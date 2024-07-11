T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/53 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KARAHÜYÜK Mahalle/Köy, 27572 Ada, 219 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Karahüyük Mahallesi Ekin Sokak No. 62/2 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 8.158,55 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli imar planında Dikili Tarım Alanları ve Meram Özel Proje sahasında yer almaktadır.
Kıymeti : 5.360.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 14:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2024 - 14:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 14:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 14:45
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02057864