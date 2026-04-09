T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/355 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
İlanımız aynı zamanda adresi tespit edilemeyen mirasçı Ahmet ve Fatma kızı, 1979 D.lu, 597******786 TC kimlik numaralı FİLİZ VURAL yönünden ilanen tebligat mahiyetindedir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, ABDULAZİZ Mahalle/Köy, 329 Ada, 48 Parsel, Zemin kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Sahibiata Mahallesi Ragıppaşa Sokak No: 7/2 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 86 m2
Arsa Payı : 34/291
İmar Durumu :Ana taşınmaz 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında YOL sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 1.800.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:46
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:46
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:46
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:46
01/04/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02442182