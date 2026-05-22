T.C. KOYULHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/72-2025/190 Arasındaki Tüm Dosyalar

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dosya No Mevki Ada/ Parsel Vasfı Yüz Ölçüm Maliki 2025/72 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 133 Ada, 2 Parsel Susuz Tarla 3.875,51 M2 Alanda 171,74 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Hasan Kul Ve Diğerleri 2025/73 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 133 Ada, 5 Parsel Bahçe 4.188,48 M2'lik Alanda 394,63 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Ali Öztürk Ve Diğerleri 2025/74 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 133 Ada, 18 Parsel Susuz Tarla 1.813,52 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Döndü Celep Ve Diğerleri 2025/75 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 133 Ada, 27 Parsel Sayılı Bahçe 93,83 M2'lik Alanınkamulaştırılması Hasan Kul 2025/76 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 133 Ada, 28 Parsel Bahçe 67,10 M2'lik Hasan Kul 2025/77 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 133 Ada, 35 Parsel Bahçe 142,33 M2'lik Alanın Şerif Kul 2025/78 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 133 Ada, 38 Parsel Arsa 100,66 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Ahmet Kul Ve Diğerleri 2025/79 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 148 Ada, 7 Parsel Sayılı Bahçe 349,36 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Elmas Koçer Ve Diğerleri 2025/80 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi 148 Ada, 54 Parsel Sayılı Bahçe 631,56 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Hasan Meletli 2025/81 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 148 Ada, 58 Parsel Sayılı Bahçe 236,26 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Abdullah Meletli Ve Diğerleri 2025/82 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 148 Ada, 60 Parsel Bahçe 42,62 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Kaya Meletli 2025/83 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 148 Ada, 63 Parsel Sayılı Bahçe 779,94 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Ahmet Meletli Ve Diğerleri 2025/84 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 148 Ada, 65 Parsel Sayılı Bahçe 260,87 M2'lik Alanda 37,29 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Ahmet Meletli Ve Diğerleri 2025/85 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi 148 Ada, 66 Parsel Sayılı Bahçe 82,62 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Ahmet Meletli Ve Diğerleri 2025/86 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 149 Ada, 5 Parsel Sayılı Susuz Tarla 2.925,43 M2'lik Alanda 251,63 M2'lik Alanın Kamulşatırılması Adnan Tepe Ve Diğerleri 2025/87 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 149 Ada, 7 Parsel Sayılı Bahçe 908,28 M2'lik Alanda 2,60 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Ayşe Meletli Ve Diğerleri 2025/88 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 149 Ada, 20 Parsel Sayılı Susuz Tarla 1.220,21 M2'lik Alanda 136,39 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Aynur Celep Ve Diğerleri 2025/89 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi 151 Ada, 2 Parsel Sayılı Susuz Tarla 3.863,33 M2'lik Alanda 1.255,47 M2'lik Alanın Kamulşatırılması Adnan Tepe Ve Diğerleri 2025/90 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 151 Ada, 16 Parsel Sayılı Susuz Tarla 3.992,19 M2'lik Alanda 2.413,21 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Hasan Odabaşı 2025/91 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 151 Ada, 18 Parsel Sayılı Susuz Tarla 69,66 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Hasan Odabaşı 2025/92 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 194 Ada, 3 Parsel Sayılı Bahçe 298,12 M2'lik Alanın Kamulşatırılması Kadir Kalkandelen 2025/93 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi 194 Ada, 5 Parsel Bahçe 155,95 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Kadir Kalkandelen 2025/94 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 194 Ada, 11 Parsel Sayılı Bahçeli, Kargir Samanlık 5.306,18 M2'lik Alanda 2.117,86 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Mehmet Kalkandelen 2025/95 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 194 Ada, 12 Parsel Sayılı Bahçeli Ahşap Ev 1.744,32 M2'lik Alanda794,20 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Kadir Kalkandelen 2025/96 