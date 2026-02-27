T.C. KORKUTELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/299 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2025 / 301 Esas: Davalılar, Ahmet Akkanat, Ahmet Yıldırımlar, Ali Aksoy, Ali Ünşar, Ali Nuray Sarıoğlu, Burak Akkanat, Canan Emir, Damla Sevimli, Emin Aksoy, Emin Sarıoğlu, Emin Yıldırımlar, Ercan Aksoy, Fatma Gedik, Figen Aksoy, Fikri Ünşar, Güneş Zorgül Yıldırımlar, Hasibe Akkanat Karadağlıoğlu, Hasibe Zeytinoğlu, Hatice Turhanoğulları, Havva Aksoy, Havva Saadet Akkanat, Hayriye Aksoy, Hikmet Yıldırımlar, Hilmeye Akkanat, Hüseyin Akçor, Hüseyin Akçor, Hüseyin Aksoy, Kamile Yıldırım, Makbule Basmacı, Mehmet Aksoy, Mehmet Sarıoğlu, Mehmet Emin Aksoy, Miray Akkanat, Muhittin Yıldırımlar, Mustafa Akkanat, Müge Ergen, Necibe Akçor, Rabia Öz, Reyhan Cilde, Reyzan Cilde, Sevim Akkanat Dursun, Soner Akkanat, Süleyman Yıldırımlar, Süleyman Akif Yıldırımlar Şadiye Akkanat, Şadiye Akkanat, Şerife Aydın, Şerife Yıldırım, Tülin Akçor, Zehra Aksoy, Zekiye Aksoy, Zekiye Eyiler, Zeliha Akkanat, Zorbey Emin, muris Süleyman Yıldırımlar adına adına yada bir kısım davalıların murisi tapuda kayıtlı Antalya İli Korkuteli ilçesi Çukurca mah. 104 ada 85 parselde kayıtlı kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 1823,73m² lik daimi irtifak ve 802,17 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş)tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/301 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 303 Esas: Davalılar Ali Boz, Ayşe Şan, Dilek Kazel, Durmuş Can, Fatmana Kaymak, Gülizar Can, Gülşen Kaya, İlker Can, Kamile Gezer, Mehmet Ali Can, Mustafa Boz, Mustafa Gezer, Osman Can, Rukiye Vuran, Selahattin Can, Selma Can, Serdar Can, Şaban Can, Şükriye Can murisi Osman Can adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çukurca Mahallesi 118 ada 13 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 506,73m² lik daimi irtifak ve 100,04 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/303 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 311 Esas: Davalılar Gülsüm Kaya, Durali Kaya, Ahmet Biltekin adına ve davalılar Süleyman Akif Yıldırımlar, Rabia Öz, Muhittin Yıldırımlar, Mesut Emrah Yıldırımlar, Mesude Koloğlu, Hasibe Zeytinoğlu, Emin Yıldırımlar, Ahmet Yıldırımlar murisi Zeliha Yıldırım(lar )adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Leylek Mahallesi 103 ada 62 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 1193,67m² lik daimi irtifak ve 496,91 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimiirtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/311 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 313 Esas: Davalı Nuray Büyükgebiz adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Leylek Mahallesi 108 ada 36 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 776,85m² lik daimi irtifak ve 324 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/313 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 321 Esas:

Ömer Akyüz, Osman Avcuoğulları, Mürşide İnceoğulları, Mustafa Şimşek, Murat Tekin, Mukaddes Büyükçarban, Melike Ünal, Mehmet Akif Çallıoğlu, Mehmet Avcuoğulları, Mehmet Çallıoğlu, Mehmet Davaz, Mehmet Eren, Mehmet Kocabaşoğulları, Makbule Kocabaşoğulları, Keziban Yorgancı, Kazım Toprakoğulları, KamileAykurt, Kamile Kocabaşoğulları, Kamile Yüce, Kadriye Karacan, Kadir Toprakoğulları, İncifer Şahin, İnayet Akyüz, İlhan Kocabaşoğulları Hüseyin Avni Ünal, Hüseyin Akyüz, Hüseyin Çallıoğlu, Hüseyin Şimşek, Hidayet Kabalcı, Hidayet, Karacan Havva Kancı, Havva Ulusoy, Hatice Yumakoğulları, Hatice Yüksel, Hasan Şimşek, Hanım Can, HalilAvcuoğulları, Halil Aykurt, Gülüzar Özbunar, Gülter Kocabaşoğulları, Gülsüm Çelikoğulları Gülsüm Şahin, Gülnur Öner, Gülay Şahin, Fevzi Aykurt, Feriha Kurşun, Feride Aykurt, Fatma Çalgın, Fatma Çallıoğlu, Fatih Şahin, Fadime Darılıoğulları, Esma Çel, Emel Ulaş, Emel Yaşar, Dürdane Eker, Durmuş Avcuoğulları, Dilek Şahin, Dilek Tapucuoğlu, Bekir Eren, Ayşe Aykurt, Ayşe Aykurt, Ayşe Candan, Ayşe Şimşek, Arif Davaz, Ali Eren, Ahmet Şahin, Ahmet Şimşek, Adile Karacan, Adile Toprakoğulları, Adem Şahin'in bir kısmı adına yada bir kısım davalıların murisleri Süleyman Çallıoğlu, Resül Kıvrak, Musa Çallıoğlu, Kemal Kocabaşoğulları, Hüseyin Avcuoğulları, Gülsüm Kocabaşoğulları,Dürdane Çallıoğlu, Aziz Çallıoğlu, Ayşe Avcuoğulları adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi133 ada 108 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 1167,1m² lik daimi irtifak ve 328,07 m² lik geçici irtifak hakkının ve Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 136 ada 102 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 222,23m² lik daimi irtifak ve 96 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/321 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 323 Esas: Davalı Adile Çoban, Nurcan Yalman Mustafa Solak, Davalı Şerife Mermer, Evrim Çoban Mail, Feride Yücel, Rafet Çoban, Musa Toprakoğulları, Sabahattin Toprakoğulları, Osman Toprakoğulları, Bayram Ali Toprakoğulları, Naciye İnceoğulları, Aynur Özen, Yılmaz Yalın, Salih Yılmaz, Şevket Yılmaz, Şükriye Sezgin, Havana Ulusoy, Bayramali Gökkaya, Saadet Dağhan, Yadikar Okutan, Kadriye İrim, Cemile Yalın, Nurcan Yalın,Ümmü Yalın, Muharrem Yalın, Nurşen Şarlak, Nurten Yalın Tekin, Ümmü Yılmaz, Ümmüşen Seyhan, Papiş Akyüz, Tevfik Darılıoğulları, Bayram Çoban, Ali Rıza Çoban, Hatice Bayraktaroğulları, Lütfi Bayraktaroğulları, Zeynep Yumakoğulları, Mehmet Bayraktaroğulları, Mustafa Bayraktaroğulları, Sadrettin Tomanoğulları, Ramazan Tolanoğulları, Fatma Özgür, Abdurrahman Bayraktaroğulları, İncifer Şahin, Ayşegül Bayraktaroğulları, Çetin, Sezgin Çetin Nuriye Aydın, Fettah tolanoğulları, Durkadın Bıdı, Osman Tomanoğulları, Kamuran Batmaz, Nesibe Korkmaz, Ömer barut, Emine Küçük, Mustafa Yılmaz, Nimet Yılmaz, Naile ALsancak, Şefika Akgül, Rukiye Simav, Raşit Alsancak, Nebahat Özben, Melek Kaçar, Memduh Alsancak, Selcan Yıldırım, Dudu Yalın, Muharrem Aykut Yalın, Mehmet Gökkaya, Durmuş Berkay Gökkaya, Lilifer Gökkkaya Ayşe Gökkaya adına ya da murisleri adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 133 ada 282parseldekayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 525,99 m² lik daimi irtifak ve 225,71 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/323 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 331 Esas: Davalılar Ayşe Baş, Ayşe Kozakoğulları, Burak Uysal, Erdoğan Kozakoğulları, Fatma Akyüz, Fatma Kozakoğulları, Halil Kozakoğulları, Halil Kozakoğulları, Hasibe Yağca, İbrahim Uysal, İsmet Uysal, Kamile Cof, Mehmet Ali Uysal, Meral Albeni, Nazif Kozakoğulları, Nuriye Uysal, Ömer Kozakoğulları, Rabia Kozakoğulları,Ragıp Kozakoğulları Rebiş Boz, Şefika Boz, Şengül Boz, Ümmügülsüm Kozak, Zinet Baş adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 137 ada 32 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın kamulaştırmasına karar verilen 680,83m² lik daimi irtifak ve 285,93 m² lik geçici irtifak hakkının, Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Köyü 133 ada 294 parselde kayıtlı kamulaştırmasına karar verilen 394,28m² lik daimi irtifak ve 174,46 m² lik geçici irtifak hakkının, Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Köyü 136 ada 189 parselde kayıtlı kamulaştırmasına karar verilen 223,32m² lik daimi irtifak ve 90,58 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/331 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 333 Esas: Davalılar Mehmet Gökkaya, Mazluma Kayaoğulları, Şükrüye Özbakır, Habibe Toprakoğulları, Neziha Özbakır, Nesli Kaya, Birsen Yıldızoğulları, Ünsal Kayaoğulları, Fatma Çallıoğlu, osman Karacan, Durali Karacan, Gülseren büyükçarban, Dursun Kayaoğulları, Ayşe Akgül, Remzi Büyükçarban, Osman Kuğcümen, Mehmet Kuğcümen, Keziban Killi, Ramazan İnceoğulları, Berkay Gökkaya, Lilifer Gökkaya, Ayşe Gökkaya, Mehmet Gökkaya, Fatma Çallıoğlu, Ayşe Tıraş, Osman İnceoğulları, Metin Toprakoğulları, Serdar Toprakoğulları, Muzaffer Özgür, Musa Toprakoğulları, Hatice Toprakoğulları adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 136 ada 1 parsel kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 1253,94m² lik daimi irtifak ve 553,74 m² lik geçici irtifak hakkının, Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 143 ada 23 parsel kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 178,83m² lik daimi irtifak ve 174,21 m² lik geçici irtifak hakkının, Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 133 ada 297 parsel kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 204,23m² lik daimi irtifak ve 82,81 m² lik geçici irtifak hakkının ve Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 141 ada 13 parsel kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 212,21m² lik daimi irtifak ve 88,65 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/333 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 341 Esas: Davalılar Ayşegül Bayraktaroğulları Çetin, Fatma Özgür, İncifer Şahin, Ramazan Tomanoğulları, Sadrettin Tomanoğulları, Sezgin Çetin adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 137 ada 94 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 102,64 m² lik daimi irtifak ve 42,61 m² lik geçici irtifak hakkının ve Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 133 ada 302 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 54,51 m² lik daimi irtifak ve 21,56 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimiirtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/341 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 343 Esas: Davalılar Ayşe Gökkaya, Berkay Gökkaya, Havana Ulusoy, Lilifer Gökkaya, Mehmet Gökkaya, Saadet Dağhan Bayramali Gökkaya, Süleyman Çetmi, Davalı Ummuhan Mermer adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 133 ada 304 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 89,52m² lik daimi irtifak ve 35,22 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/343 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 351 Esas: Davalılar Mukaddes Büyükçarban, Behçet Büyükçarban Ayfer Çetin, Ahmet Büyükçarban adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahallesi 119 ada 18 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 382,75m² lik daimi irtifak ve 157,91 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimiirtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/351 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 353 Esas: Davalılar Ahmet Akkanat, Burak Akkanat, Hasibe Akkanat Karadağlıoğlu, Sevim Akkanat, Dursun Soner Akkanat, Şadiye Akkanat, Şadiye Akkanat, Zeliha Akkanat'ın murisi Ahmet Akkanat (Halil Oğlu) adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahallesi 119 ada 19 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 902,7m² lik daimi irtifak ve 378,96 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/353 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 361 Esas: Davalılar Bayram Pakyürek , Beyhan Özkaya, Emel Eroğlu, Emine Karacan Erkanakyürek, Fatma Esen Fatmana Sağlam Gülay Karacan Gülcan Can, Hakan Kullar, Halil Karacan, Hatice Nalçakar, Havva Karaoğlan, Keziban Karacan, Mehmet Karacan, Mehmet Karacan, Mehmet Karacan, Melek Rahimoğlu, Mevlüt Karacan, Mustafa Karaöz, Mustafa Pakyürek, Nurdane Günay Perihan Canlı, Sefa Haşin, Selma Toptaş, Serkan Pakyürek, Süheyla Toptaş, Şadiye Göçmen, Tamer Sağlam, Uğur Karacan Zafer Karacan adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahallesi 125 ada 7 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 528,12m² lik daimi irtifak ve 9,12 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimiirtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/361 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 363 Esas: Davalı 'Zeliha mirasçıları' adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahallesi 127 ada 28 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 513,2m² lik daimi irtifak ve 242,13 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimiirtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/363 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 371 Esas: Davalılar Ali İslamoğlu, Ali Karatopak, Ali Yılmaz, Asiye Önal, Asiye Şekerci,

