T.C. KOYULHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
|Dosya No
|Mevki
|Ada/ Parsel
|Vasfı
|Yüz Ölçüm
|Maliki
|2025/72
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|133 Ada, 2 Parsel
|Susuz Tarla
|3.875,51 M2 Alanda 171,74 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Hasan Kul Ve Diğerleri
|2025/73
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|133 Ada, 5 Parsel
|Bahçe
|4.188,48 M2'lik Alanda 394,63 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Ali Öztürk Ve Diğerleri
|2025/74
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|133 Ada, 18 Parsel
|Susuz Tarla
|1.813,52 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Döndü Celep Ve Diğerleri
|2025/75
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|133 Ada, 27 Parsel Sayılı
|Bahçe
|93,83 M2'lik Alanınkamulaştırılması
|Hasan Kul
|2025/76
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|133 Ada, 28 Parsel
|Bahçe
|67,10 M2'lik
|Hasan Kul
|2025/77
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|133 Ada, 35 Parsel
|Bahçe
|142,33 M2'lik Alanın
|Şerif Kul
|2025/78
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|133 Ada, 38 Parsel
|Arsa
|100,66 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Ahmet Kul Ve Diğerleri
|2025/79
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|148 Ada, 7 Parsel Sayılı
|Bahçe
|349,36 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Elmas Koçer Ve Diğerleri
|2025/80
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi
|148 Ada, 54 Parsel Sayılı
|Bahçe
|631,56 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Hasan Meletli
|2025/81
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|148 Ada, 58 Parsel Sayılı
|Bahçe
|236,26 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Abdullah Meletli Ve Diğerleri
|2025/82
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|148 Ada, 60 Parsel
|Bahçe
|42,62 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Kaya Meletli
|2025/83
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|148 Ada, 63 Parsel Sayılı
|Bahçe
|779,94 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Ahmet Meletli Ve Diğerleri
|2025/84
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|148 Ada, 65 Parsel Sayılı
|Bahçe
|260,87 M2'lik Alanda 37,29 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Ahmet Meletli Ve Diğerleri
|2025/85
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi
|148 Ada, 66 Parsel Sayılı
|Bahçe
|82,62 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Ahmet Meletli Ve Diğerleri
|2025/86
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|149 Ada, 5 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|2.925,43 M2'lik Alanda 251,63 M2'lik Alanın Kamulşatırılması
|Adnan Tepe Ve Diğerleri
|2025/87
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|149 Ada, 7 Parsel Sayılı
|Bahçe
|908,28 M2'lik Alanda 2,60 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Ayşe Meletli Ve Diğerleri
|2025/88
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|149 Ada, 20 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|1.220,21 M2'lik Alanda 136,39 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Aynur Celep Ve Diğerleri
|2025/89
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi
|151 Ada, 2 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|3.863,33 M2'lik Alanda 1.255,47 M2'lik Alanın Kamulşatırılması
|Adnan Tepe Ve Diğerleri
|2025/90
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|151 Ada, 16 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|3.992,19 M2'lik Alanda 2.413,21 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Hasan Odabaşı
|2025/91
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|151 Ada, 18 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|69,66 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Hasan Odabaşı
|2025/92
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|194 Ada, 3 Parsel Sayılı
|Bahçe
|298,12 M2'lik Alanın Kamulşatırılması
|Kadir Kalkandelen
|2025/93
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi
|194 Ada, 5 Parsel
|Bahçe
|155,95 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Kadir Kalkandelen
|2025/94
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|194 Ada, 11 Parsel Sayılı
|Bahçeli, Kargir Samanlık
|5.306,18 M2'lik Alanda 2.117,86 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Mehmet Kalkandelen
|2025/95
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|194 Ada, 12 Parsel Sayılı
|Bahçeli Ahşap Ev
|1.744,32 M2'lik Alanda794,20 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Kadir Kalkandelen
|2025/96
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|194 Ada, 13 Parsel Sayılı
|Ahşap Ahır Ve Bahçesi
|2.148,82 M2'lik Alanda 388,38 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Sevim Kendirli Ve Diğerleri
|2025/97
