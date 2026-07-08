T.C. KÖRFEZ İCRA DAİRESİ

2026/217 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/217 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Körfez İlçe, Şemsettin Köyü, Köy İçi mevkii 189 Ada, 2 Parsel, Tapu kayıtlarında "Üç Katlı Betonarme Bina Ve Arsası" niteliği ile cins tashihlidir. Köy yerleşik alanında kalan parseldir. Mahallinde parsel üzerinde yaklaşık 20-25 yaş aralığında olduğu gözlemlenen Zemin+2 Normal Kat olmak üzere 3 katlı yapı bulunmaktadır. Yapı, zemin katı yaklaşık 106 m², 1. ve 2.katlarının her biri 140 m² olmak üzere toplam yaklaşık 386 m² alanlı ve betonarme yapı tarzındadır. Binanın zemin katı dükkan, üst katları mesken niteliğindedir. Taşınmazda mülk sahibinin ikamet ettiği görülmüştür.

Adresi : Şemsettin Köyü, Şemsettin Merkez Mevkii Kümeevler No: 75Körfez / KOCAELİ

Yüzölçümü : 243,10 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmazın bulunduğu 189 Ada 2 nolu Parsel, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı dahilinde "Meskun Kırsal Konut Alanı"nda kalmaktadır.

Kıymeti : 7.816.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında "Krokisinde T harfi ile gösterilen yapı 189/3 nolu parsele 1.54 m2 tecavüzlüdür" şerhi yer almaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 14:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 14:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:23

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Basın No: ILN02505416