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 194 Ada, 13 Parsel Sayılı Ahşap Ahır Ve Bahçesi 2.148,82 M2'lik Alanda 388,38 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Sevim Kendirli Ve Diğerleri 2025/97 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 194 Ada, 15 Parsel Sayılı Susuz Tarla 7.695,87 M2'lik Alanda 2.808,97 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Ahmet Kalkandelen 2025/98 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 194 Ada, 22 Parsel Bahçe 41,85 M2'lik Alanın Kamulatırılması Mustafa Kalkandelen 2025/99 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 194 Ada, 24 Parsel Bahçe 209,04 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Mustafa Kalkandelen 2025/100 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 194 Ada, 26 Parsel Sayılı Susuz Tarla 1.169,69 M2'lik Alanda 138,61 M2'lik Alanınkamulaştırılması Kadir Kalkandelen 2025/101 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 206 Ada, 17 Parsel Sayılı Ahşap Samanlık Ahır Ve Arsa 460,64 M2'lik Alanda94,78 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Ahmet Meletli Ve Diğerleri 2025/102 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 207 Ada, 1 Parsel Sayılı Bahçe 1.249,45 M2'lik Alanda 19,29 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Bahri Meletli 2025/103 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 207 Ada, 2 Parsel Sayılı Bahçe 165,01 M2'lik Alanda 24,41 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Ali Meletli 2025/104 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 207 Ada, 3 Parsel Sayılı Bahçe 354,25 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Fatma Sarıkaya Ve Diğerleri 2025/105 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 208 Ada, 21 Parsel Sayılı Susuz Tarla 3.002,86 M2'lik Alanda 642,60 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Mevlüt Dede 2025/106 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 209 Ada, 6 Parsel Sayılı Bahçe 1.036,15 M2'lik Alanda 6,27 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Hüseyin Şahin Ve Diğerleri 2025/107 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 209 Ada, 15 Parsel Sayılı Bahçeli İki Katlı Kargir Ev Ve Ahşap Ev 1.589,00 M2'lik Alanda240,60 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Meliha Sarıkaya Ve Diğerleri 2025/108 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi, 44 Ada, 1 Parsel Sayılı Susuz Tarla 2 1.412,03 M2'lik Alanda 220,22 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Durmuş Öztürk Ve Diğerleri 2025/109 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Kalebaşı Mahallesi, 171 Ada, 40 Parsel Tarla 2.488,88 M2'lik Alanda 101,54 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Nesime Yamaç 2025/110 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Şeyhler Mahallesi, 130 Ada, 5 Parsel Sayılı Susuz Tarla 3.667,27 M2'lik Alanda 627,97 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Muzaffer Kalkandelen 2025/111 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 108 Ada, 4 Parsel Sayılı Bahçe 343,97 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Azime Bayraktar 2025/112 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 108 Ada, 16 Parsel Sayılı Susuz Tarla Ahşap Ev Ahır 3.270,61 M2'lik Alanda 481,13 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Hakkı Ergin 2025/113 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 108 Ada, 25 Parsel Sayılı Susuz Tarla 1.605,00 M2'lik Alanda 176,75 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Arif Berber Ve Diğerleri 2025/114 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 108 Ada, 29 Parsel Sayılı Bahçe 503,25 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Melahat Berber 2025/115 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 109 Ada, 6 Parsel Sayılı Susuz Tarla 3.843,94 M2'lik Alanda 73,68 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Mehmet Ali Arıcan 2025/116 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 109 Ada, 11 Parsel Sayılı Bahçeli Ahşap Ev 45,10 M2'likAlanın Kamulaştırılması Mevlüt Bayraktar 2025/117 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 109 Ada, 15 Parsel Sayılı Bahçe 1.778,63 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Erel Demirtaş Ve Diğerleri 2025/118 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 109 Ada, 16 Parsel Sayılı Susuz Tarla 1.593,50 M2'lik Alanın Kamulşatırılması Ayten Dündar Ve Diğerleri 2025/119 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 109 Ada, 18 Parsel Sayılı Susuz Tarla 7.928,28 M2'lik Alanın Kamulaştırılması İbrahim Kuşkuş 2025/120 