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|194 Ada, 15 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|7.695,87 M2'lik Alanda 2.808,97 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Ahmet Kalkandelen
|2025/98
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|194 Ada, 22 Parsel
|Bahçe
|41,85 M2'lik Alanın Kamulatırılması
|Mustafa Kalkandelen
|2025/99
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|194 Ada, 24 Parsel
|Bahçe
|209,04 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Mustafa Kalkandelen
|2025/100
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|194 Ada, 26 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|1.169,69 M2'lik Alanda 138,61 M2'lik Alanınkamulaştırılması
|Kadir Kalkandelen
|2025/101
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|206 Ada, 17 Parsel Sayılı
|Ahşap Samanlık Ahır Ve Arsa
|460,64 M2'lik Alanda94,78 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Ahmet Meletli Ve Diğerleri
|2025/102
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|207 Ada, 1 Parsel Sayılı
|Bahçe
|1.249,45 M2'lik Alanda 19,29 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Bahri Meletli
|2025/103
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|207 Ada, 2 Parsel Sayılı
|Bahçe
|165,01 M2'lik Alanda 24,41 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Ali Meletli
|2025/104
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|207 Ada, 3 Parsel Sayılı
|Bahçe
|354,25 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Fatma Sarıkaya Ve Diğerleri
|2025/105
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|208 Ada, 21 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|3.002,86 M2'lik Alanda 642,60 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Mevlüt Dede
|2025/106
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|209 Ada, 6 Parsel Sayılı
|Bahçe
|1.036,15 M2'lik Alanda 6,27 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Hüseyin Şahin Ve Diğerleri
|2025/107
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|209 Ada, 15 Parsel Sayılı
|Bahçeli İki Katlı Kargir Ev Ve Ahşap Ev
|1.589,00 M2'lik Alanda240,60 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Meliha Sarıkaya Ve Diğerleri
|2025/108
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Aşağıkale Mahallesi,
|44 Ada, 1 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|2 1.412,03 M2'lik Alanda 220,22 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Durmuş Öztürk Ve Diğerleri
|2025/109
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Kalebaşı Mahallesi,
|171 Ada, 40 Parsel
|Tarla
|2.488,88 M2'lik Alanda 101,54 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Nesime Yamaç
|2025/110
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Şeyhler Mahallesi,
|130 Ada, 5 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|3.667,27 M2'lik Alanda 627,97 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Muzaffer Kalkandelen
|2025/111
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|108 Ada, 4 Parsel Sayılı
|Bahçe
|343,97 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Azime Bayraktar
|2025/112
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|108 Ada, 16 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla Ahşap Ev Ahır
|3.270,61 M2'lik Alanda 481,13 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Hakkı Ergin
|2025/113
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|108 Ada, 25 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|1.605,00 M2'lik Alanda 176,75 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Arif Berber Ve Diğerleri
|2025/114
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|108 Ada, 29 Parsel Sayılı
|Bahçe
|503,25 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Melahat Berber
|2025/115
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|109 Ada, 6 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|3.843,94 M2'lik Alanda 73,68 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Mehmet Ali Arıcan
|2025/116
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|109 Ada, 11 Parsel Sayılı
|Bahçeli Ahşap Ev
|45,10 M2'likAlanın Kamulaştırılması
|Mevlüt Bayraktar
|2025/117
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|109 Ada, 15 Parsel Sayılı
|Bahçe
|1.778,63 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Erel Demirtaş Ve Diğerleri
|2025/118
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|109 Ada, 16 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|1.593,50 M2'lik Alanın Kamulşatırılması
|Ayten Dündar Ve Diğerleri
|2025/119
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|109 Ada, 18 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|7.928,28 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|İbrahim Kuşkuş
|2025/120
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|109 Ada, 19 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|4.359,59 M2'lik Alanda 3.746,31 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Melahat Kaluç
