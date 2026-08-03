T.C. KÖYCEĞİZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi davası sonrası aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Muğla İli, Köyceğiz İlçesi, Toparlar mahallesi 118 ada, 145 parsel numaralı taşınmazın tapu kayıtlarında cinsi tarla olup, yüzölçümü 3252.26 m² dir. Taşınmaz tarla vasfı ile kayıtlı arazi olup halihazırda da tarla tarımında kullanılmaktadır

Adresi : Toparlar Mahallesi Özbaşı Mevkii Köyceğiz / MUĞLA

Yüzölçümü : 3.252,26 m2

İmar Durumu :Dosya içerisinde mevcut Köyceğiz Belediye Başkanlığının bila tarih ve 21298 sayılı yazılarından Toparlar mahallesi 118 ada 145 parsel numaralı taşınmazın Köyceğiz Belediye Meclisinin 05.10.1978 gün ve 9 sayılı kararına göre 11.10.1978 tarihinde Muğla Valiliği İl İmar Müdürlüğünce onaylanan yerleşik alan sınırları dışında kaldığı, Bakanlık makamının (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 06.12.2023 tarih 8149695 sayılı Olur?ları ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış 17.01.2024- 16.02.2024 tarihleri arasında askıya çıkartılmış olan Köyceğiz- Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planın da Tarım alanında kaldığı, bu nedenle imar durum belgesi düzenlenemediği ve yol?a terkinin bulunmadığı belirtilmektedir.

Kıymeti : 14.680.170,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 10:36

30/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02522975