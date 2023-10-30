T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/47 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/47 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



NOT: İş bu ilanımız taşınmaz malik hissedarlarından Mehmet ve Zehra kızı 1961 doğumlu, 146******396 TC kimlik numaralı HASİBE USLU yönünden aynı zamanda ilanen tebligat mahiyetindedir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Konya ili, Altınekin ilçesi, Akköy Mahallesi, Aldıvermez Mevkii, 120 ada, 2 parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; kuzeyindeki ve güneyindeki tarla yoluna cephelidir. Ulaşımı buradan sağlanmaktadır.Üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat yoktur.Taşınmaza; Konya-Ankara Karayoluna 170 metre mesafede Akköy Mahalle merkezine 1.50 km mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz; Konya Valilik Hizmet binasına 60.83 km mesafededir.



Adresi : Konya İli, Altınekin İlçesi Akköy Mah Aldıvermez Mevkii Altınekin / KONYA



Yüzölçümü : 65.200 m2



Arsa Payı : Tam



İmar Durumu: 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde olup, planda; Tarım Alanı sahasına isabet etmektedir.



Kıymeti : 2.608.000,00 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi





Artırma Bilgileri





1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 13:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Konya ili, Altınekin ilçesi, Akköy Mahallesi, Tepesidelik Mevkii, 156 ada, 5 parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; kuzeyindeki i tarla yoluna cephelidir. Ulaşımı buradan sağlanmaktadır.Üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat yoktur. Taşınmaza; Konya-Ankara Karayoluna 1.13 km mesafede, Akköy Mahalle merkezine 2.0 km mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz; Konya Valilik Hizmet binasına 60.83 km mesafededir.



Adresi : Akköy Mahallesi tepesi Delik Mevkii Altınekin / KONYA



Yüzölçümü : 48.000 m2



Arsa Payı : Tam



İmar Durumu: 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde olup, planda; Tarım Alanı sahasına isabet etmektedir.



Kıymeti : 1.500.000,00 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi





Artırma Bilgileri





1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 13:50

3 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Konya ili, Altınekin ilçesi, Ölmez Mahallesi, 650 ada, 5 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz;üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat yoktur. Zeminde boş arsadır. Taşınmaz batısındaki imar yoluna cepheli konumdadır. Altınekin ilçe merkezi içerisindedir.Taşınmaz Altınekin ilçe merkezindeki alışveriş ve iş merkezlerine, sosyal donatı alanlarına, eğitim kurumlarına, sağlık merkezlerine, resmi kurumlara yakın,Konya şehir merkezine uzak konumdadır. Yakınında planlı yapılaşmalar başlamış ve devam etmektedir. Taşınmaza; Konya-Ankara Karayoluna 8.00 km mesafede,Konya Valilik Hizmet binasına 58.42 km mesafededir.



Adresi : Ölmez Mahallesi Altınekin Altınekin / KONYA



Yüzölçümü : 689,85 m2



Arsa Payı : Tam



İmar Durumu: 2 kat Konut Sahası alanına isabet etmektedir. İmar parametreleri; TAKS:0.25, Hmax:2kat ve E:0.50 olarak belirlenmiştir. İmar parselidir. DOP kesintisi yapılmıştır.



Kıymeti : 600.000,00 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi





Artırma Bilgileri





1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 14:00

4 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Konya ili, Altınekin ilçesi, Ölmez Mahallesi, 571 ada, 1 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz; üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat yoktur. Zeminde boş arsadır. Taşınmaz batısındaki Bahçeli evler caddesine cepheli konumdadır. Altınekin ilçe merkezi içerisindedir.Taşınmaz Altınekin ilçe merkezindeki alışveriş ve iş merkezlerine, sosyal donatı alanlarına, eğitim kurumlarına, sağlık merkezlerine, resmi kurumlara yakın,Konya şehir merkezine uzak konumdadır. Yakınında planlı yapılaşmalar başlamış ve devam etmektedir. Taşınmaza; Konya-Ankara Karayoluna 8.00 km mesafede,Konya Valilik Hizmet binasına 58.42 km mesafededir.



Adresi : Ölmez Mahallesi Bahçelievler Cad Altınekin / KONYA



Yüzölçümü : 990 m2



Arsa Payı : Tam



İmar Durumu: 2 kat Mesken Sahası alanına isabet etmektedir. İmar parametreleri; TAKS:0.25, Hmax:2kat ve E:0.50 olarak belirlenmiştir.



Kıymeti : 862.000,00 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi





Artırma Bilgileri





1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 14:10

5 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Konya ili, Altınekin ilçesi, Ölmez Mahallesi, 571 ada, 2 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz; üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat yoktur. Zeminde boş arsadır. Taşınmaz kuzeyindeki imar yoluna cepheli konumdadır. Altınekin ilçe merkezi içerisindedir.Taşınmaz Altınekin ilçe merkezindeki alışveriş ve iş merkezlerine, sosyal donatı alanlarına, eğitim kurumlarına, sağlık merkezlerine, resmi kurumlara yakın,Konya şehir merkezine uzak konumdadır. Yakınında planlı yapılaşmalar başlamış ve devam etmektedir. Taşınmaza; Konya-Ankara Karayoluna 8.00 km mesafede,Konya Valilik Hizmet binasına 58.42 km mesafededir.



Adresi : Ölmez Mahallesi Bahçelievler Cad Altınekin / KONYA



Yüzölçümü : 989 m2



Arsa Payı : Tam



İmar Durumu: 2 kat Mesken Sahası alanına isabet etmektedir. İmar parametreleri; TAKS:0.25, Hmax:2kat ve E:0.50 olarak belirlenmiştir.



Kıymeti : 860.000,00 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi





Artırma Bilgileri





1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 14:20

6 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Konya ili, Altınekin ilçesi, Ölmez Mahallesi, 571 ada, 3 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz; üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat yoktur. Zeminde boş arsadır. Taşınmaz kuzeyindeki imar yoluna cepheli konumdadır. Altınekin ilçe merkezi içerisindedir.Taşınmaz Altınekin ilçe merkezindeki alışveriş ve iş merkezlerine, sosyal donatı alanlarına, eğitim kurumlarına, sağlık merkezlerine, resmi kurumlara yakın,Konya şehir merkezine uzak konumdadır. Yakınında planlı yapılaşmalar başlamış ve devam etmektedir. Taşınmaza; Konya-Ankara Karayoluna 8.00 km mesafede,Konya Valilik Hizmet binasına 58.42 km mesafededir.



Adresi : Ölmez Mahallesi Bahçelievler Cad Altınekin / KONYA



Yüzölçümü : 989 m2



Arsa Payı : Tam



İmar Durumu: 2 kat Mesken Sahası alanına isabet etmektedir. İmar parametreleri; TAKS:0.25, Hmax:2kat ve E:0.50 olarak belirlenmiştir.



Kıymeti : 860.000,00 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi





Artırma Bilgileri





1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01917469