|2025/121
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|109 Ada, 47 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|4.790,42 M2'likAlanda 1.667,12 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Şükrü Yalhı
|2025/122
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|113 Ada, 4 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|2.038,78 M2'lik Alanda 383,57 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Mustafa Keleş Ve Diğerleri
|2025/123
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|113 Ada, 5 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|147,81 M2'likAlanın Kamulşatırılması
|Ayten Kağan Ve Diğerleri
|2025/124
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|113 Ada, 6 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|1.714,90 M2'lik Alanda 421,44 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Mustafa Gülmez
|2025/125
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|113 Ada, 7 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|6.253,65 M2'lik Alanda 2.268,55 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Ahmet Kaya Ve Diğerleri
|2025/126
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|113 Ada, 8 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|753,18 M2'likAlanın Kamulaştırılması
|Osman Demirtaş
|2025/127
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|113 Ada, 11 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|934,90 M2'lik Alanda 243,29 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Kemal Bozkaya
|2025/128
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi, Kısmı İçin
|113 Ada, 17 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|386,75 M2'likAlanın Kamulaştırılması
|Mualla Ergin Ve Diğerleri
|2025/129
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|113 Ada, 19 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|469,64 M2'lik Taşınmazda 253,62 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Bahadır Kuşkuş Ve Diğerleri
|2025/130
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|113 Ada, 23 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|5.654,44 M2'lik Alanda 577,37 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Mehmet Kuşkuş
|2025/131
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|113 Ada, 26 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|1.154,59 M2'lik Alanda 479,19 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Adil Demirtaş
|2025/132
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|113 Ada, 28 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|565,58 M2'likAlanın Kamulaştırılması
|Adil Demirtaş
|2025/133
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|113 Ada, 29 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|308,96 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Şükrü Pala
|2025/134
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|113 Ada, 35 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|529,59 M2'lik Alanda 222,15 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Aydan Özsoy Ve Diğerleri
|2025/135
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|219 Ada, 1 Parsel Sayılı
|Bahçe
|46,47 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|İsmail Aydın
|2025/136
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|227 Ada, 40 Parsel Sayılı
|Bahçe
|838,91 M2'lik Alanda 330,24 M2'lik Alanın Kamulşatırılması
|Mustafa Gülmez
|2025/137
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Orta Mahallesi,
|227 Ada, 41 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|1.047,00 M2'lik Alanda 195,94 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Hayriye Ünlüsoy
|2025/138
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi,
|81 Ada, 45 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|4.659,98 M2'likAlanda 224,62 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Kaya Zabun Ve Diğerleri
|2025/139
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi,
|83 Ada, 57 Parsel Sayıl
|Susuz Tarla
|362,66 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Mehmet Yaylı
|2025/140
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi,
|83 Ada, 60 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|401,44 M2'likAlanın Kamulaştırılması
|Kaya Zabun
|2025/141
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi,
|83 Ada, 63 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|1.761,44 M2'lik Alanda 456,96 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Hidayet Ataman
|2025/142
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi,
|83 Ada, 66 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|28,88 M2'likAlanın Kamulaştırılması
|Hidayet Ataman
|2025/143
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi,
|83 Ada, 67 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|2.935,90 M2'lik Alanda 257,57 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Ayşe Yaylı Ve Diğerleri
