T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/307

07/01/2026

İ L A N

Dahili davalı 34306385530 TC kimlik nolu Hediye Demirtaş için tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup mirasçıya duruşmanın bırakıldığı 23/03/2026 günü saat 09:25'te mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur.

