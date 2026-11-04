  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. KÖRFEZ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. KÖRFEZ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

T.C. KÖRFEZ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2026/276 Esas
09.10.2026

Konu : gaiplik ilanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve hakkında gaiplik kararı verilmesi istenilen MUSTAFA GÜNEŞ'in akıbeti, yaşayıp yaşamadığı, yaşıyor ise nerede bulunduğu hususlarında bilgisi, görgüsü ve duyumu olanların 6 ay (altı ay) içerisinde mahkememize haber vermeleri ve başvuruda bulunmaları gerektiği ilanen tebliğ olunur. 09.10.2026

GAİP
TC KİMLİK NO : 24404383682
ADI SOYADI : MUSTAFA GÜNEŞ
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : EMİŞ
DOĞUM TARİHİ : 14/04/1970
DOĞUM YERİ : AFŞİN

#ilangovtr

Basın No: ILN02584317