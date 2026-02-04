T.C. KORKUTELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

2025/217 Esas: Muris Hüseyin B.Savaş mirasçıları olan davalılar Azime Yılmaz, Hamdiye B.Savaş, Hamdiye Dila B.Savaş, Hamma Eyiler, Mustafa B.Savaş ve Sema Talay adına tapuda kayıtlı Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Bozova / Yukarı Mahallesi, 392 ada 62 parsel sayılı kayıtlı yol niteliğindeki taşınmazın (177.86 m² )tamamı davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Antalya - Burdur Kızılkaya - Korkuteli Devlet yolu yapımı amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/217 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025/219 Esas: Muris Alper Alakavuk mirasçıları olan davalılar Ceylin Alakavuk ve Mehmet Alp Alakavuk adına tapuda kayıtlı Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Bozova / Yukarı mahallesi, 391 ada 52 parsel sayılı yol niteliğindeki taşınmazın (154.02 m² ) tamamı davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Antalya - Burdur Kızılkaya - Korkuteli Devlet yolu yapımı amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/219 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025/229 Esas: Muris Zeynep Keskin mirasçıları olan davalılar Abdurrahman Erten, Ahmet Cin, Alaattin Kılınç, Ali Büyükyorulmaz, Ali Cin, Ali Kılınç, Aysel Hoşlar, Ayşe Gürbüz, Ayşe Uysal (Mahmut Kızı), Ayşe Uysal (Macit Kızı), Düriye İpek, Eda Nur İnce, Emine Avcı,Emine Cin, Emine Işık, Emine Yılmaz, Emsal Solak, Esma Korkut, Fahretdin Kılınç, Fikri Kılınç, Hafize Cin, Hanife Kılınç, Hasibe Beşkazalı, Hasibe Serik, Hatice Boyacı, Hatice Oba, Hatice Önal, Hicran Çağırga, Hüseyin Kılınç, Kamile Cankara, Kamile Cin, Medine Cin, Mehmet Cin, Mehmet Erten, Melahat Korkut, Meliha Cin, Muharrem Erten, Mustafa Serik, Naime Günal, Nida Cin, Osman Serik, Ömer Erten, Pervin Kılınç, Rahime Özen Kuyucu, Serap Cin, Şadiye Kılınç, Şemsettin Kılınç, Şerife Şenol, Şerife Uysal, Ümmü Çiloğlu, Yakup Kılınç, Yaşar Kılınç adına tapuda kayıtlı Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Akyar Köyü 216 ada 35 parsel sayılı yol niteliğindeki taşınmazın (323.78 m² ) tamamı davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Antalya - Burdur Kızılkaya - Korkuteli Devlet yolu yapımı amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/229 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025/231 Esas: Davalılar Adnan Özen, Fatma Büyükyorulmaz, Halil İbrahim Çöpel, İsa Solak, Mahire Coşkun, Mürüvvet Kılınç, Nurcan Coşkun, Osman Ali Çöpel, Ömer Ali Çil, Remziye Tok, Şadiye Alaca, Turgay Solak adına tapuda kayıtlı Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Akyar köyü 273 ada 91 parsel sayılı yol niteliğindeki taşınmazın davalılar adına kayıtlı olan kısmıile Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Akyar köyü 273 ada 88 parsel sayılı yol niteliğindeki taşınmazın davalılar adına kayıtlı olan kısmı nın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Antalya - Burdur Kızılkaya - Korkuteli Devlet yolu yapımı amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/231 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025/259 Esas: Davalı Gedik Torf Gübre Nakliye Ticaret Limited Şirketi adına tapuda kayıtlı

Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Akyar Mahallesi 276 ada 80 parsel sayılı yol niteliğindeki taşınmazın (642.20 m² ) tamamı davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Antalya - Burdur Kızılkaya - Korkuteli Devlet yolu yapımı amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/259 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025/261 Esas: Davalı Hakkı Beşkazalı adına tapuda kayıtlı Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Akyar Köyü 277 ada 17 parsel sayılı yol niteliğindeki taşınmazın tamamı (1440,96 m² ) tamamı ile Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Akyar köyü 277 ada 18 parsel sayılı yol niteliğindeki taşınmazın tamamı (2.631,10 m² )Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Antalya - Burdur Kızılkaya - Korkuteli Devlet yolu yapımı amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/261 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2025/265 Esas: Muris Zeynep Keskin mirasçıları olan davalılar Abdurrahman Erten, Ahmet Cin, Alaattin Kılınç, Ali Büyükyorulmaz, Ali Cin, Ali Kılınç, Aysel Hoşlar, Ayşe Gürbüz, Ayşe Uysal (Mahmut Kızı), Ayşe Uysal (Macit Kızı), Düriye İpek, Eda Nur İnce, Emine Avcı, Emine Cin, Emine Işık, Emine Yılmaz, Emsal Solak, Esma Korkut, Fahretdin Kılınç, Fikri Kılınç, Hafize Cin, Hanife Kılınç, Hasibe Beşkazalı, Hasibe Serik, Hatice Boyacı, Hatice Oba, Hatice Önal, Hicran Çağırga, Hüseyin Kılınç, Kamile Cankara, Kamile Cin, Medine Cin, Mehmet Cin, Mehmet Erten, Melahat Korkut, Meliha Cin, Muharrem Erten, Mustafa Serik, Naime Günal, Nida Cin, Osman Serik, Ömer Erten, Pervin Kılınç, Rahime Özen Kuyucu, Serap Cin, Şadiye Kılınç, Şemsettin Kılınç, Şerife Şenol, Şerife Uysal, Ümmü Çiloğlu, Yakup Kılınç, Yaşar Kılınç adına tapuda kayıtlı Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Akyar Mahallesi/Köyü 218 Ada 30 Parsel Sayılı yol niteliğindeki taşınmazın tamamı ( 479,52 m² ) , Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Akyar Mahallesi/Köyü 218 Ada 31 parsel sayılı yol niteliğindeki taşınmazın tamamı ( 341,50 m² ) ,Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Akyar Mahallesi/Köyü 218 Ada 33 parsel sayılı yol niteliğindeki taşınmazın tamamı ( 1.508,67 m² ) ile Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Akyar Mahallesi/Köyü 218 Ada 34 parsel sayılı yol niteliğindeki taşınmazın tamamı ( 2655,76 m² ) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Antalya - Burdur Kızılkaya - Korkuteli Devlet yolu yapımı amacıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/265 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

Mahkememizin yukarıda ayrıntılı bir şekilde belirtilen esas numaraları, dava konusu taşınmaz ve tarafları yazılı dava dosylarında dava konusu taşınmazlarda davalıların Kamulaştırma Kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, açılan davada davalıların yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare olan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil ve lehlerine irtifak hakkının tapuda şerh edileceği ve Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Korkuteli Şubesine yatırılacağı, dava konusuna ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davalıların tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, bu dava hakkında 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince Kamulaştırma yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için mahkememizin 2025/217, 2025/219, 2025/229, 2025/231, 2025/259, 2025/261, 2025/265 Esas sayılı dosyaları için mahkememize dava açıldığı 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/12/2025

