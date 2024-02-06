T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024-02-06 00:01:00 -
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/241 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/241 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, MELİKŞAH Mahalle/Köy, 1283 Ada, 8 Parsel, Arsa nitelikli taşınmaz;...
Adresi : Aşkan Mahallesi Iğdır Sokak No: 3 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 301 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında; 2 kat İkiz Mesken sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 3.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Adresi : Aşkan Mahallesi Iğdır Sokak No: 3 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 301 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında; 2 kat İkiz Mesken sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 3.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 14:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 14:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN01977366