım satım rayiç değerleri, imar durumu, emsal satışları, yapılaşma, altyapı ve ulaşım hizmetlerinden faydalana bilirlik hususları göz önüne salınarak değerlendirilmesi neticesinde dairenin keşif tarihindeki güncel değeri2 kat 6 nolu B.B 2.400.000,00 TL'dir.

Adresi : Adana Kozan Mahmutlu Mahallesi 1118 Ada 6 Parsel 2. Kat 6. Nolu Kozan / ADANA

Yüzölçümü : 1.466 m2

Arsa Payı : 70/1466

İmar Durumu: Konut, yerleşime uygun alan, daha fazla bilgi için Kozan Belediye Başkanlığına müracaat ediniz.

Kıymeti : 2.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Yönetim Planı : 14/01/2020

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2027 - 14:59

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 14:59

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 14:59

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Kozan İlçe, MAHMUTLU Mahalle/Köy, 1118 Ada, 6 Parsel, 10 Nolu Bağımsız Bölüm 02.09.2026 günü Kozan İcra Dairesi Müdürlüğünün İcra dosyasının keşfinde fen ve gayrimenkul değerleme bilirkişisi olarak hazır bulunduk. Fen Bilirkişinin yer göstermesiyle? Kıymet Takdirine? konu olan taşınmazları keşif heyeti ile birlikte gezdik, taşınmazların üzerinde gerekli fotoğraflama, incelemeler yapıp ve notlarımızı aldık.1-Adana İli Kozan İlçesi Mahmutlu Mahallesi 1118 ada 6 parsel B Blok 2. kat 6 ve 4. kat 10 Nolu Bağımsız Bölüm tamamı K***** B**** adına kayıtlıdır. Ana taşınmaz 1466,00 m2 olup, 2 .kat 6 nolu B.B70/1466 hisse arsa payı bulunmaktadır. Cinsi Mesken olarak kayıtlıdır. 2 adet icra haczi bulunmaktadır.2-Adana İli Kozan İlçesi Mahmutlu Mahallesi 1118 ada 6 parsel B Blok 2. kat 6 ve 4. kat 10 Nolu Bağımsız Bölüm tamamı K***** B**** adına kayıtlıdır. Ana taşınmaz 1466,00 m2 olup,4 .kat 10 nolu B.B100/1466 hisse arsa payı bulunmaktadır. Cinsi Mesken olarak kayıtlıdır. 1 adet Kamu haczi, 2 adet icra haczi bulunmaktadır. Kozan Belediyesinde yapılan incelemede değerleme konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli İmar Planı kapsamında taşınmazlar için yapılaşma koşulları ayrık nizam, En Çok 4 Katlı Taks: 0.35, E: 1,40 , konut alanında kalmakta olduğu görülmüştür. Dava konusu taşınmaz Kozan İlçe merkezine2,00 km mesafede Yusuf Hallaçoğlu Bulvarının 1Dava konusu zemin + 4.Kat, 10 Nolu Bağımsız Bölüm 2 oda, 1 salon,1 mutfak, antre, hol, 1banyo, wc ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup bürüt: 85,00 m2, Net:75,00 m2 alanlıdır. Uluslararası Değerleme Standardı ( UDES ) piyasa değerinin ( Alım ? Satım Değeri ) belirlenmesinde Emsal Karşılaştırma Yöntemi, Maliyet Yöntemi, Gelir Yöntemi işlemlerinden hangisinin seçileceğini, taşınmazın özellikleri ve elde edilebilen verilere göre belirlenmesini ön görmektedir. Bu bağlamda taşınmazın takdiri için emsal karşılaştırma yöntemi uygulanmış ve nihai sonuçlara ulaşılmıştır. Emsal karşılaştırma yönteminde; bölge emlak yetkilileri, ilgili konumda ikamet eden bölge sakinleri ve esnaflar, ilgili konum ve yakın çevresine düzenlenen UDES standartlarındaki raporlar baz alınmıştır. Serbest alım satım rayiç değerleri, imar durumu, emsal satışları, yapılaşma, altyapı ve ulaşım hizmetlerinden faydalana bilirlik hususları göz önüne salınarak değerlendirilmesi neticesinde dairenin keşif tarihindeki güncel değeri4 kat 10 nolu B.B 2.400.000,00 TL olduğu kanaatine varılmıştır.

Adresi : Adana Kozan Mahmutlu Mahallesi 4. Kat 10. Numara Kozan / ADANA

Yüzölçümü : 1.466 m2

Arsa Payı : 100/1466

İmar Durumu: Konut, yerleşime uygun alan, daha fazla bilgi için Kozan Belediye Başkanlığına müracaat ediniz.

Kıymeti : 2.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Yönetim Planı : 14/01/2020

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 15:00



03/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02590741