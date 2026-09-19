T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/122 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, 11 MAHALLE Mahalle/Köy, 15093 Ada, 7 Parsel, 1. Kat 11 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kalenderhane Mahallesi, Ankara Caddesi, No: 54/3 Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 142,59 m2
Arsa Payı : 6/241
İmar Durumu :Ana taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmaktadır. Taşınmaz planda 10 kat Blok Nizam mesken sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 5.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:26
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 10:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 10:26
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KARAKAYA Mahalle/Köy, 546 Ada, 9 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Karakaya Mahallesi Tatlıkuyu Mevkii Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 83.039,34 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/25000 ölçekli nazım planı içerisinde Tarım ve Sulama alanı olarak bulunduğu Toplulaştırma parselidir
Kıymeti : 8.300.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 11:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 11:26
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 11:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 11:26
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KARAKAYA Mahalle/Köy, 497 Ada, 6 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Karakaya Mahallesi Eski Ve Yeni Yarma Yolu Mevkii Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 24.198,93 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım planı içerisinde Tarım ve Sulama alanı olarak bulunduğu Toplulaştırma parselidir
Kıymeti : 3.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 12:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 12:26
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 12:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 12:26
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, ZİVECİK Mahalle/Köy, 6810 Ada, 11 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Zivecik Mahallesi, Sütgölü Mevkii No:Bila Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 46.116,09 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/25000? Ölçekli Nazım İmar Planında tarım alanı sahasına isabet tmektedir.
Kıymeti : 5.600.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 13:50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 13:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 13:50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 13:50
14/09/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02551748