Ayten Ünver Cemile Karatopak, Durmuş Karatopak, Elif Demir, Esma Kır, Fahreddin Yılmaz, Güllü Özokudan, Gürcü Sarıcalar, Hafize Borazan, Halil Kara, Hatice Kara Havva Yılmaz, Kadriye Özokudan, Kübra Zeynep İslamoğlu, Mehmet İslamoğlu (Abidin oğlu), Mehmet İslamoğlu(Ramazan oğlu),Mehmet Kılınç, Mithat Kara, Muharrem Yılmaz, Murat Kılınç, Nadire Aşıcı, Namık Kara, Ömer İslamoğlu, Sultan İslamoğlu Şahali Sarıca Şehriban Tıraş, Şerife Göktaş Şerife İslamoğlu Şerife Yılmaz Şerife Yılmaz, Veysel Yılmaz, Yunus Sarıca, Zeliha Çetin adına yada bir kısım davalıların murisleri Mehmet Yılmaz, Nazmi Kılınç, Emin İslamoğlu adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahallesi 132 ada 88 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 840,06m² lik daimi irtifak ve 356,97 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/371 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 373 Esas: Davalılar Hüsnü Çam adına ve davalılar Adile Özbek, Dudu Kuzu, İsmail Kuzu, Musa Kuzu, Neslihan Adar, Ramazan Kuzu murisi Hüseyin Kuzu adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahallesi 132 ada 98 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 634,9m² lik daimi irtifak ve 260,39 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/373 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 381 Esas: Davalılar Aysun Gezer, Azmi Tulum, Bülent Yetizler, Cevdet Karaman, Fatih Erkal, Fatma Gezer, Figen Keskin, Gülşen Selametoğlu,Mehmet Gezer, Mustafa Nafiz Erkal, Salih Erkal, Veli Erkal adına yada bir kıssım davalıların murisi Halil Gezer adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahallesi 141 ada 5 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 312,79m² lik daimi irtifak ve 129,3 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/381 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 383 Esas: Davalılar Adile Karatopak, Adile Önder, Cevdet Karaman, Enver Karatopak, Halil İbrahim Karatopak, Hasan Karatopak, Havva Özer, Mahbule Yalın, Mihriban Durman, Murat Karatopak, Mustafa Karacan, Nebahat Karacan, Saliha Karatopak, Sevim Çelik, Şaban Karatopak, Veli Karacan adına yada bir kısım davalıların murisi Mustafa Karatopak adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahallesi 141 ada 7 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 1127,45m² lik daimi irtifak ve 474,31 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/383 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 391 Esas: Davalı Firdevs Yıldırım adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahallesi 141 ada 12 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 1309,62m² lik daimi irtifak ve 546,82 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimigeçit hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/391 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 393 Esas: Davalılar Ahmet Özkaya, Ayşeana Karaörs, Belgin Özkaya, Belma Özkaya, Betül Özkaya, Dudu Yıldırım, Eylem Özkaya, Fazlı Yıldırım, Fikret Yıldırım, Filiz Özdemir, Havva Özkaya, Hikmet Topal, Mustafa Çavuşoğlu, Özlem Altındal, Rabiye Yıldırım Çakır, Şerife Şenkal, Tahsin Özkaya, Yaşar Duman, Zekiye Duman adına veya bir kısım davalıların murisleri Fatma Özkaya, Mehmet Özkaya ve Mustafa Özkaya adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahallesi 141 ada 16 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 305,63m² lik daimi irtifak ve 125,47 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/393 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 401 Esas: DavalılaR Emine Uçar, Hakkı Okudan, Haşim Okudan, Hatice Kılıçoğulları, Hüsnü Kırdıoğulları, İbrahim Tokoğulları, Nurdagül Asri, Turgut Okudan, Yusuf Kırdıoğulları adına ve bir kısım davalıların murisi Ahmet Okudan tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 137 ada 88 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 111,73m² lik daimi irtifak ve 44,17 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/401 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 403 Esas: Davalılar Teslime Kılıçoğulları, Mehmet Bayraktaroğulları, Güllizar Çelikoğulları, Ayşegül Bayraktaroğulları,Fatma Özgür,Sezgin Çetin adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 137 ada 129 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 122,5m² lik daimi irtifak ve 50,26 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/403 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 411 Esas: Davalılar Durkadın Çakmak ile davalılar, Durkadın Çakmak, Fatma Gezer,Hüseyin Özkaya, Melahat Özkaya, Nezaha Kapcı, Recep Özkaya, Şaban Özkaya, Ümmüç Nişancı murisi Ayşe Özkaya adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahallesi 117 ada 48 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 651,8m² lik daimi irtifak ve 270,37 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/411 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 413 Esas: Davalılar Ahmet Karademir, Bayramali Durak, Dudu Açan, Fatma Erten,Halil Kıran, Halil Şahin, Hanım Ak Hanım Şahin, Hatice Onur, Melek Durak, Mustafa Ersu, Mustafa Karademir, Ramazan Şahin, Şerife Kurtuluş, Şükriye Kıran, Tuğba Engin, Tuğçe Barbar, Yaşar Bazan, Yusuf Durak, Yusuf Şahin adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahallesi 117 ada 50 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 150,14m² lik daimi irtifak ve 62,45 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/413 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 421 Esas: Davalılar Ahmet Elmalı, Ali Çetin, Ayşe Kalay, Bekir Çetin, Cemile Özdemir, Eda Nur Çetin, Hakan Çetin, Hasan Elmalı, Hilmi Çetin, Mazluma Sevlim, Naile Kılıç, Neriman Elmalı, Ömer Çetin, Sabri Çetin, Serdar Çetin, Serkan Elmalı, Ümmü Çimen Çetin adına yada bir kısım dalılar murisleri Hüseyin Elmalı, Mehmet Elmalı, Naile Çetin adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahallesi 125 ada 4 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 368,41m² lik daimi irtifak ve 155,79 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ(Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına ve Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı mahallesi 118 ada 29 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 537,86m² lik kısmının (mülkiyet hakkı tescili istemli) hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için ve dava konusu Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı mahallesi 118 ada 29 parseldekayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 537,86m² likkısmının kamulaştırılması (mülkiyet hakkının tescili istemli) davacı idare tarafından mahkememizin 2025/421 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 423 Esas: Davalılar Adem Ekelik, Ahmet Ekelik, Aysel Oktay, Aytekin Bayer, Bilal Bayer, Cavit Kıran, Fatma Öğütlü, Fatma Hanım Ekelik, Fatma Zehra Kıran, Gülendam Kıran, Hanım Kıran, Hanife Özdemir, Hatice Kılınç, İbrahim Kıran, Mahbube Uluğ, Orhan Köse, Osman Kıran, Özcan Köse, Recep Kıran, Recep Özkaya, Rıza Karaoğlan, Sadık Özdemir, Tarık Ekelik, Tolga Kıran, Tugay Kıran, Ümmüşen Karakaya, Yasemin Yörük, Zübeyde Kıran murisi Ramazan Kuran (Kıran) adına tapuda kayıtlı kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahallesi 117 ada 56 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 599,82 m² lik daimi irtifak ve 197,2 m² lik geçici irtifak hakkının ve Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahallesi 119 ada 24 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 392,63m² lik daimi irtifak ve 166,19 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/423 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 431 Esas: Davalılar Ali Karakuş, Ali Korkmaz, Ali Korkmaz, Ayşe Cıngır, Ayşe Korkmaz, Can Akdağ, Cemil Korkmaz, Dudu Küçüksaraç, Durkadın Aybar, Ecesu Akdağ, Ercan Akdağ, Esra Danalı, Eyüp Akdağ, Fatma Başkan, Fatma Doğan, Fatma Yıldız,Hasan Tahsin Soydemir, Hülya Çiğdem, Hüseyin Hüsnü Soydemir, İsmail Kılar, Keziban Karabacak, Mehmet Kılar, Musa Karakuş, Musa Korkmaz, Mustafa Korkmaz, Nafia Horzun, Osman Çetinkaya, Ramazan Korkmaz, Recep Kılar, Saniye Korkmaz, Ümmü Akman, Yadikar Çetinkaya'nın bir kısm adına yada bir kısım davalıların murisleri Ahmet Korkmaz, Ayşe Korkmaz, Hanım Korkmaz, Saibe Akdağ adlarına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahallesi 118 ada 31 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 1431,7m² lik daimi irtifak ve 536,17 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/431 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 433 Esas: Davalılar Ali Rıza Yaman, Ayla Ateş,Dilek Karacan, Dudu Karaman, Emine Karaman, Fatma Yılmaz, Gülizar Karaoğlan Yılmaz, Güllüzar Demir, Güllüzar Karaoğlan, Güssüm Karacan, Halil İşlek, Hatice Karaoğlan, Havva Altındal,Hüseyin Karaoğlan, Mehmet İşlek, Mehmet Şen, Miray Şen, Muhammet Yaman, Osman Karaoğlan, Ömer Yaman, Recep Özkaya,Rıza Karaoğlan, Salih Karaoğlan, Sebahat Demir,Selma Demir,Serpil Şen, Zehra Akkanat adına yada bir kısım davalıların murisi Ayşena Yaman, Salih Karaoğlan tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahallesi 118 ada 39 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 667,95m² lik daimi irtifak ve 245,73 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/433 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 441 Esas: Davalılar Adile Karacan, Ayşe Candan, Durmuş Avcuoğulları, Fadime Darılıoğulları, Gülsüm Çelikoğulları, Gülter Kocabaşoğulları, Halil Avcuoğulları, Havva Ulusoy, Hidayet Kabalcı, İlhan Kocabaşoğulları, Kadir Toprakoğulları, Kadriye Karacan, Kamile Kocabaşoğulları, Kazım Toprakoğulları, Makbule Kocabaşoğulları, Mehmet Kocabaşoğulları, Mürşide İnceoğulları, Saime Kocabaşoğulları, Sevim Hayta, Şerife Karagöz, Şerife Yıldızoğulları, Ülviye Şavkoğulları, Yıldız Kocabaşoğulları, Zekiye Özben adına yada bir kısım davalıların murisleri Aziz Çallıoğlu, Kemal Kocabaşoğulları adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahallesi 119 ada 1 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 1727,54 m² lik daimi irtifak ve 718,67 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/441 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 443 Esas: Davalılar Ali Yılmaz, Aysel Oktay, Burak Mert Yılmaz, Fatma Öğütlü, Fatma Tosun, Fatma Yılmaz, Halil İşlek, Hanife Karaoğlan, Melek Güllüoğlu, Mesut Özdemir, Mevlüt Yılmaz, Mustafa Özdemir, Nadire Özdemir, Oktay Yılmaz, Ömer Faruk Yılmaz, Sadık Özdemir, Şerife Arat, Zeliha Turan adına yada bir kısım davalıların murisleri Feride Özdemir, Güllüzar Karaoğlan adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı Mahallesi 119 ada 4 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 641,9m² lik daimi irtifak ve 190,29 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/443 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 451 Esas: Davalılar Ahmet Çimen, Asiye Ersoy, Eda Kürekçiler, Emine İlci, Hatice Arıcan, Mahmut Akan, Osman Çimen, Pınar Bülbül, Uğur Köylü, Seher Çimen, Burcu Akan,Yılmaz Arıcan,Kısmet Köylü adına yada bir kısım davalılar murisi Hüseyin Arıcan adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 136 ada 44 parselde kayıtlı bahçe niteliğindeki taşınmazın 424,38m² lik daimi irtifak ve 177,07 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/451 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 453 Esas: Davalılar Bekir Arlı,Hanife Arlı,Hatice Akman,Osman Arlı murisi Kamile Okudan adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka mahallesi 137 ada 89 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 99,55m² lik daimi irtifak ve 42,60 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/453 