T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024-01-18 00:00:00 -
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/169 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/169 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, BEŞAĞIL Mahalle/Köy, 498 Ada, 3 Parsel, Tarla nitelikli taşınmaz;...
Adresi : Beşağıl Mahallesi Pürentömeği Mevkii Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 122.089,59 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı İsabet ettiği ...
Kıymeti : 8.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Adresi : Beşağıl Mahallesi Pürentömeği Mevkii Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 122.089,59 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı İsabet ettiği ...
Kıymeti : 8.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 10:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:24
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 10:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 10:24
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN01967149