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Resmi İlanlar T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2024-01-18 00:00:00 -

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/169 SATIŞ
 
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/169 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
 
1 NO'LU TAŞINMAZIN
 
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, BEŞAĞIL Mahalle/Köy, 498 Ada, 3 Parsel, Tarla nitelikli taşınmaz;...
Adresi : Beşağıl Mahallesi Pürentömeği Mevkii Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 122.089,59 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı İsabet ettiği ...
Kıymeti : 8.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
 
Artırma Bilgileri
 
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 10:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:24
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 10:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 10:24
 
(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN01967149