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 461 Esas: Davalılar Bekir Yıldızoğulları,Kamile Gökkaya,Ümran Yıldızoğulları, Alev Söğüt, Ayşık Çevik, Emine Yıldızoğulları, Alper Yıldızoğulları, Ayşen Karabuğa, Bekir Yıldızoğulları, Yeşim Yıldızoğulları, Tolga Yıldızoğulları adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 137 ada 118 parseldekayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 439,52m² lik daimi irtifak ve 182,38 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/461 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 463 Esas: Davalılar Keziban Killi,Ramazan İnceoğulları,Osman İnceoğulları Keziban Coşkunoğulları Mürşide İnceoğulları murisi Osman İnce(İnceoğulları) adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 141 ada 10 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 168,57m² lik daimi irtifak ve 69,34 m² lik geçici irtifak hakkının, Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 141 ada 16 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 317,29m² lik daimi irtifak ve 131,55 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimiirtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/463 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 471 Esas: Davalılar Aynur Özen, Cemile Yalın, Dudu Yalın, Kadriye İrim, Lütfi Bayraktaroğulları, Mehmet Bayraktaroğulları, Muharrem Aykut Yalın, Mustafa Bayraktaroğulları, Nurcan Yalman, Nurten Yalın Tekin, Selcan Yıldırım, Ümmü Yalın, Ümmü Yılmaz, Yılmaz Yalın murisi Muharrem Yalın (Yalım) adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 142 ada 2 parselde kayıtlı bahçe niteliğindeki taşınmazın 280,44m² lik daimi irtifak ve 52,73 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/471 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 473 Esas: Davalılar Ayşe Gökkaya, Bayramali Gökkaya, Berkay Gökkaya, Havana Ulusoy, Hilal Çalar, Lilifer Gökkaya, Mehmet Gökkaya, Saadet Dağhan adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 137 ada 54 parseldekayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 508,61m² lik daimi irtifak ve 212,90 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/473 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 481 Esas: Davalılar Ayşe Kozakoğulları, Fatma Akyüz, Meral Albeni, Nazif Kozakoğulları, Ragıp Kozakoğulları, Rebiş Boz, Şefika Yüksel, Şengül Atalay, Ümmügülsüm Kozak adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 137 ada 64 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 187,71m² lik daimi irtifak ve 77,10 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/481 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 483 Esas: Davalılar Adem Darılıoğulları,Ahmet Çoban, Ahmet Öztürk Ali Rıza Çoban, Ayfer Çelikoğulları, Aysun Öztürk,Ayşe Darılıoğulları, Ayten Güraydın, Bayram Çoban, Bayram Darılıoğulları, Emine Çoban, Emine Darılıoğulları, Erdoğan Kozakoğulları, Fahri Sivrioğulları, Fatma Kara Fatma Kozakoğulları, Fatmana Akkaya, Fatmana Kalkan, Gülbahar Satılmış, Gülşah Kozakoğulları, Hakkı Darılıoğulları, Halil Kozakoğulları, Hasan Çoban,Hasibe Güder, Hasibe Yağca,Hatice Yılmaz, Havva Gürler, Kadir Darılıoğulları, Kamile Cof,Kamile Keleş,Keziban Darılıoğulları, Mahire Rüzgar, Mehmet Darılıoğulları,Mehmet Darılıoğulları, MehmetÖztürk,Mehmet Toprakoğulları,Mehmet Ali Darılıoğulları,Melek Kaçar,Memduh Alsancak, Meryem Şimşek, Murat Yetgin Naciye İnceoğulları, Naciye Uysal, Naile Alsancak,Naziye Ölmez, Nebahat Özben, Nejdet Darılıoğulları, Osman Darılıoğulları,Osmanali Kaplan, Ömer Öztürk, Rabia Çoban,Rafet Çoban, Ramazan Darılıoğulları, Raşit Alsancak, Rukiye Gökçay, Şengül Yılmaz, Şerife Darılıoğulları, Şükran Akcan, Şükriye Darılıoğulları,Tevfik Darılıoğulları, Tevfik Darılıoğulları, Tuğçe Darılıoğulları, Ümmüşan Çoban, Ümmüşen Seyhan,Ünzüle Çelik, Zeliha Çelik, Zeliha Çoban, Zeynep Çetin, Zeynep Yumakoğulları, Zühal Çam adına yada bir kısım davalıların murisleri Süleyman Kozak (Kozakoğulları), Halil Darılı (Darılıoğulları), Süleyman Darılı (Darılıoğulları), Ali (Darılı) Darılıoğulları,Adem (Darılı) Darılıoğulları adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 137 ada 67 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 181,98 m² lik daimi irtifak ve 102,25 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/483 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 491 Esas: Davalılar Ali Uzunlar, Atfiye Evcil, Ayşegül Bayraktaroğulları Çetin, Fatma Özgür, Güllizar Çelikoğulları, Gülşen Öksüzoğulları, Hakkı Bayraktaroğulları, Hatice Şimşek, İlhan Evcil, İmren Evcil, Mehmet Bayraktaroğulları, Muzaffer Evcil, Nurettin Evcil, Sezgin Çetin,Teslime Kılıçoğulları adına ve bir kısım davalılar murisi Adem Evcil adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 137 ada 77 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 159,77m² lik daimi irtifak ve 66,15 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/491 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 493 Esas: Davalılar Zeynep Çetin, Gülsüm Uzunlar, Hüseyin Ali Çoşkun, Gülden Çoşkun, Düriye Öksüzoğulları, Gülbahar Satılmış, Hatice Uzunlar, Keziban Arslan, Hakkı Bayraktaroğulları,Hüseyin Ali Çoşkun adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 137 ada 78 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 101,80m² lik daimi irtifak ve 42,54 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/493 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 501 Esas: Davalılar Server Bayraktaroğulları, Davalı Ramazan Kırdıoğulları, Davalı Ümmü Aktan adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 136 ada 86 parselde kayıtlı bahçe niteliğindeki taşınmazın 120,68m² lik daimi irtifak ve 51,27 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/501 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 503 Esas: Davalı Ayşe Avdanlı (Yıldız) adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 136 ada 88 parselde kayıtlı bahçe niteliğindeki taşınmazın 336,23m² lik daimi irtifak ve 141,95 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/503 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 511 Esas: Davalılar Alime Akgül, Alime Kılıçoğulları, Durkadın Açar, Durkadın Davaz, Durmuş Sivrioğulları, Emine Taş, Fahri Sivrioğulları, Hakkı Kılıçoğulları, Halil Yıldızoğulları, İbrahim Yıldızoğulları, İsmail Kılıçoğulları, Kamile Yumakoğulları, Kıymet Ulusoy, Mazluma Ayan, Mazlume Sivrioğulları, Mehmet Yıldızoğulları, Muhammet Kılıçoğulları, Mustafa Sivrioğulları, Ramazan Sivrioğulları, Selçuk Sivrioğulları, Sevgi Karabulut, Şadiye Taş, Şerife Yıldızoğulları, Yüksel Yıldızoğullar adına yada bir kısım davalıların murisi Alime Sivri (Sivrioğulları) adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 137 ada 27 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 193,83m² lik daimi irtifak ve 80,27 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/511 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 513 Esas: Davalılar ABdulkerim Taş, Ali Taş, Ali Yalın, Ayşe Taş, Dudu Çoban, Dürdane Taş, Emine Gök, Faik Kılıç, Faruk Kılıç, Gürcü Konu, Hakkı Kılıçoğulları, Halil İbrahim Yalın, Hamza Taş, Hatice Kaymak, Hikmet Taş, İbrahim Ethem Taş, İsmail Kılıçoğulları, İsmet Kılıç, Keziban Gökkara, Keziban Kılıç, Mehmet Kılıçoğulları, Muhammet Kılıçoğulları, Nefise Kılıç, Nuriye Kılıç, Rabia Çakal, Sevim Yıldız, Şadiye Taş, Şerife Tezcan, Teslime Kılıçoğulları, Zeynep Ayşe Demirez adına yada bir kısım davalıların murisleri İbrahim Taş, Fatma Kılınç (Kılıçoğulları) adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 137 ada 30 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 365,79m² lik daimi irtifak ve 149,45 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimiirtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/513 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 521 Esas: Davalılar Aysel Büyükçarban, Azime Tokoğulları, Dudu Aslan, Emine Çelik, Fatma Karaoğulları, Günay Yumakoğulları, Mehmet Yumakoğulları, Mesut Yılmaz, Nevzat Yılmaz, Ramazan Yılmaz, Sevilay Kayseri, Tuncay Yumakoğulları murisi Zeliha Yılmaz adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 137 ada 71 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 289,38m² lik daimi irtifak ve 120,19 m² lik geçici irtifak hakkının, Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 137 ada 28 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 197,09m² lik daimi irtifak ve 83,46 m² lik geçici irtifak hakkının, Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 133 ada 402 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 198,32m² lik daimi irtifak ve 81,95 m² lik geçici irtifak hakkının ve Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 133 ada 416 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 745,61m² lik daimi irtifak ve 271,40 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/521 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 523 Esas: Davalılar Alime Akgül, Alime Kılıçoğulları, Durkadın Açar, Durkadın Davaz, Durmuş Sivrioğulları, Emine Taş, Fahri Sivrioğulları, Hakkı Kılıçoğulları, Halil Yıldızoğulları, İbrahim Yıldızoğulları, İsmail Kılıçoğulları, Kamile Yumakoğulları, Kıymet Ulusoy, Mazluma Ayan, Mehmet Yıldızoğulları, Muhammet Kılıçoğulları, Mustafa Sivrioğulları, Ramazan Sivrioğulları, Selçuk Sivrioğulları, Sevgi Karabulut, Şadiye Taş, Şerife Yıldızoğulları, Yüksel Yıldızoğulları murisi Alime Sivri (Sivrioğulları) adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 133 ada 403 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 203,89m² lik daimi irtifak ve 86,85 m² lik geçici irtifak hakkının ve Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 133 ada 417 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 409,18m² lik daimi irtifak ve 274,33 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/523 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 531 Esas: Davalılar Ali Uzunlar, Ali Rıza Okudan, Alime Kılıçoğulları, Atfiye Evcil, Atike Kıvrakoğulları, Emine Tunalı, Gülay İnci, Güllü Darılıoğulları, Gülşen Öksüzoğulları, Gülten Bozkurt, Hatice Şimşek, İlhan Evcil, İmren Evcil, İrfan Kıvrakoğulları, Kamile Sıkık, Medine Kapsız, Mehmet Okudan, Muzaffer Evcil, Nurettin Evcil, Okan Okudan, Süleyman Kıvrakoğulları, Şenel Kıvrakoğulları, adına yada bir kısım davalıların murisi Atike Evcil (Kıvrakoğulları) tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 133 ada 406 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 361,33m² lik daimi irtifak ve 152,32 m² lik geçici irtifak hakkının ve Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 141 ada 11 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 197,64m² lik daimi irtifak ve 81,85 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/531 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 533 Esas: Davalılar, Ahmet Karaküzoğulları, Ali Yalın, Ayhan Yumakoğulları, Aysel Büyükçarban, Azime Tokoğulları, Bayram Çam, Cennet Çoban, Dudu Aslan, Dudu Karaküzoğulları,Durkadın Yumakoğulları, Emine Çelik, Emine Gök, Emine Uçar, Ercan Yumakoğulları, Evren Yumakoğulları, Faik Kılıç, Faruk Kılıç, Fatma Karaoğulları, Güldali Karaküzoğulları, Güldali Yılmaz, Gülperi Coşkunoğulları, Günay Yumakoğulları, Gürcü Konu, Hakkı Kılıçoğulları, Hakkı Okudan, Halil İbrahim Yalın, Halit Yumakoğulları, Hanım Avcuoğulları, Hanım Tokoğulları, Haşim Okudan, Hatice Atalay, Hatice Kılıçoğulları, Hatice Sivrioğulları, Havva Köken, Hüsnü Kırdıoğulları, İbrahim Çam, İbrahim Karagöz, İbrahim Tokoğulları, İbrahim Yumakoğulları, İsmail Kılıçoğulları, İsmet Kılıç, İsmet Yumakoğulları, Lütfiye Yumakoğulları,Mahmut Okudan, Mehmet Darılıoğulları, Mehmet Yumakoğulları, Mesut Yılmaz, Muhammet Kılıçoğulları, Mukaddes Büyükçarban, Mustafa Tokoğulları, Mustafa Yumakoğulları, Nefise Kılıç,Nevzat Yılmaz, Nurdagül Asri, Nuriye Kılıç, Nursel Tokoğulları, Onur Karagöz,Ramazan Tokoğulları, Ramazan Yılmaz, Ramazan Yumakoğulları, Serpil