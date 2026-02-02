T.C. KOVANCILAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Aşağıda ayrıntıları belirtilen taşınmazın Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 12/12/2023 tarihinde kamulaştırılması istenilmiş olup, ilan edilen tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara kaşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davadan husumetin DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararının alındığının belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın, kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Kovancılar Şubesine yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın yerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde bildirmeniz gerektiği veya kendiniz yada vekiliniz tarafından duruşmada bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verileceği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince ve Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesi uyarınca ihtar olunur. 20/01/2026

İl İlçe Köy/Mahalle Ada Parsel Esas no Tapu maliki

Elazığ Kovancılar Soğukpınar 207 13 2023/288 Birdal KARAMAN

