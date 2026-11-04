T.C. KÖRFEZ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. KÖRFEZ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Konu : gaiplik ilanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve hakkında gaiplik kararı verilmesi istenilen MUSTAFA GÜNEŞ'in akıbeti, yaşayıp yaşamadığı, yaşıyor ise nerede bulunduğu hususlarında bilgisi, görgüsü ve duyumu olanların 6 ay (altı ay) içerisinde mahkememize haber vermeleri ve başvuruda bulunmaları gerektiği ilanen tebliğ olunur. 09.10.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 24404383682
ADI SOYADI : MUSTAFA GÜNEŞ
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : EMİŞ
DOĞUM TARİHİ : 14/04/1970
DOĞUM YERİ : AFŞİN
#ilangovtr
Basın No: ILN02584317