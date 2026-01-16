T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2021/307
07/01/2026
İ L A N
Dahili davalı 34306385530 TC kimlik nolu Hediye Demirtaş için tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup mirasçıya duruşmanın bırakıldığı 23/03/2026 günü saat 09:25'te mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur.
