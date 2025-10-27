T.C. KOZAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2024/367 Esas

DAVALILAR : 1- ALİYE TAYLAN -A**T, M*****E kızı, 0*.*1.1967 d.lu, 127*****406 T.c Kimlik Numaralı.

2-MEFTUNE TAYLAN - H**I ve E**f kızı, *1.0*.1943 d.lu, 127*****842 T.c Kimlik Numaralı.

3-NEVİN TAYLAN - A**T, M*****E kızı, *9.1*.1960 d.lu, 127*****050 T.c Kimlik Numaralı.

4- SONGÜL TAYLAN- A**T, M*****E kızı, *5/0*/1972 d.lu,123*****830 T.c Kimlik Numaralı.

5- ŞEKİP TAYLAN -A*İ, Z*Y*Poğlu 3*.**.1952 doğumlu, 314*****372 TC Kimlik Numaralı,

6- TAŞKIN TAYLAN - A**T, M*****E oğlu, *1/*3/1969 d.lu, 127*****342 T.C Kimlik numaralı.

Davacı Şakir Taylan tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 20/11/2025 günü saat: 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Ön inceleme tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

