T.C. KOVANCILAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/8Esas

24/12/2025

İLAN

Davacı , HANİFİ KARAMAN ile Davalı , KOVANCILAR MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı Hanifi Karaman tarafından Kovancılar Mal Müdürlüğü aleyhine TMK 713/1 maddesi hükmüne göre açılan tescil davasında Elazığ ili, Kovancılar ilçesi Pınartepe Mahallesi krokide A harfi ile gösterilen 3.778,81m²'lik kısımın kendi adına tescilini talep etmiş olup; hak iddia eden veya itirazları olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/8 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02371394