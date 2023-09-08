T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/35 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Ortaklığın giderilmesi dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/35 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Konya ili, Selçuklu ilçesi, Hocacihan Mahallesi, 17421 ada, 14 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz; tapu kaydında Arsa vasfında olmakla beraber, taşınmaz zemininde; ikiz nizam yapılmış, girişleri ayrı olan, iki adet B+Z katlı Mesken bulunduğu görülmüştür. No:28 ve No: 28/A girişleri olan iki adet dubleks meskenlerin genel özellikleri itibari ile Meskenlerin giriş kapısı; ahşap kapıdır. Zemin katında oda, mutfak, tuvalet ve Birinci katında 3 oda, banyo ve 2 balkondan oluştuğu, Oda tabanları ahşap parke ile kaplıdır. Duvar ve tavanlar sıva üzeri boyalıdır. Islak hacim duvarları yaklaşık yarıya kadar fayans kaplamadır. iç kapılar cilalı ahşap kapıdır. Mutfakta alt ve üst mutfak dolapları ve mermer tezgâhı bulunmaktadır. Alt ve üst dolaplar arasında fayans kaplama vardır. Pencereler, ahşap doğramadan imaldir. Bodrum kata, mesken içerisindeki mozaik kaplı merdivenden inilmektedir. Bodrum katın depo olarak kullanıldığı görülmüştür. No:28 ve No:28/A da bulunan meskenlerin yaklaşık net alanı 130,05 m² dir. Taşınmazın yakın çevresinde 980 metre kuzeyinde Konya Çimento Güzel sanatlar Lisesi, 750 metre kuzeyinde Erenköy Zeki Altındağ Ortaokulu, 575 metre kuzeyinde Tahir Büyükkörükçü cami, 1.14 km doğusunda 22 nolu Aile sağlığı merkezi, 500 metre güneyinde 14 nolu Aile sağlığı merkezi, 560 metre güney doğusunda Ahmet Haşhaş İlkokulu vardır.



Adresi : Erenköy Mahallesi Salyazı Sokak No:28-28A Selçuklu / KONYA



Yüzölçümü : 439 m2



Arsa Payı : Tam



İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde olup, planda; 2 kat Ayrık Mesken Sahası alanına isabet etmektedir



Kıymeti : 4.000.000,00 TL



KDV Oranı : %1



Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi





Artırma Bilgileri





1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 13:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2023 - 13:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 13:51

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01887377