Karagöz, Sevilay Kayseri, Süleyman Darılıoğulları, Şerife Karagöz, Şerife Tezcan, Tuncay Yumakoğulları, Turgut Okudan, Ümmü Yumakoğulları, Yusuf Kırdıoğulları, Yusuf Yılmaz'dan bir kısım davalılar adına yada bir kısım davalıların murisleri Ahmet Karaküzoğulları, Ali Kılıçoğulları (Kılınç), Dudu Yumakoğulları,(Yumak),Mazluma Karaoğulları (Mazlume Kara),Necati Karaoğulları(Kara),Naciye İşçi (Kara), Nefise Okudan (Okutan), tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka Mahallesi 133 ada 411 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 39,08 m² lik daimi irtifak ve141,77 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/533 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 641 Esas: Davalı Adalet Bölükbaşı adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Karabayır 205 ada 81 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 501,21 m² lik daimi irtifak ve 387,01 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/641 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 643 Esas: Davalı İbrahim Ateş adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Karabayır 205 ada 226 parseldekayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 1262,63 m² lik daimi irtifak ve 841,46 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/643 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 651 Esas: Davalı Nuri Akın adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Karabayır mah 189ada 40 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 1.181,75 m² lik daimi irtifak ve 506,27 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimiirtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/651 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 653 Esas: Davalılar Adalet Billa, Adil Cunduz, Ali Cunduz, Ali Cunduz, Arif Cunduz, Ayşe Keçer, Ayşe Gül Alptekin, Bayram Özal, Burcu Siper, Cengiz Cunduz, Çiğdem Cunduz, Dilek Evcim, Elmas Cunduz, Emine Gündüz, Emine Kanaryaoğlu, Eyup Pekat, Funda Özkan, Gönül Cunduz, Gönül Cunduz, Güllü Bıdık, Hakkı Cunduz, Hamza Cunduz, Hasan Gündüz, Havvana Özal, Hülya Cunduz, Hüseyin Pekat, İlyas Cunduz, İlyas Özal, Kenan Cunduz, Keziban Tokmak, Mehmet Cunduz, Muhammet Özal, Muharrem Cunduz, Mustafa Cunduz, Nazan Akar, Necla Aytar, Nurcan Cunduz, Osman Cunduz, Rahime Cengiz, Ramazan Cunduz, Ramazan Özal, Remziye Yağcıoğlu, Selahattin Özal, Sevim Erol, Şerife Cunduz, Şerife Karaca, Şerife Kişşik, Tarık Cunduz, Tevfik Cunduz, Ümmü Kapan, Veysel Cunduz adına ya da bir kısım davalıların murisleri Hacer Pekat (Cunduz), İlyas Cunduz,, Hüseyin Cunduz, Osman Cunduz, Havana (Havvana Cunduz) ve Süleyman Cunduz adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Küçükköy mahallesi 520 ada 2 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 2.238,98 m² lik daimi irtifak ve 885,59 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/653 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 661 Esas: Davalı Müteveffa Semahat Uzun adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Datköy mahallesi 153 ada 218 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 130,95 m² lik daimi irtifak ve 141,68 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimiirtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/661 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 663 Esas: Davalılar Ayşe Kolak ,Emine Bozan, Kısmet Sert, Nazmi Kolak, Nimet Şah, Ramazan Toksöz, Seda Bulut, Serpil Tekin ile bir kısım davalıların murisi Dudu Aydın adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Datköy mahallesi 153 ada 210 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 401,43 m² lik daimi irtifak ve 162,79 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/663 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 671 Esas: Davalı İzzet Münir Uzun adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Datköy mahallesi 153ada 7 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 408,15 m² lik daimi irtifak ve 193,06 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimiirtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/671 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 673 Esas: Davalı Ahmet Ali Zorlu adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Datköy mahallesi 153ada 39 parselde kayıtlı tarla ve bahçe niteliğindeki taşınmazın 182,13 m² lik daimi irtifak ve 178,54 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimiirtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/673 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 681 Esas: Davalı Betül Alacan adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Datköy mahallesi 153ada 110 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 1.188,18 m² lik daimi irtifak ve 588,40 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/681 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 683 Esas: Davalı Rabia Gülfidan Yılmaz adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Datköy Mahallesi 117ada 46 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 1.047,82 m² lik daimi irtifak ve 456,65 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimiirtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/683 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 299 Esas: Davalılar Ahmet Yıldırımlar, Emin Yıldırımlar, Hasibe Zeytinoğlu, Mesude Koloğlu, Mesut Emrah Yıldırımlar, Muhittin Yıldırımlar, Rabia Öz ve Süleyman Akif Yıldırımlar murisi Süleyman Yıldırımlar adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çukurca mahallesi 104 ada 84 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 2645.52 m² lik daimi irtifak ve 1191.32 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/299 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 305 Esas: Davalılar Demir Ali Topal, Gülden Topal, Hatice Can, Mehrane Kaya, Ramazan Topal, Şaban Topal, Şakip Topal, Şerife Can, Tayyar Topal, Ümmüş Gökoğlu ve Yılmaz Topal murisi Demir Topal (Topac) adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Leylek mahallesi 102 ada 5 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 507.14 m² lik daimi irtifak ve 210.36 m² lik geçici irtifak hakkı ile Antalya ili Korkuteli ilçesi Leylek mahallesi 103 ada 3 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 187.33 m² lik daimi irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/305 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 307 Esas: Davalılar Abdurrahman Özkan, Adile Akıncı, Ayfer Havalak, Aysun Gök, Celal Akıncı (Cevat oğlu), Celal Akıncı (Hasan oğlu), Hayriye Nursel Özkaya, İbrahim Özkan, İsmail Akıncı, Keziban Akıncı, Keziban Gül, Keziban Gülbudak, Mehmet Akıncı, Muhammer Akıncı, Muharrem Akıncı, Mustafa Akıncı, Nermin Teke, Rabia Akgün ve Yusuf Akıncı murisi Hasan Akıncı adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Leylek köyü 102 ada 8 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 2181.29 m² lik daimi irtifak ve 816.42 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/307 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 309 Esas: Davalılar Fatma Ünal, Halil Ünal, Mehmet Ünal, Osman Ünal, Şakir Ünal, Turan Ünal adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Leylek köyü 103 ada 60 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 590.14 m² lik daimi irtifak ve 235.94 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/309 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 315 Esas: Davalı Çiğdem Bayrak adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Leylek köyü 108 ada 38 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 2119.33 m² lik daimi irtifak ve 886.8 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/315 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 317 Esas: Davalılar Ali Rıza Çoban, Bayram Çoban, Sadık Fidan, Zeynep Yumakoğulları, Rafet Çoban, Evrim Yücel Mail, Feride Yücel adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Leylek köyü 135 ada 3 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 926.51 m² lik daimi irtifak ve 387.65 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/317 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 319 Esas: Davalılar Adile Karacan, Havva Ulusoy, Kadir Toprakoğulları, Kadriye Karacan, Kazım Toprakoğulları ve Şerife Yıldızoğulları murisi Aziz Çallıoğulları adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Leylek köyü 135 ada 5 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 3644.18 m² lik daimi irtifak ve 1598.13 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/319 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 325 Esas: Davalılar Adile Çoban, Bayram Ali Toprakoğulları, Durkadın Bıdı, Fettah Tomanoğulları, İsmail Toprakoğulları, Kanimet Tomanoğulları, Keziban Coşkunoğulları, Musa Toprakoğulları, Nuriye Aydın, Osman Karacan, Osman Tomanoğulları, Osman Toprakoğulları, Sabahattin Toprakoğulları, Sevilay Topal, Tekin Karacan ve Zübeyde Toprakoğulları murisi Nimet Karacan adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 133 ada 284 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 341.8 m² lik daimi irtifak ve 17.07 m² lik geçici irtifak hakkı ile Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 133 ada 296 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 240.24 m² lik daimi irtifak ve 95.09 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/325 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 327 Esas: Davalılar Abdulgani Erdaş, Adem Şahin, Adile Toprakoğulları, Ahmet Şahin, Ali Öksüzoğulları, Ali Öksüzoğulları, Durmuş Ateş, Emel Yaşar, Ergin Erdaş, Ertuğrul Köken, Hasan Fatih İnal, Hatice Ateş, Hatice Yumakoğulları, Hidayet Karacan, Hüseyin İnal, İbrahim Öksüzoğulları, İncifer Şahin, Mesut Karacan, Mustafa Ateş, Müyesser Şenli, Neriman Tat, Nursel Akpınar, Safinaz Çevik, Selçuk Öksüzoğulları, Selim Öksüzoğulları, Şerife Büyükçarban, Tahsin Ateş, Tekin Karacan, Türkan Akıncı, Ümmü Kılıçoğulları, Yalçın Erdaş, Yasemin Aslan, Zübeyde Ateş adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 133 ada 285 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 434.25 m² lik daimi irtifak ve 181.95 m² lik geçici irtifak hakkı ile Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 137 ada 34 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 587.9 m² lik daimi irtifak ve 246.43 m² lik geçici irtifak hakkı ile Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 137 ada 58 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 348.73 m² lik daimi irtifak ve 145.32 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/327 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 329 Esas: Davalılar Ahmet Büyükçarban, Ayfer Çetin, Ayşe Akgül, Behçet Büyükçarban, Mukaddes Büyükçarban, Remzi Büyükçarban, Zeynep Akgül, Ziya Büyükçarban ve Zübeyde Ateş murisi Halil İbrahim Büyükçarban adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 133 ada 286 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 473.23 m² lik daimi irtifak ve 197.44 m² lik geçici irtifak hakkı ile Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 136 ada 29 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 918.51 m² lik daimi irtifak ve 384.85 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/329 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 335 Esas: Davalılar Ahmet Büyükçarban, Ayfer Çetin, Ayşe Akgül, Behçet Büyükçarban, Mukaddes Büyükçarban, Remzi Büyükçarban, Zeynep Akgül, Ziya Büyükçarban ve Zübeyde Ateş murisi Halil İbrahim Büyükçarban adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 133 ada 298 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 229.34 m² lik daimi irtifak ve 93.61 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/335 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 337 Esas: Davalı Osman Karacan adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 133 ada 299 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 187.48 m² lik daimi irtifak ve 75.98 