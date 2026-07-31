T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/86 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KARAHÜYÜK Mahalle/Köy, 23637 Ada, 1 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Karahüyük Mahallesi, Gebzeli Sokak, No:29 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 645 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; Ayrık Nizam 2 Kat, Konut Alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 8.470.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 11:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 11:07
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:07
28/07/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02520602