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Resmi İlanlar T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2024-07-10 00:00:00 -

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/40 SATIŞ
 
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/40 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
 
1 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KARAHÜYÜK Mahalle/Köy, 27567 Ada, 13 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Karahüyük Mahallesi Büyükgöz Sokak No. 2 Meram / KONYA
 
Yüzölçümü : 14.501,84 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli imar planında Dikili Tarım Alanları ?Sulama alanları ve Meram Özel Proje sahasında yer almaktadır.

Kıymeti : 9.300.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
 
Artırma Bilgileri
 
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 14:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2024 - 14:05
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 14:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 14:05
 
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN02057700