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/337 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 /339 Esas: Davalılar Ali Rıza Çoban, Bayram Çoban, Melek Kaçar, Memduh Alsancak, Naciye İnceoğulları, Naile Alsancak, Nebahat Özben, Raşit Alsancak, Zeynep Yumakoğulları murisi Melek Darılıoğulları (Darılı) (Dereli) adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 133 ada 300 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 172.82 m² lik daimi irtifak ve 71.61 m² lik geçici irtifak hakkı ile Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 136 ada 106 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 157.52 m² lik daimi irtifak ve 66.46 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/339 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 345 Esas: Davalılar Abdurrahman Bayraktaroğulları, Aynur Özen, Cemile Yalın, Dudu Yalın, Hatice Bayraktaroğulları, Kadriye İrim, Lütfi Bayraktaroğulları, Mehmet Bayraktaroğulları, Muharrem Yalın, Muharrem Aykut Yalın, Mustafa Bayraktaroğulları, Nurcan Yalman, Nurşen Şarlak, Nurten Yalın Tekin, Selcan Yıldırım, Ümmü Yalın, Ümmü Yılmaz, Yılmaz Yalın adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 133 ada 306 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 109.17 m² lik daimi irtifak ve 45.92 m² lik geçici irtifak hakkı ile Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 137 ada 93 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 83.74 m² lik daimi irtifak ve 35.67 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/345 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 347 Esas: Davalılar Ali Rıza Çoban, Bayram Çoban ve Zeynep Yumakoğulları murisi Zeynep Çoban (Yumak) adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 133 ada 399 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 535.39 m² lik daimi irtifak ve 221.77 m² lik geçici irtifak hakkı ile Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 136 ada 79 parselde kayıtlı bahçe niteliğindeki taşınmazın 163.4 m² lik daimi irtifak ve 70.42 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/347 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 349 Esas: Davalılar Cennet Çoban, Gülperi Coşkunoğulları, Hanım Tokoğulları, Hatice Kılıçoğulları, İbrahim Tokoğulları, Mukaddes Büyükçarban, Ramazan Tokoğulları aleyhine açılan Mukaddes Büyükçarban adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 119 ada 17 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 325.49 m² lik daimi irtifak ve 135.69 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/349 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 355 Esas: Davalılar İbrahim Akkaş, İsmail Akkaş, Ömerali Akkaş, Ramazan Akkaş, Türkan Güldiker adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 119 ada 20 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 393.7 m² lik daimi irtifak ve 163.94 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/355 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 357 Esas: Davalılar Durmuş Avcuoğulları, Fadime Darılıoğulları, Gülsüm Çelikoğulları, Gülter Kocabaşoğulları, Halil Avcuoğulları, Hidayet Kabalcı, İlhan Kocabaşoğulları, Makbule Kocabaşoğulları, Mehmet Kocabaşoğulları, Mürşide İnceoğulları, Saime Kocabaşoğulları, Sevim Hayta, Şerife Karagöz, Ülviye Şavkoğulları, Yıldız Kocabaşoğulları ve Zekiye Özben murisi Kemal Kocabaşoğulları adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 119 ada 21 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 655.53 m² lik daimi irtifak ve 270.62 m² lik geçici irtifak hakkı, Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü136 ada 30 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 273.43 m² lik daimi irtifak ve 113.83 m² lik geçici irtifak hakkı ile Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü137 ada 57 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 143.35 m² lik daimi irtifak ve 131.57 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/357 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 359 Esas: Davalılar Dudu Gezer ve Mevlüt Uysal adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 119 ada 23 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 404.93 m² lik daimi irtifak ve 165.72 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/359 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 365 Esas: Davalı Fatma Doğan adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 127 ada 31 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 621.85 m² lik daimi irtifak ve 259.53 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/365 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 367 Esas: Davalı Dmn Lojistik Petrol Turizm İnşaat Gıda Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 127 ada 32 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 647.4 m² lik daimi irtifak ve 268.42 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) BOTAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/367 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 369 Esas: Davalı Niyazi Kaplan adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 127 ada 74 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 1602.4 m² lik daimi irtifak ve 667.97 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/369 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 375 Esas: Davalılar Arif Küçüksaraç ve Mehmet Küçüksaraç adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı mahallesi 141 ada 2 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 716.99 m² lik daimi irtifak ve 282.55 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/375 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 377 Esas: Davalılar Arif Küçüksaraç, Emine Gök, Fatma Akca, Hörü Çetinkaya, Keziban Turan, Mehmet Küçüksaraç, Murat Kural adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı mahallesi 141 ada 3 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 583.6 m² lik daimi irtifak ve 242.04 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/377 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 379 Esas: Davalılar Alime Bozova, Erdal Kayhan, Hacer Öztürk, Hayri Kayhan, Muhammet Yelten, Perihan Çetin, Ramazan Kayhan, Süleyman Yelten adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı mahallesi 141 ada 4 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 265.67 m² lik daimi irtifak ve 111.32 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/379 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 385 Esas: Davalılar Ali İslamoğlu, Ali Karatopak, Ali Yılmaz, Asiye Önal, Asiye Şekerci, Ayten Ünver, Cemile Karatopak, Durmuş Karatopak, Elif Demir, Esma Kır, Fahreddin Yılmaz, Güllü Özokudan, Gürcü Sarıcalar, Hafize Borazan, Halil Kara, Hatice Kara, Havva Yılmaz, Kadriye Özokudan, Kübra Zeynep İslamoğlu, Mehmet İslamoğlu, Mehmet İslamoğlu, Mehmet Kılınç, Mithat Kara, Muharrem Yılmaz, Murat Kılınç, Nadire Aşıcı, Namık Kara, Ömer İslamoğlu, Sultan İslamoğlu, Şahali Sarıca, Şehriban Tıraş, Şerife Göktaş, Şerife İslamoğlu, Şerife Yılmaz, Şerife Yılmaz, Vahide Yurt, Veysel Yılmaz, Yunus Sarıca ve Zeliha Çetin'den bir kısmı ve bir kısım davalıların murisi Emin İslamoğlu adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı mahallesi 141 ada 8 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 347.18 m² lik daimi irtifak ve 145.68 m² lik geçici irtifak hakkı ile Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı mahallesi 141 ada 9 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 1037.53 m² lik daimi irtifak ve 430.08 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/385 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 387 Esas: Davalı muris Fatma İslamoğlu adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 141 ada 10 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 103.25 m² lik daimi irtifak ve 165.91 m² lik geçici irtifak hakkı, Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 141 ada 28 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 122.44 m² lik daimi irtifak hakkı ile Antalya ili Korkuteli ilçesi Küçükköy mahallesi 417 ada 95 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 540.19 m² lik daimi irtifak ve 112.26 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/387 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 389 Esas: Davalılar Fatih Erkal, Figen Keskin, Havva Özer, Mahbule Yalın, Mihriban Durman, Mustafa Karacan, Mustafa Nafiz Erkal, Salih Erkal, Veli Erkal, Veli Karacan ve Yunus Karaman adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 141 ada 11 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 793.03 m² lik daimi irtifak ve 330.35 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/389 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 395 Esas: Davalılar Ahmet Güleray, Ali Şallı, Ayşe Balaban, Firdevs Güleray, Fitnet Sungur, Mehmet Güleray adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 141 ada 18 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 332.5 m² lik daimi irtifak ve 137.51 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/395 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 397 Esas: Davalılar Ahmet Aydın, Ahmet Çelikoğulları, Ali Çelikoğulları, Aysel Çavuş, Ayşen Sözer, Dudu Eski, Ela Şengeze, Emine Kocabaş, Erkan Aydın, Fatma Altıntaş, Güllizar Çelikoğulları, Güllizar Fındık, Hacer Kırdıoğulları, Hakkı Okudan, Hatice Büyükçarban, Hüseyin Ulusoy, Ramazan Sağgün, Seydi Ahmet Sağgün, Süleyman Çelikoğulları, Şaban Aydın, Şefika Aydın, Şenay Aytar, Turgut Okudan, Ümmü Çelikoğulları ve Yüksel Ulusoy adına yada bir kısım davalılar murisi İkbal Ulusoy, Süleyman Çelikoğulları ve Şerife Aykurt adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka mahallesi 137 ada 86 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 89.9 m² lik daimi irtifak ve 37.21 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/397 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 399 Esas: Davalılar Ayşe Darılıoğulları, Bayram Darılıoğulları, Fatmana Akkaya, Gülbahar Satılmış, Hakkı Darılıoğulları, Hatice Yılmaz, Mehmet Darılıoğulları, Mehmet Ali Darılıoğulları, Murat Yetgin, Ramazan Darılıoğulları, Şengül Yılmaz, Şükriye Darılıoğulları, Tuğçe Darılıoğulları, Ünzüle Çelik ve Zeynep Çetin murisi Süleyman Darılıoğulları (Darılı) adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 137 ada 87 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 92.22 m² lik daimi irtifak ve 40.77 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/399 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 405 Esas: Davalılar Adem Ekelik, Adnan Ekelik, Ahmet Ekelik, Ali Hocaoğlu, Ali Rıza Ekelik, Ayşe Dönmez, Ayşe Ekelik Erol, Bilal Bayer, Fatma Ekelik, Fatma Güler, Fatma Sümbül, Fatma Hanım Ekelik, Fatma Hanım Karakoç, Firdevs Dönmez, Gülistan Cengiz, Halil Er, Hanım Kıran, Hatice Tataroğlu, Hüseyin Akkaya, Hüseyin Ali Dönmez, İzzet Tevfik Erdoğan, Levent Akkaya, Mehmet Ekelik, Mehmet Er, Melahat Cıngır, Mustafa Ekelik, Nazife Hocaoğlu, Nermin Karaman, Önder Hocaoğlu, Ramazan Ekelik, Reşit Ali Ekelik, Rukiye Adalı, Serdar Hocaoğlu, Süleyman Ekelik, Tarık Ekelik, Ümmüşen Karakaya ve Yonus Er murisi Aytekin Bayer, İzzet Ekelik, Meryem Ekelik, Ramazan Ekelik adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı mahallesi 117 ada 34 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 59.52 m² lik daimi irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/405 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 407 Esas: Davalılar Adem Ekelik, Ahmet Ekelik, Fatma Hanım Ekelik, Tarık Ekelik adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 117 ada 35 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 37.34 m² lik daimi irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/407 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 409 Esas: Davalılar Ayşe Partal, Mustafa Sarı, Özlem Ürküt, Yusuf Sarı adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 117 