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 109 Ada, 19 Parsel Sayılı Susuz Tarla 4.359,59 M2'lik Alanda 3.746,31 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Melahat Kaluç 2025/121 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 109 Ada, 47 Parsel Sayılı Susuz Tarla 4.790,42 M2'likAlanda 1.667,12 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Şükrü Yalhı 2025/122 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 113 Ada, 4 Parsel Sayılı Susuz Tarla 2.038,78 M2'lik Alanda 383,57 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Mustafa Keleş Ve Diğerleri 2025/123 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 113 Ada, 5 Parsel Sayılı Susuz Tarla 147,81 M2'likAlanın Kamulşatırılması Ayten Kağan Ve Diğerleri 2025/124 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 113 Ada, 6 Parsel Sayılı Susuz Tarla 1.714,90 M2'lik Alanda 421,44 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Mustafa Gülmez 2025/125 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 113 Ada, 7 Parsel Sayılı Susuz Tarla 6.253,65 M2'lik Alanda 2.268,55 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Ahmet Kaya Ve Diğerleri 2025/126 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 113 Ada, 8 Parsel Sayılı Susuz Tarla 753,18 M2'likAlanın Kamulaştırılması Osman Demirtaş 2025/127 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 113 Ada, 11 Parsel Sayılı Susuz Tarla 934,90 M2'lik Alanda 243,29 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Kemal Bozkaya 2025/128 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, Kısmı İçin 113 Ada, 17 Parsel Sayılı Susuz Tarla 386,75 M2'likAlanın Kamulaştırılması Mualla Ergin Ve Diğerleri 2025/129 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 113 Ada, 19 Parsel Sayılı Susuz Tarla 469,64 M2'lik Taşınmazda 253,62 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Bahadır Kuşkuş Ve Diğerleri 2025/130 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 113 Ada, 23 Parsel Sayılı Susuz Tarla 5.654,44 M2'lik Alanda 577,37 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Mehmet Kuşkuş 2025/131 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 113 Ada, 26 Parsel Sayılı Susuz Tarla 1.154,59 M2'lik Alanda 479,19 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Adil Demirtaş 2025/132 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 113 Ada, 28 Parsel Sayılı Susuz Tarla 565,58 M2'likAlanın Kamulaştırılması Adil Demirtaş 2025/133 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 113 Ada, 29 Parsel Sayılı Susuz Tarla 308,96 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Şükrü Pala 2025/134 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 113 Ada, 35 Parsel Sayılı Susuz Tarla 529,59 M2'lik Alanda 222,15 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Aydan Özsoy Ve Diğerleri 2025/135 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 219 Ada, 1 Parsel Sayılı Bahçe 46,47 M2'lik Alanın Kamulaştırılması İsmail Aydın 2025/136 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 227 Ada, 40 Parsel Sayılı Bahçe 838,91 M2'lik Alanda 330,24 M2'lik Alanın Kamulşatırılması Mustafa Gülmez 2025/137 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, 227 Ada, 41 Parsel Sayılı Susuz Tarla 1.047,00 M2'lik Alanda 195,94 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Hayriye Ünlüsoy 2025/138 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi, 81 Ada, 45 Parsel Sayılı Susuz Tarla 4.659,98 M2'likAlanda 224,62 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Kaya Zabun Ve Diğerleri 2025/139 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi, 83 Ada, 57 Parsel Sayıl Susuz Tarla 362,66 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Mehmet Yaylı 2025/140 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi, 83 Ada, 60 Parsel Sayılı Susuz Tarla 401,44 M2'likAlanın Kamulaştırılması Kaya Zabun 2025/141 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi, 83 Ada, 63 Parsel Sayılı Susuz Tarla 1.761,44 M2'lik Alanda 456,96 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Hidayet Ataman 2025/142 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi, 83 Ada, 66 Parsel Sayılı Susuz Tarla 28,88 M2'likAlanın Kamulaştırılması Hidayet Ataman 2025/143 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi, 83 Ada, 67 Parsel Sayılı Susuz Tarla 2.935,90 M2'lik Alanda 257,57 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Ayşe Yaylı Ve Diğerleri 2025/144 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi, 83 Ada, 69 Parsel Sayılı Susuz Tarla 2.675,68 M2'lik Alanda 2.200,34 