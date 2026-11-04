T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2026/217
27/10/2026
İLAN
Elazığ ili, Kovancılar ilçesi, nüfusuna kayıtlı Süleyman ve Fatma'dan olma 12/05/1978 doğumlu İSMAİL OTAĞ'ın yaşadığına dair herhangi bir emare elde edilemediğinden, İSMAİL OTAĞ'ın yaşayıp yaşamadığı, hakkında bilgisi bulunanların mahkememizin 2026/217 Esas sayılı dosyasına ilanın yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri ile İSMAİL OTAĞ'ın yaşıyorsa kendisinin duruşmanın bırakıldığı 16/11/2026 günü saat 09:15 'den önce mahkememize bilgi vermesi ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02584842