ada 47 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 456.03 m² lik daimi irtifak ve 190.54 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/409 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 415 Esas: Davalı Şükrü Karakaya ve davalılar Ali İbi, Emeti İbi, Hatice Kuyucu, İsmail İbi, Mehmet İbi,Turgay İbi murisi Mehmet İbi adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 117 ada 49 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 150.17 m² lik daimi irtifak ve 62.8 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/415 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 417 Esas: Davalılar Ayşe Dilek, Ayşe Tombak, Dudu Çakmak, Durkadın Çakmak, Emine Akıncı, Emine Sabit, Fatma Sümbül, Halil Er, Hatice Çakmak Kök, İsmail Çakmak, Mehmet Er, Özlem Karmaz, Sadık Çakmak, Sıttıka Alpkaya, Sıttıka Kehya, Yonus Er adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 117 ada 51 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 158.81 m² lik daimi irtifak ve 65.8 m² lik geçici irtifak hakkı ile Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 117 ada 52 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 151.63 m² lik daimi irtifak ve 62.95 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/417 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 /419 Esas: Davalılar Ayla Ateş, Dilek Karacan, Dudu Karaman, Güssüm Karacan, Hüseyin Karaoğlan, Osman Karaoğlan adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 117 ada 53 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 302.65 m² lik daimi irtifak ve 126.43 m² lik geçici irtifak hakkı ile Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 117 ada 54 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 275.12 m² lik daimi irtifak ve 116.94 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/419 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 425 Esas: Davalılar İsmet Kılıç ve Osman Doğan adına ve Hüseyin Bülbül, Mehmet Bülbülve Ahmet Çelikoğulları adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 118 ada 27 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 1098.84 m² lik daimi irtifak ve 519.65 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/425 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 427 Esas: Davalılar Fatmana Karacan, Hatice Aybar, Keziban Karaoğlan, Şakir Karacan, Şerife Can adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 118 ada 28 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 329,27 m² lik kısmının mülkiyet hakkı, 186.56 m² lik daimi irtifak ve 83.41 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, mülkiyet hakkı kamulaştırması ve daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/427 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 429 Esas: Davalılar Halil Şahin, Hayri Şimşek, Mehmet Şimşek, Nafia Kıran, Şengül Ulutaş ve Şerife Şimşek adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 117 ada 55 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 501.79 m² lik daimi irtifak ve 210.25 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/429 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 435 Esas: Davalılar Dilek Karacan, Recep Özkaya ve Rıza Karaoğlan adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 118 ada 33 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 1450.33 m² lik daimi irtifak ve 170.57 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/435 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 437 Esas: Davalılar Ayla Ateş, Dilek Karacan, Dudu Karaman, Güssüm Karacan, Hatice Karaoğlan, Hüseyin Karaoğlan ve Osman Karaoğlan adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 118 ada 38 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 683.46 m² lik daimi irtifak ve 247.48 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/437 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 439 Esas: Davalılar Azime Güvercin, Fatma Azger, Kemal Kocabaşoğulları, Mustafa Dedemen, Nadire Özdemir, Osman Dedemen, Sunay Kapsız, Yusuf Dedemen, Zübeyde Güntürk'ün adına yada bir kısım davalılar murisi Kemal Kocabaşoğulları adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 118 ada 34 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 1479.83 m² lik daimi irtifak ve 1081.34 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/439 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 445 Esas: Davalılar Ayşe Özgür, Fatma Kara, Halil Özgür, Hanife Özgür, Hatice Özgür, İbrahim Akkaş, İsmail Akkaş, Ömerali Akkaş, Özgül Basır, Ramazan Akkaş, Rıza Özgür, Türkan Güldiker ve Zeliha Özcan adına ve bir kısım davalılar murisi Halil Özgür, Mehmet Özgür adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyü 119 ada 5 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 96.34 m² lik daimi irtifak ve 190.67 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/445 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 447 Esas: Davalılar Abdulgani Erdaş, Adem Şahin, Adile Toprakoğulları, Ahmet Şahin, Ali Öksüzoğulları, Durmuş Ateş, Emel Yaşar, Ergin Erdaş, Hasan Fatih İnal, Hatice Ateş, Hatice Yumakoğulları, Hidayet Karacan, Hüseyin İnal, İbrahim Öksüzoğulları, İncifer Şahin, Mesut Karacan, Mustafa Ateş, Müyesser Şenli, Neriman Tat, Nursel Akpınar, Safinaz Çevik, Selim Öksüzoğulları, Şerife Büyükçarban, Tahsin Ateş, Tekin Karacan, Türkan Akıncı, Ümmü Kılıçoğulları, Yalçın Erdaş, Yasemin Aslan, Zübeyde Ateş adına yada bir kısım davalıların murisi Ertuğrul Köken, Namık Öksüzoğulları adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 136 ada 32 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 292.78 m² lik daimi irtifak ve 41.68 m² lik geçici irtifak hakkı ile Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 142 ada 5 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 721.09 m² lik daimi irtifak ve 270.63 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/447 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 449 Esas: Davalılar Dudu Çoban, Mehmet Kılıçoğulları, Nazmiye Bürge, Sevim Yıldız ve Teslime Kılıçoğulları adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 136 ada 43 parselde kayıtlı bahçe niteliğindeki taşınmazın 119.09 m² lik daimi irtifak ve 50.15 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/449 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 455 Esas: Davalılar Ahmet Karaküzoğulları, Dudu Karaküzoğulları, Güldali Yılmaz, Hanım Avcuoğulları, Hanım Tokoğulları, İbrahim Karagöz, Onur Karagöz, Serpil Karagöz, Şerife Karagöz ve Ümmü Yumakoğulları murisi İbrahim Karaküzoğulları (Karagöz) adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 137 ada 91 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 359.54 m² lik daimi irtifak ve 149.04 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/455 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 457 Esas: Davalılar Emine Uçar, Hakkı Okudan, Turgut Okudan adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 137 ada 96 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 326.81 m² lik daimi irtifak ve 134.78 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/457 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 459 Esas: Davalılar Dudu Çoban, Faik Kılıç, Faruk Kılıç, Hakkı Kılıçoğulları, İsmail Kılıçoğulları, İsmet Kılıç, Mehmet Kılıçoğulları, Muhammet Kılıçoğulları, Nefise Kılıç, Nuriye Kılıç, Sevim Yıldız, Şerife Tezcan ve Teslime Kılıçoğulları murisi Fatma Kılıçoğulları (Kılınç) adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 137 ada 115 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 314.66 m² lik daimi irtifak ve 130.82 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/457 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 465 Esas: Davalılar Adile Çoban, Durkadın Bıdı, Fettah Tomanoğulları, Hatice Yalın, İsmail Toprakoğulları, Kanimet Tomanoğulları, Keziban Coşkunoğulları, Nesli Kaya, Neziha Özbakır, Nuriye Aydın, Osman Karacan, Osman Tomanoğulları, Sevilay Topal, Şerife Darılıoğulları, Tekin Karacan, Ünal Kayaoğulları ve Zübeyde Toprakoğulları murisi Osman Ak adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 141 ada 17 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 585.47 m² lik daimi irtifak ve 246.42 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/465 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 467 Esas: Davalılar Aysun Öztürk, Emine Darılıoğulları, Hasibe Güder, Kadir Darılıoğulları, Kamile Keleş, Mehmet Darılıoğulları, Meryem Şimşek, Naciye Uysal, Nejdet Darılıoğulları, Osmanali Kaplan, Rukiye Gökçay adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 141 ada 19 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 411.76 m² lik daimi irtifak ve 41.6 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/467 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 469 Esas: Davalılar Ali Çelikoğulları, Güllizar Çelikoğulları, Güllizar Fındık, Süleyman Çelikoğulları ve Ümmü Çelikoğulları murisi Süleyman Çelikoğulları (Çelik) adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 141 ada 372 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 155.3 m² lik daimi irtifak ve 8.56 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/469 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 475 Esas: Davalılar Adem Şahin, Adile Karacan, Adile Toprakoğulları, Ahmet Şahin, Ayşe Candan, Durmuş Avcuoğulları, Dürdane Eker, Emel Yaşar, Fadime Darılıoğulları, Fatih Şahin, Fatma Çallıoğlu, Gülay Şahin, Gülsüm Çelikoğulları, Gülsüm Şahin, Gülter Kocabaşoğulları, Halil Avcuoğulları, Hatice Yumakoğulları, Hatice Yüksel, Havva Ulusoy, Hidayet Kabalcı, Hidayet Karacan, İlhan Kocabaşoğulları, İncifer Şahin, Kadir Toprakoğulları, Kadriye Karacan, Kamile Kocabaşoğulları, Kazım Toprakoğulları, Makbule Kocabaşoğulları, Mehmet Avcuoğulları, Mehmet Çallıoğlu, Mehmet Kocabaşoğulları, Mehmet Akif Çallıoğlu, Mukaddes Büyükçarban, Mürşide İnceoğulları, Osman Avcuoğulları, Safinaz Çevik, Sahibe Arabacı, Saime Kocabaşoğulları, Sevilay Aydın, Sevim Hayta, Süleyman Nafis Çallıoğlu, Şerife Büyükçarban, Şerife Karagöz, Şerife Yıldızoğulları, Şükrü Şahin, Şükrü Şahin, Tarık Şahin, Tuncay Şahin, Ülviye Şavkoğulları, Ümmü Kılıçoğulları, Yavuz Şahin, Zekiye Özben, Yıldız Kocabaşoğulları'dan bir kısmı adına ve bir kısım davalıların murisi Aziz Çallıoğlu (Çallı),Süleyman Çallıoğlu (Çallı) adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 137 ada 56 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 816.72 m² lik daimi irtifak ve 239.55 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/475 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 477 Esas: Davalılar Adile Karacan, Ayşe Candan, Havva Ulusoy, Kadir Toprakoğulları, Kadriye Karacan, Kamile Kocabaşoğulları, Kazım Toprakoğulları ve Şerife Yıldızoğulları murisi Zeynep Çallıoğlu (Çallı) adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 137 ada 59 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 395.67 m² lik daimi irtifak ve 162.8 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/477 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 479 Esas: Davalı Rabia Kozakoğulları adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 137 ada 63 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 202.14 m² lik daimi irtifak ve 83.69 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/479 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 485 Esas: Davalı Havva Bayraktar adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 137 ada 68 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 213.52 m² lik daimi irtifak ve 89.35 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/485 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 487 Esas: Davalılar Hafize Avcuoğulları, Hakan Avcuoğulları, Haluk Avcuoğulları ve Osman Avcuoğulları adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 137 ada 75 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 90.26 m² lik