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Ayşe Yaylı Ve Diğerleri 2025/145 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi, 83 Ada, 70 Parsel Sayılı Susuz Bahçe 1.140,89 M2'lik Alanda 237,36 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Cemile Arslan 2025/146 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi, 83 Ada, 73 Parsel Sayılı Susuz Bahçe 8.502,16 M2'lik Alanda 6.066,87 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Cemile Arslan 2025/147 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi, 181 Ada, 1 Parsel Sayılı Susuz Tarla 2.934,75 M2'lik Alanda 553,60 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Mevlüde Akkuş 2025/148 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi, 181 Ada, 2 Parsel Sayılı Susuz Tarla 3.569,43 M2'lik Alanda 323,73 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Kaya Akkuş 2025/149 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi, 181 Ada, 3 Parsel Sayılı Susuz Tarla 2.744,38 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Hakkı Ergin 2025/150 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi, 181 Ada, 16 Parsel Sayılı Susuz Tarla 315,28 M2'likAlanın Kamulaştırılması Fatma Canik 2025/151 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, 101 Ada, 34 Parsel Sayılı İki Adet Tek Katlı Ahşap Ev Ve Arsası 3.303,77 M2'lik Alanda 444,00 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Ahmet Çalışkan 2025/152 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, 107 Ada, 1 Parsel Sayılı Tarla 1.711,12 M2'lik Alanda 199,49 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Adem Altunsoy 2025/153 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, 108 Ada, 3 Parsel Sayılı Tarla Vasıflı 3.283,71 M2'lik Alanda 411,59 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Fadime Tunçel 2025/154 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, 108 Ada, 14 Parsel Sayılı Tarla Vasıflı 1.105,73 M2'lik Alada428,35 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Fatma Kaya Ve Diğerleri 2025/155 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, 109 Ada, 7 Parsel Sayılı Tarla 4.741,44 M2'lik Alanın Kamulşatırılması Ahmet Altunsoy Ve Diğerleri 2025/156 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, 109 Ada, 32 Parsel Sayılı Tarla 754,55 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Fadime Tunçel 2025/157 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, 120 Ada, 10 Parsel Sayılı Bahçe 828,21 M2'lik Alanda 14,23 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Osman Üresin 2025/158 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, 239 Ada, 8 Parsel Sayılı Tarla 877,56 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Zeynep Şahin 2025/159 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, 241 Ada, 2 Parsel Sayılı Tarla 4.093,04 M2'lik Alanda2.001,65 M2'lik Alanın Kaulaştırılması Hanife Yaman 2025/160 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, 241 Ada, 3 Parsel Sayılı Tarla 6.956,72 M2'lik Alanda368,95 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Ersin Tunçel Ve Diğerleri 2025/161 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, 241 Ada, 23 Parsel Sayılı Tarla 375,49 M2'likAlanın Kamulaştırılması Aydın Yaman Ve Diğerleri 2025/162 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, 246 Ada, 3 Parsel Sayılı Bahçe 2.578,80 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Fatma Efe Ve Diğerleri 2025/163 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, 247 Ada, 3 Parsel Sayılı Tarla 1.262,13 M2'lik Alanda 528,74 M2'lik Alanın Kamulaştırılması İhsan Efe 2025/164 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, 247 Ada, 4 Parsel Sayılı Tarla 2.199,36 M2'lik Alanda901,56 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Fatma Efe Ve Diğerleri 2025/165 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, 249 Ada, 1 Parsel Sayılı Tarla 1.167,26 M2'lik Alanın Kamulaştırılması İhsan Efe 2025/166 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, 301 Ada, 1 Parsel Sayılı Tarla 16.092,10 M2'lik Alanda2.269,74 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Tahsin Sevim 2025/167 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, 302 Ada, 1 Parsel Sayılı Tarla 7.235,24 M2'lik Alanda174,19 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Ayşe Sevim 2025/168 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, 302 Ada, 2 Parsel Sayılı Tarla 8.484,41 M2'likAlanda2.573,51 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Tahsin Sevim 2025/169 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, 336 