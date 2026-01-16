  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/307
07/01/2026

İ L A N

Dahili davalı 34306385530 TC kimlik nolu Hediye Demirtaş için tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup mirasçıya duruşmanın bırakıldığı 23/03/2026 günü saat 09:25'te mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02381636