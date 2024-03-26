T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/273 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Konya İl, Karatay İlçe, SARAÇOĞLU Mahalle/Köy, 5721 Ada, 16 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz;Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Saraçoğlu Mahallesi, Kerpiç Ağıl Mevkii Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 63.304,27 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Tarımsal Nitelikli Alan 5000 m2?ye 1 Ev ve Yol sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 19.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 10:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 10:35
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Konya İl, Karatay İlçe, SARAÇOĞLU Mahalle/Köy, 5722 Ada, 8 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Saraçoğlu Mahallesi, Kerpiç Ağıl Mevkii Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 21.745,64 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Tarımsal Nitelikli Alan 5000 m2?ye 1 Ev ve Yol sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 7.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 10:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 10:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 10:45
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, SARAÇOĞLU Mahalle/Köy, 5722 Ada, 21 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Saraçoğlu Mahallesi, Kerpiç Ağıl Mevkii Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 20.625,63 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Tarımsal Nitelikli Alan 5000 m2?ye 1 Ev ve Yol sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 6.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 10:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 10:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 10:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 10:55
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02008381