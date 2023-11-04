T.C. KÖYCEĞİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2022/58

Davacılar İBRAHİM ÇATAK ve RECEP ÇATAK ile Davalılar , MALİYE HAZİNESİ, KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ve MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle dava açılmıştır.



Taşınmazın bulunduğu alan : Muğla ili Köyceğiz ilçesi Aköprü Mahallesi Çaltı Mevkiinde kain;

NoMevkii AdaParsel Genel Yüzölçümü Krokisi Tescile Esas Yüzölçümü 1. Çaltı 167 13 1.223,98 m² 13/A 903,38 m² 2. Çaltı 167 14 1.052,51 m² 14/A 252,51 m² 3. Çaltı 167 13 ve 14 parsel arasında - Yol A 229,36 m²

Yukarıda ada, parselleri ve tescile esas yüzölçümleri belirtilen taşınmazların davacılar İbrahim Çatak (62137161108) ve Recep Çatak (62161160306) adlarına tescil edilmesi talep edilmiştir.



Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşma tarihi ise 20/02/2024 günü saat: 09:55 dur.



Mevkii, ada, parsel numaraları ve yüzölçümleri belirtilen taşınmazlar üzerinde hak iddia edenler var ise TMK'nın 713.maddesi gereğince işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mahkememiz dosyasına müracaat ederek itiraz ve taleplerini bildirmeleri hususu ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01924142