|2025/144
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi,
|83 Ada, 69 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|2.675,68 M2'lik Alanda 2.200,34 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Ayşe Yaylı Ve Diğerleri
|2025/145
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi,
|83 Ada, 70 Parsel Sayılı
|Susuz Bahçe
|1.140,89 M2'lik Alanda 237,36 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Cemile Arslan
|2025/146
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi,
|83 Ada, 73 Parsel Sayılı
|Susuz Bahçe
|8.502,16 M2'lik Alanda 6.066,87 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Cemile Arslan
|2025/147
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi,
|181 Ada, 1 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|2.934,75 M2'lik Alanda 553,60 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Mevlüde Akkuş
|2025/148
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi,
|181 Ada, 2 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|3.569,43 M2'lik Alanda 323,73 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Kaya Akkuş
|2025/149
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi,
|181 Ada, 3 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|2.744,38 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Hakkı Ergin
|2025/150
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Tuğladağı Mahallesi,
|181 Ada, 16 Parsel Sayılı
|Susuz Tarla
|315,28 M2'likAlanın Kamulaştırılması
|Fatma Canik
|2025/151
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi,
|101 Ada, 34 Parsel Sayılı
|İki Adet Tek Katlı Ahşap Ev Ve Arsası
|3.303,77 M2'lik Alanda 444,00 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Ahmet Çalışkan
|2025/152
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi,
|107 Ada, 1 Parsel Sayılı
|Tarla
|1.711,12 M2'lik Alanda 199,49 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Adem Altunsoy
|2025/153
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi,
|108 Ada, 3 Parsel Sayılı
|Tarla Vasıflı
|3.283,71 M2'lik Alanda 411,59 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Fadime Tunçel
|2025/154
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi,
|108 Ada, 14 Parsel Sayılı
|Tarla Vasıflı
|1.105,73 M2'lik Alada428,35 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Fatma Kaya Ve Diğerleri
|2025/155
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi,
|109 Ada, 7 Parsel Sayılı
|Tarla
|4.741,44 M2'lik Alanın Kamulşatırılması
|Ahmet Altunsoy Ve Diğerleri
|2025/156
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi,
|109 Ada, 32 Parsel Sayılı
|Tarla
|754,55 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Fadime Tunçel
|2025/157
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi,
|120 Ada, 10 Parsel Sayılı
|Bahçe
|828,21 M2'lik Alanda 14,23 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Osman Üresin
|2025/158
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi,
|239 Ada, 8 Parsel Sayılı
|Tarla
|877,56 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Zeynep Şahin
|2025/159
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi,
|241 Ada, 2 Parsel Sayılı
|Tarla
|4.093,04 M2'lik Alanda2.001,65 M2'lik Alanın Kaulaştırılması
|Hanife Yaman
|2025/160
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi,
|241 Ada, 3 Parsel Sayılı
|Tarla
|6.956,72 M2'lik Alanda368,95 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Ersin Tunçel Ve Diğerleri
|2025/161
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi,
|241 Ada, 23 Parsel Sayılı
|Tarla
|375,49 M2'likAlanın Kamulaştırılması
|Aydın Yaman Ve Diğerleri
|2025/162
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi,
|246 Ada, 3 Parsel Sayılı
|Bahçe
|2.578,80 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Fatma Efe Ve Diğerleri
|2025/163
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi,
|247 Ada, 3 Parsel Sayılı
|Tarla
|1.262,13 M2'lik Alanda 528,74 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|İhsan Efe
|2025/164
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi,
|247 Ada, 4 Parsel Sayılı
|Tarla
|2.199,36 M2'lik Alanda901,56 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Fatma Efe Ve Diğerleri
|2025/165
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi,
|249 Ada, 1 Parsel Sayılı
|Tarla
|1.167,26 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|İhsan Efe
|2025/166
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi,
|301 Ada, 1 Parsel Sayılı
|Tarla
|16.092,10 M2'lik Alanda2.269,74 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Tahsin Sevim
|2025/167
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi,
|302 Ada, 1 Parsel Sayılı
|Tarla
|7.235,24 M2'lik Alanda174,19 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Ayşe Sevim
|2025/168
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi,
|302 Ada, 2 Parsel Sayılı
|Tarla