daimi irtifak ve 37.16 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/487 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 489 Esas: Davalılar Ali Rıza Çoban, Bayram Çoban, Zeynep Çoban ve Zeynep Yumakoğulları murisi Emine Çoban, adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 137 ada 76 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 163.51 m² lik daimi irtifak ve 68.19 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/489 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 495 Esas: Davalılar Ahmet Özsoy, Ayşe Özkir, Celil Özsoy, Efsane Hilal Özsoy, Fatmana Özsoy, Güllü Aksoy, Gülsüm Zengin, Gülten Özbek, Hafize Akca, Kübra Güllüdağ, Medine Kılıç, Mehmet Çelik, Mehmet Özalan, Murat Özsoy, Mustafa Özalan, Şerife Akbaş, Tunç Özsoy, Veli Özsoy, Ahmet Çoban, Ali Dereli, Ayşe Akyüz, Dudu Özben, Dursun Erdoğan, Fatma Erdem, Güllü Çeltikci, Hasan Çoban, Keziban Çeltikci, Mehmet Akif Çallıoğlu, Mustafa Özben, Nazife Özçelik, Naziye Ölmez, Rabia Çoban, Rafet Çoban, Ramazan Özben, Safinaz Cerel, Sevilay Aydın, Süleyman Nafis Çallıoğlu, Şükriye Semiz, Tevfik Darılıoğulları, Ümmüşan Çoban, Ümmüşen Seyhan ve Zeliha Çelik adına yada bir kısım davalıların murisi Mustafa Özben, Süleyman Özben adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 136 ada 83 parselde kayıtlı bahçe niteliğindeki taşınmazın 169.54 m² lik daimi irtifak ve 73.55 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/495 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 497 Esas: Davalılar Ali Uzunlar, Atfiye Evcil, Gülşen Öksüzoğulları, Hatice Şimşek, İlhan Evcil, İmren Evcil ve Nurettin Evcil murisi Adem Evcil adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 136 ada 84 parselde kayıtlı bahçe niteliğindeki taşınmazın 166.84 m² lik daimi irtifak ve 68.22 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/497 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 499 Esas: Davalılar Ayşe Avdanlı, Dudu Aykurt, Dursun Kırdıoğulları, Fevzi Aykurt, Fevzi Aykurt, Günnur Özalp, Havana Aykurt, Nazire Ergin, Sümriye Vaygül, Şerife Arslan, Yakup Kalmak ve Zübeyde Aydın murisi Ali Kırdıoğulları (Kırdı) adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 136 ada 85 parselde kayıtlı bahçe niteliğindeki taşınmazın 145.55 m² lik daimi irtifak ve 60.28 m² lik geçici irtifak hakkı ile Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 136 ada 100 parselde kayıtlı bahçe niteliğindeki taşınmazın 201.55 m² lik daimi irtifak ve 104.62 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/499 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 505 Esas: Davalılar Havva Demir, Selma Özpelit, Şali Evin, Dudu Aykurt, Dursun Kırdıoğulları, Emine Hayta, Fevzi Aykurt, Günnur Özalp, Havana Aykurt, Havva Hanım Aldemir, Mukadder İşcan, Mustafa İşcan, Nazire Ergin, Sümriye Vaygül, Şerife Arslan, Yakup Kalmak ve Zübeyde Aydın murisi Ali Kırdıoğulları, Havva Gezer, Rabia İşcan adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 136 ada 101 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 227.36 m² lik daimi irtifak ve 96.34 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/505 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 507 Esas: Davalılar Cemile Ayan, Dudu Evcil, Fatma Emirali, Mehmet Ayan, Sünay Gülcan, Ülker Şam, Ümmü Ayan, Ümmü Aydın adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 136 ada 108 parselde kayıtlı bahçe niteliğindeki taşınmazın 337.21 m² lik daimi irtifak ve 140.94 m² lik geçici irtifak hakkı, Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 137 ada 73 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 217.22 m² lik daimi irtifak ve 92.43 m² lik geçici irtifak hakkı ile Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 143 ada 25 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 598.36 m² lik daimi irtifak ve 248.49 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/507 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 509 Esas: Davalılar Erdoğan Kozakoğulları, Fatma Kozakoğulları, Halil Kozakoğulları, Hasibe Yağca ve Kamile Cof murisi Halil Kozakoğulları adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 137 ada 18 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 122.76 m² lik daimi irtifak ve 110.24 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/509 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 515 Esas: Davalı Salih Gökce adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 137 ada 31 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 380.42 m² lik daimi irtifak ve 158.85 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/515 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 517 Esas: Davalılar Ahmet Doğan, Hüseyin Bülbül ve Mehmet Bülbül adına açılan davada bir kısım davalılar ve Ahmet Çelikoğulları adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 137 ada 42 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 320.74 m² lik daimi irtifak ve 132.74 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/517 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 519 Esas: Davalılar Ayşe Gül Atay, Damla Erekin, Havvana Küçüksolak, İsmail Sözer, Mustafa Sözer, Afife Gök, Ahmet Karaküzoğulları, Ahmet Ulusoy, Dudu Aslan, Dudu Karaküzoğulları, Emine Çelik, Güldali Yılmaz, Hacer Kırdıoğulları, Hanım Avcuoğulları, Havana Ulusoy, Hüseyin Acar, Hüseyin Ulusoy, İkbal Mülayim, İlyas Acar, İrfan Kıvrakoğulları, Mesut Yılmaz, Nevzat Yılmaz, Onur Karagöz, Ramazan Yılmaz, Süleyman Kıvrakoğulları, Teslime Acar, Turgay Ulusoy ve Yüksel Ulusoy Ayşe Sözer adına açılan davada, bir kısım davalılar adınave Ayşen Sözer adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 133 ada 400 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 531.29 m² lik daimi irtifak ve 223.02 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/519 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 525 Esas: Davalılar Adnan Yıldızoğulları, Alev Söğüt, Alime Akgül, Alper Yıldızoğulları, Arif Yıldızoğulları, Aşkın Çevik, Ayşe Yıldızoğulları, Ayşen Karabuğa, Bekir Yıldızoğulları, Durkadın Davaz, Emine Taş, Emine Yıldızoğulları, Erol Yıldızoğulları, Halil Yıldızoğulları, İbrahim Yıldızoğulları, İbrahim Yıldızoğulları, Kamile Gökkaya, Kamile Yumakoğulları, Kıymet Ulusoy, Lütfiye Yumakoğulları, Mazluma Ayan, Mazluma Kayaoğulları, Mazlume Sivrioğulları, Mehmet Yıldızoğulları, Mustafa Karaoğulları, Mustafa Sivrioğulları, Osman Yıldızoğulları, Selçuk Sivrioğulları, Sevgi Karabulut, Şadiye Taş, Şerife Kılıçoğulları, Şerife Yıldızoğulları, Şerife Yıldızoğulları, Tolga Yıldızoğulları, Turgut Yumakoğulları, Ümran Yıldızoğulları, Yeşim Yıldızoğulları, Yusuf Karaoğulları ve Yüksel Yıldızoğulları adına ve bir kısım davalılar murisi İbrahim Yıldızoğulları adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 133 ada 404 parseldekayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 473.71 m² lik daimi irtifak ve 193.21 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/525 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 527 Esas: Davalı muris Keziban Yıldızoğulları (Karagöz) adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 133 ada 405 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 312.26 m² lik daimi irtifak ve 131.43 m² lik geçici irtifak hakkı ile Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 133 ada 412 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 334.24 m² lik daimi irtifak ve 10.73 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/527 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 529 Esas: Davalılar Adnan Yıldızoğulları, Ayşe Yıldızoğulları, Erol Yıldızoğulları, Mazlume Sivrioğulları, Osman Yıldızoğulları, Şerife Kılıçoğulları ve Şerife Yıldızoğulları adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 133 ada 408 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 321.97 m² lik daimi irtifak ve 134.85 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/529 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 535 Esas: Davalılar Ahmet Kocabaşoğulları, Gülsüm Gergün, Hafize Avcuoğulları, Hakan Avcuoğulları, Hakan Avcuoğulları, Haluk Avcuoğulları, Mesture Akyüz, Adem Şahin, Adile Karacan, Adile Toprakoğulları, Ahmet Şahin, Ayşe Candan, Durmuş Avcuoğulları, Dürdane Eker, Emel Yaşar, Fadime Darılıoğulları, Fatih Şahin, Fatma Çallıoğlu, Gülay Şahin, Gülsüm Çelikoğulları, Gülsüm Şahin, Gülter Kocabaşoğulları, Halil Avcuoğulları, Hatice Yumakoğulları, Hatice Yüksel, Havva Ulusoy, Hidayet Kabalcı, Hidayet Karacan, Hüseyin Avcuoğulları, İlhan Kocabaşoğulları, İncifer Şahin, Kadir Toprakoğulları, Kadriye Karacan, Kamile Kocabaşoğulları, Kazım Toprakoğulları, Makbule Kocabaşoğulları, Mehmet Avcuoğulları, Mehmet Çallıoğlu, Mehmet Kocabaşoğulları, Mehmet Akif Çallıoğlu, Mukaddes Büyükçarban, Mürşide İnceoğulları, Osman Avcuoğulları, Safinaz Çevik, Sahibe Arabacı, Saime Kocabaşoğulları, Sevilay Aydın, Sevim Hayta, Süleyman Nafis Çallıoğlu, Şerife Büyükçarban, Şerife Karagöz, Şerife Yıldızoğulları, Şükrü Şahin, Şükrü Şahin, Tarık Şahin, Tuncay Şahin, Ülviye Şavkoğulları, Ümmü Kılıçoğulları, Yavuz Şahin, Zekiye Özben murisleri Aziz Çallıoğlu (Çallı),Süleyman Çallıoğlu (Çallı)adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 136 ada 33 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 47.92 m² lik daimi irtifak ve 143.28 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/535 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 537 Esas: Davalılar Dürdane Karademir, Emine Taş, Mukadder Akgül, Şengül Tekdaş, Abdulkerim Taş, Ali Taş, Ayşe Taş, Dürdane Taş, Hamza Taş, Hatice Kaymak, Hikmet Taş, İbrahim Ethem Taş, Keziban Gökkara, Keziban Kılıç, Mehmet Taş, Rabia Çakal, Şadiye Taş ve Zeynep Ayşe Demirez adına ve bir kısım davalılar murisi İbrahim Taş adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 136 ada 45 parselde kayıtlı bahçe niteliğindeki taşınmazın 406.91 m² lik daimi irtifak ve 167.32 m² lik geçici irtifak hakkı ile Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 137 ada 29 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 375.21 m² lik daimi irtifak ve 155.18 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/537 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 539 Esas: Davalılar Evrim Çoban Mail, Feride Yücel, Rafet Çoban, Abdurrahman Bayraktaroğulları, Adile Çoban, Ali Rıza Çoban, Aynur Özen, Ayşe Gökkaya, Ayşegül Bayraktaroğulları Çetin, Bayram Çoban, Bayram Ali Toprakoğulları, Bayramali Gökkaya, Berkay Gökkaya, Cemile Yalın, Dudu Yalın, Durkadın Bıdı, Emine Küçük, Fatma Özgür, Fettah Tomanoğulları, Hatice Bayraktaroğulları, Havana Ulusoy, Hilal Çalar, İncifer Şahin, Kadriye İrim, Kamuran Batmaz, Lilifer Gökkaya, Lütfi Bayraktaroğulları, Mehmet Bayraktaroğulları, Mehmet Gökkaya, Melek Kaçar, Memduh Alsancak, Muharrem Yalın, Muharrem Aykut Yalın, Musa Toprakoğulları, Mustafa Bayraktaroğulları, Mustafa Yılmaz, Naciye İnceoğulları, Naile Alsancak, Nebahat Özben, Nesibe Korkmaz, Nimet Yılmaz, Nurcan Yalman, Nuriye Aydın, Nurşen Şarlak, Nurten Yalın Tekin, Osman Tomanoğulları, Osman Toprakoğulları, Ömer Barut, Papış Akyüz, Ramazan Tomanoğulları, Raşit Alsancak, Rukiye Simav, Saadet Dağhan, Sabahattin Toprakoğulları, Sadrettin Tomanoğulları, Salih Yılmaz, Selcan Yıldırım, Sezgin Çetin, Şefika Akgül, Şevket Yılmaz, Şükriye Sezgin, Tevfik Darılıoğulları, Ümmü Yalın, Ümmü Yılmaz, Ümmüşen Seyhan, Yılmaz Yalın ve Zeynep Yumakoğulları adına ve bir kısım davalıların murisiYadikar Okutan adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Yaka köyü 136 ada 80 parselde kayıtlı bahçe niteliğindeki taşınmazın 375.95 m² lik daimi irtifak ve 156.73 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/539 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 637 Esas: Davalılar Belhüzar Çiloğlu, Emrah Kaçmaz, Ferhat Bahşi, Gülcan Tokoğulları, Gülden Uçar, Hüseyin Güneş, Kezban Bölükbaşı, Servet Taşar adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Karabayır