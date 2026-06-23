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Resmi İlanlar T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
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T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
2025/377 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/377 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, HOCACİHAN Mahalle/Köy, 14812 Ada, 11 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Mehmet Akif Mahallesi, Gürkan Caddesi No: Bila Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 785 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında konut alanında kalmaktadır

Kıymeti : 9.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:56
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:56

13/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02493230