|8.484,41 M2'likAlanda2.573,51 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Tahsin Sevim
|2025/169
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi,
|336 Ada, 34 Parsel Sayılı
|Tarla
|274,99 M2'lik Alanın Kamualştırılması
|Osman Uluocak
|2025/170
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi,
|336 Ada, 35 Parsel Sayılı
|Tarla
|702,61 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Osman Uluocak
|2025/171
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi,
|336 Ada, 41 Parsel Sayılı
|Tarla
|4.161,00 M2'lik Alanda 1.337,35 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Fatma Efe Ve Diğerleri
|2025/172
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi,
|336 Ada, 43 Parsel Sayılı
|Tarla
|20.757,07 M2'lik Alanda4.167,87 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Mehmet Ali Efe
|2025/173
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi,
|102 Ada, 71 Parsel Sayılı
|Tarla
|12.241,68 M2'lik Alanda12.241,68 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Arife Özgel Ve Diğerleri
|2025/174
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi,
|102 Ada, 72 Parsel Sayılı
|Tarla
|3.977,69 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Adem Ayın Ve Diğerleri
|2025/175
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi,
|102 Ada, 73 Parsel Sayılı
|Tarla
|3.109,95 M2'likAlanın Kamulaştırılması
|Mustafa Ayın
|2025/176
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi,
|102 Ada, 74 Parsel Sayılı
|Tarla
|1.859,48 M2'lik Alanda 633,16 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Adem Ayın Ve Diğerleri
|2025/177
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi,
|102 Ada, 111 Parsel Sayılı
|Arsa
|6,48 M2'lik Arsa Taşınmazın Kamulaştırılması
|Ahmet Kaya Ve Diğerleri
|2025/178
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi,
|105 Ada, 32 Parsel Sayılı
|Tarla
|477,63 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Habip Aydın
|2025/179
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi,
|189 Ada, 46 Parsel Sayılı
|Tarla
|4.422,70 M2'lik Alanda1.066,13 M2'lik Alanın Kamulaştırılmasına
|Bedriye Erdem Ve Diğerleri
|2025/180
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi,
|189 Ada, 47 Parsel Sayılı
|Tarla
|3.572,28 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Veysel Torun
|2025/181
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi,
|189 Ada, 48 Parsel Sayılı
|Tarla
|3.035,35 M2'lik Alanda1.645,09 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Mevlüt Aydınlı Ve Diğerleri
|2025/182
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi,
|189 Ada, 49 Parsel Sayılı
|Tarla
|1.842,64 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Ayişe Gül Ve Diğerleri
|2025/183
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi,
|89 Ada, 50 Parsel Sayılı
|Tarla
|12.034,52 M2'lik Alanda2.034,52 M2'lik Alanın Kamulaştırılmasına
|Döndü Gül Ve Diğerleri
|2025/184
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi,
|189 Ada, 56 Parsel Sayılı
|Tarla
|2.401,78 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Bekir Yazı Ve Diğerleri
|2025/185
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yalnıztepe Mahallesi,
|189 Ada, 57 Parsel Sayılı
|Tarla
|1.563,16 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Dursune Güntaş Ve Diğerleri
|2025/186
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Kılıçpınarı Mahallesi,
|101 Ada, 110 Parsel Sayılı
|Tarla
|2.965,08 M2'lik Alanda117,72 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|İsmail Aydın
|2025/187
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Kılıçpınarı Mahallesi,
|101 Ada, 112 Parsel Sayılı
|Tarla
|661,07 M2'likAlanın Kamulaştırılması
|İsmail Aydın
|2025/188
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Kılıçpınarı Mahallesi,
|146 Ada, 1 Parsel Sayılı
|Tarla
|1.818,31 M2'lik Alanda719,46 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Ali Buldur Ve Diğerleri
|2025/189
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Kılıçpınarı Mahallesi,
|146 Ada, 37 Parsel Sayılı
|Tarla
|1.858,70 M2'lik Alanda751,60 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|Ali Yıldırım Ve Diğerleri
|2025/190
|Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Kılıçpınarı Mahallesi,
|146 Ada, 41 Parsel Sayılı
|Tarla
|2.535,84 M2'lik Alanda795,80 M2'lik Alanın Kamulaştırılması
|İsmail Gültekin
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: EPDK
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: A)Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz, B) Açılacak bu davalarda husumetin EPDK'ya yöneltilmesi gerekeceği, C) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan hazine adına tescil edileceği, D) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli, adınıza Ziraat Bankası Koyulhisar şubesine yatırılacağı, E) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi, F) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02471999