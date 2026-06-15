T.C. KOZAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2025/480-Ceza Dava Dosyası



İLAN

Mahkememizin 05.02.2026 tarih, 2025/480 esas, 2026/99 karar sayılı dosyasında, Hacı ve Emine Oğlu, 1997 doğumlu, Kozan İlçesi, Kuyubeli Mah. Nüfusuna kayıtlı, 155..............272 T.C. Kimlik Numaralı Ramazan ÖZ hakkında, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanığın adresine ulaşılamadığından kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirtilen karara karşı, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile verilen karara karşı istinaf yasa yoluna başvurulabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02486976