Ada, 34 Parsel Sayılı Tarla 274,99 M2'lik Alanın Kamualştırılması Osman Uluocak 2025/170 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, 336 Ada, 35 Parsel Sayılı Tarla 702,61 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Osman Uluocak 2025/171 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, 336 Ada, 41 Parsel Sayılı Tarla 4.161,00 M2'lik Alanda 1.337,35 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Fatma Efe Ve Diğerleri 2025/172 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, 336 Ada, 43 Parsel Sayılı Tarla 20.757,07 M2'lik Alanda4.167,87 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Mehmet Ali Efe 2025/173 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi, 102 Ada, 71 Parsel Sayılı Tarla 12.241,68 M2'lik Alanda12.241,68 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Arife Özgel Ve Diğerleri 2025/174 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi, 102 Ada, 72 Parsel Sayılı Tarla 3.977,69 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Adem Ayın Ve Diğerleri 2025/175 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi, 102 Ada, 73 Parsel Sayılı Tarla 3.109,95 M2'likAlanın Kamulaştırılması Mustafa Ayın 2025/176 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi, 102 Ada, 74 Parsel Sayılı Tarla 1.859,48 M2'lik Alanda 633,16 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Adem Ayın Ve Diğerleri 2025/177 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi, 102 Ada, 111 Parsel Sayılı Arsa 6,48 M2'lik Arsa Taşınmazın Kamulaştırılması Ahmet Kaya Ve Diğerleri 2025/178 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi, 105 Ada, 32 Parsel Sayılı Tarla 477,63 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Habip Aydın 2025/179 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi, 189 Ada, 46 Parsel Sayılı Tarla 4.422,70 M2'lik Alanda1.066,13 M2'lik Alanın Kamulaştırılmasına Bedriye Erdem Ve Diğerleri 2025/180 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi, 189 Ada, 47 Parsel Sayılı Tarla 3.572,28 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Veysel Torun 2025/181 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi, 189 Ada, 48 Parsel Sayılı Tarla 3.035,35 M2'lik Alanda1.645,09 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Mevlüt Aydınlı Ve Diğerleri 2025/182 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi, 189 Ada, 49 Parsel Sayılı Tarla 1.842,64 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Ayişe Gül Ve Diğerleri 2025/183 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi, 89 Ada, 50 Parsel Sayılı Tarla 12.034,52 M2'lik Alanda2.034,52 M2'lik Alanın Kamulaştırılmasına Döndü Gül Ve Diğerleri 2025/184 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi, 189 Ada, 56 Parsel Sayılı Tarla 2.401,78 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Bekir Yazı Ve Diğerleri 2025/185 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi, 189 Ada, 57 Parsel Sayılı Tarla 1.563,16 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Dursune Güntaş Ve Diğerleri 2025/186 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Kılıçpınarı Mahallesi, 101 Ada, 110 Parsel Sayılı Tarla 2.965,08 M2'lik Alanda117,72 M2'lik Alanın Kamulaştırılması İsmail Aydın 2025/187 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Kılıçpınarı Mahallesi, 101 Ada, 112 Parsel Sayılı Tarla 661,07 M2'likAlanın Kamulaştırılması İsmail Aydın 2025/188 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Kılıçpınarı Mahallesi, 146 Ada, 1 Parsel Sayılı Tarla 1.818,31 M2'lik Alanda719,46 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Ali Buldur Ve Diğerleri 2025/189 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Kılıçpınarı Mahallesi, 146 Ada, 37 Parsel Sayılı Tarla 1.858,70 M2'lik Alanda751,60 M2'lik Alanın Kamulaştırılması Ali Yıldırım Ve Diğerleri 2025/190 Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Kılıçpınarı Mahallesi, 146 Ada, 41 Parsel Sayılı Tarla 2.535,84 M2'lik Alanda795,80 M2'lik Alanın Kamulaştırılması İsmail Gültekin

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: EPDK

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: A)Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz, B) Açılacak bu davalarda husumetin EPDK'ya yöneltilmesi gerekeceği, C) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan hazine adına tescil edileceği, D) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli, adınıza Ziraat Bankası Koyulhisar şubesine yatırılacağı, E) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi, F) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02471999