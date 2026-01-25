T.C. KOVANCILAR İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/7 Esas

31/12/2025

İ L A N

Davacı AKYILDIZ NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup davalıya duruşmanın bırakıldığı 18/02/2026 günü saat 10:00'da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur. 31/12/2025

Basın No: ILN02387604