mahallesi 203 ada 168 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 726.37 m² lik daimi irtifak ve 221.54 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/637 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 639 Esas: Davalılar Ali Gökmen, Ali Gökmen, Alim Gökmen, Ayşe Dönmez, Ayşegül Özek, Bayram Gökmen, Bayram Karay,Emine Şahin, Fatma Karay, Fatma Nur Biçer, Gülsen Acar, Hafise Akca, Hanife Karay, Hasan Köse, Hatice Manav, İsmail Avcı, Keziban Köse, Mehmet Gökmen, Mehmet Karay, Muhammet Avcı, Muhammet Yaşar Karay, Mustafa Avcı, Mustafa Gökmen, Ömer Köse, Ramazan Gökmen, Sabahat Duran, Şerife Gökçe adına yada bir kısım davalılar murisi Durkadın Gökmen adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Karabayır mahallesi 203 ada 204 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 1360.83 m² lik daimi irtifak ve 550.89 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/639 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 645 Esas: Davalılar Adem Avcı, Ayhan Kalakoğlu, Ayla Sargın, Cennet Kalakoğlu, Durkadın Karaman, Fatma Dua, Fatma Kalakoğlu, Fatmana Yeşil, Fazilet Avcı, Güllizar Karay, Hafise Akca, Hanife Çiftci, Havva Kalakoğlu, İbrahim Avcı, İsmail Avcı, İsmail Hakkı Kalakoğlu, Keziban Doğan, Melahat Büyükboğa, Meryem Avcı, Muhammet Avcı, Mustafa Avcı, Nejla Demir, Osman Ali Avcı, Raziye Nişancı, Raziye Uçar, Sabahattin Avcı, Şerife Avcı, Turan Avcı, Uğur Avcı, Ummuhan Koçar, Ümmü Demir, Yaşar Avcı, Zeliha Gökmen ve Zeynep Kalakoğlu murisi Mehmet Kalakoğlu, Muammer Avcı ve Osman Ali Avcı adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Karabayır mahallesi 210 ada 17 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 310.87 m² lik daimi irtifak ve 131.90 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/645 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 647 Esas: Davalılar Ahmet Hamdi Deveci, Belkıs Akkaya, Elif Deveci ve Münevver Cengiz adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Karabayır mahallesi 203 ada 138 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 744.31 m² lik daimi irtifak ve 429.80 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/647 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 649 Esas: Davalılar Aşana Elmas, Habibe Akkoyun, Hasibe Kılınç, Hava Kılınç, İbrahim Kılınç adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Karabayır mahallesi 189 ada 52 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 1210.87 m² lik daimi irtifak ve 504.21 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/ 649 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 655 Esas: Davalılar Muharrem Cunduz, Şerife Kişşik adına ve davalılar Adalet Billa, Adil Cunduz, Ali Cunduz, Ali Cunduz, Arif Cunduz, Ayşe Keçer, Ayşe Gül Alptekin, Bayram Özal, Burcu Siper, Cengiz Cunduz, Çiğdem Cunduz, Dilek Evcim, Elmas Cunduz, Emine Gündüz, Emine Kanaryaoğlu, Eyup Pekat, Funda Özkan, Gönül Cunduz, Gönül Cunduz, Güllü Bıdık, Hakkı Cunduz, Hamza Cunduz, Hasan Gündüz, Havvana Özal, Hülya Cunduz, Hüseyin Pekat, İlyas Cunduz, İlyas Cunduz, İlyas Özal, Kenan Cunduz, Keziban Tokmak, Mehmet Cunduz, Muhammet Özal,Mustafa Cunduz, Nazan Akar, Necla Aytar, Nurcan Cunduz, Osman Cunduz, Rahime Cengiz, Ramazan Cunduz, Ramazan Özal, Remziye Yağcıoğlu, Selahattin Özal, Sevim Erol, Şerife Cunduz, Şerife Karaca, Tarık Cunduz, Tevfik Cunduz, Ümmü Kapan ve Veysel Cunduz murisleri Fatma Gündüz, İlyas Cunduz, Gülşen Cunduz, Havana(İlyas ve Şerife kızı) (Havvana Cunduz), Osman Cunduz, Hacer Pekat(Cunduz), Şerife Sağlam (Cunduz) adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Küçükköy mahallesi 520 ada 1 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 2345.75 m² lik daimi irtifak ve 823.23 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/655 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 657 Esas: Davalılar Ayşe Gencer, Ayşe Gül, Dudu Asri, Emin Boz, Emin Yurt, Fatma Kahya, Fatma Okka, Fatmana Asri, Hacer Kardıçlı, Halil Boz, Halil İbrahim Kardıçlı, Havana Yurt, İsa Yurt, İzzet Yurt, Kaniye Yurt, Lütfiye Çil, Mehmet Boz, Mehmet Yurt, Mehriban Yurt, Murat Yıldız, Mustafa Yurt, Nazife Çöl, Nimet Kömür, Nurcan Asri, Reşit Yıldız, Seviye Aydemir, Songül Kuzu, Şemsi Okka, Şerife Yıldıran, Şükrü Yurt,Zeynep Duman , Zeynep Okka adına ve murisi Havvana Yıldız, Sıddıka Karalar, Yakup Boz adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Küçükköy mahallesi 522 ada 1 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 2603.93 m² lik daimi irtifak ve 986.67 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/657 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 659 Esas: Davalılar Cemali Arıkan, İlkay Arıkan, Jale Akça, Sezer Yaman, Suna Arıkan, Zeliha Uçar adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Bayat mahallesi 102 ada 1 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 1948 m² lik daimi irtifak ve 806.49 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/659 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 665 Esas: Davalılar Alim Yıldırım, Ayşe Kartal, Hüseyin Güner ile davalılar Ali Yıldırım, Arzu Öztürk, Fatih Yıldırım, Fatma Toy, Güssün Kartal, Hafize Aslan, Hanife Kıvrak, Hasan Ali Yıldırım, Hatice Kıvrak, Haydar Yıldırım, Haydar Yıldırım, Hörü Aslan,İlyas Yıldırım, Kadriye Sezer, Medine Can, Medine Tunç, Mustafa Bulut, Mustafa Kıvrak, Mustafa Öztürk, Ömer Ali Öztürk, Ramazan Kıvrak, Ramazan Yıldırım, Raziye Tezcan, Sultan Çevik, Süzen Öztürk, Şerife Tezcan, Turgut Yıldırım ve Yaşar Yüce murisi Teslime Durna adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Datköy mahallesi 134 ada 79 parselde kayıtlı bahçe niteliğindeki taşınmazın 727.09 m² lik daimi irtifak ve 414.73 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/665 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 667 Esas: Davalılar Fatmana Aldemir, Nezife İnceler, Raziye İnceler ve Şerife Güneş adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Datköy mahallesi 135 ada 7 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 50.33 m² lik daimi irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/667 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 669 Esas: Davalı İzzet Münir Uzun adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Datköy mahallesi 153 ada 5 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 54.98 m² lik daimi irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/669 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 675 Esas: Davalılar Arzu Tatoğlu, Tahsin Öztürk ve Veli Öztürk adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Datköy mahallesi 153 ada 45 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 121.00 m² lik daimi irtifak ve 47.80 m² lik geçici irtifak hakkını BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/675 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 677 Esas: Davalılar Arzu Tatoğlu, Avni Öztürk, Veli Öztürk adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Datköy mahallesi 153 ada 66 parseldekayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 334.18 m² lik daimi irtifak ve 174.44 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/677 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 679 Esas: Davalı Ahmet Ali Zorlu adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Datköy mahallesi 153 ada 79 parseldekayıtlı 'iki katlı betonarme mesken ve tarlası ve bahçesi' niteliğindeki taşınmazın 412.26 m² lik daimi irtifak ve 537.65 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/679 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025 / 685 Esas: Davalılar Feray Tüfekli, Kadriye Kıvılcım, Nuray Çalık, Zafer Kıvılcım adına tapuda kayıtlı Antalya ili Korkuteli ilçesi Datköy mahallesi 116 ada 30 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazın 278.36 m² lik daimi irtifak ve 124.41 m² lik geçici irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti, daimi irtifak hakkının tapu kaydına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/685 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Mahkememizin yukarıda ayrıntılı bir şekilde belirtilen esas numaraları, dava konusu taşınmaz ve tarafları yazılı dava dosyalarında dava konusu taşınmazlarda davalıların Kamulaştırma Kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada husumetin BOTAŞ'a (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş) yöneltileceği, açılan davada davalıların yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen daimi irtifak ve geçici irtifak hakkının kamulaştırma bedeli ile mülkiyet kamulaştırması talep edilenler yönünden kamulaştırma talep edilen kısımların kamulaştırma bedelleri, taşınmazın belirtilen kısımlarına ilişkin mülkiyet kamulaştırması talep edilenler yönünden belirtilen kısmın kamulaştırması ile, daimi irtifak ve geçici irtifak hakkının kamulaştırılmasına, mülkiyet hakkı kamulaştırması talep edilen dosyalarda kamulaştırılması istenen kısmınve daimi irtifak hakkının BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş)lehine tapu kaydına tesciline karar verileceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıf Bankası Korkuteli Şubesine yatırılacağı, dava konusuna ve taşınmaz malın daimi ve geçici irtifak hakkının değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davalıların tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, bu dava hakkında 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince Kamulaştırma yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına daimi ve geçici irtifak hakkının tapuya tapu kaydına tescili için mahkememizin 2025/299 esas, 2025/301 esas, 2025/303 esas, 2025/305 esas, 2025/307 esas, 2025/309 esas, 2025/311 esas, 2025/313 esas, 2025/315 esas, 2025/317 esas, 2025/319 esas, 2025/321 esas, 2025/323 esas, 2025/325 esas, 2025/327 esas, 2025/329 esas, 2025/331 esas, 2025/333 esas, 2025/335 esas,2025/337 esas, 2025/339 esas, 2025/341 esas, 2025/343 esas, 2025/345 esas, 2025/347 esas, 2025/349 esas, 2025/351 esas, 2025/353 esas, 2025/355 esas, 2025/357 esas, 2025/359 esas, 2025/361 esas, 2025/363 esas, 2025/365 esas, 2025/367 esas, 2025/369 esas, 2025/371 esas, 2025/373 esas, 2025/375 esas, 2025/377 esas,2025/379 esas, 2025/381 esas, 2025/383 esas, 2025/385 esas, 2025/387 esas, 2025/389 esas, 2025/391 esas, 2025/393 esas, 2025/395 esas, 2025/397 esas, 2025/399 esas, 2025/401 esas, 2025/403 esas, 2025/405 esas, 2025/407 esas, 2025/409 esas, 2025/411 esas, 2025/413 esas, 2025/415 esas, 2025/417 esas, 2025/419 esas, 2025/421 esas, 2025/423 esas, 2025/425 esas, 2025/427 esas, 2025/429 esas, 2025/431 esas, 2025/433 esas, 2025/435 esas, 2025/437 esas, 2025/439 esas, 2025/441 esas, 2025/443 esas, 2025/445 esas, 2025/447 esas, 2025/449 esas, 2025/451 esas, 2025/453 esas, 2025/455 esas, 2025/457 esas, 2025/459 esas, 2025/461 esas, 2025/463 esas, 2025/465 esas, 2025/467 esas, 2025/469 esas, 2025/471 esas, 2025/473 esas, 2025/475 esas, 2025/477 esas, 2025/479 esas, 2025/481 esas, 2025/483 esas, 2025/485 esas, 2025/487 esas, 2025/489 esas, 2025/491 esas, 2025/493 esas, 2025/495 esas, 2025/497 esas, 2025/499 esas, 2025/501 esas, 2025/503 esas, 2025/505 esas, 2025/507 esas, 2025/509 esas, 2025/511 esas, 2025/513 esas, 2025/515 esas, 2025/517 esas, 2025/519 esas, 2025/521 esas, 2025/523 esas, 2025/525 esas, 2025/527 esas, 2025/529 esas, 2025/531 esas, 2025/533 esas, 2025/535 esas, 2025/537 esas ve 2025/539 esas, 2025/637 esas, 2025/639 esas, 2025/641 esas,2025/643 esas, 2025/645 esas, 2025/647 esas, 2025/649 esas, 2025/651 esas, 2025/653 esas, 2025/655 esas, 2025/657 esas, 2025/659 esas, 2025/661 esas, 2025/663 esas, 2025/665 esas, 2025/667 esas, 2025/669 esas, 2025/671 esas, 2025/673 esas, 2025/675 esas, 2025/677 esas, 2025/679 esas, 2025/681 esas, 2025/683 esas ve 2025/685 esas sayılı dosyaları için mahkememize dava açıldığı 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06/02/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02410248