T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2022/230 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/230 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Konya İli Karatay ilçesi İsmil mahallesi, Kekrekaşı Mevki, 859 ada 3 parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; bulunduğu bölgenin Arazi toplulaştırma çalışması neticesinde oluşan ve alt yapısı tamamlanmış yolları açılmıştır. Parsel, üzerinde herhangi bir tarımsal yapı, kuyu ve ağaç bulunmadığı tespit edilmiştir. Parsel haritasında gösterildiği üzere Batısındaki ve doğusundaki kadastro paftasında ve zeminde mevcut Toplulaştırma Yoluna cephelidir. Parselden cepheli olduğu yolu takiben İsmil Mahallesi meskun alanına ve Konya Ereğli Karayoluna ulaşılmaktadır. Taşınmazın 6.17 km güneyinde Konya Ereğli Karayolu, 7.60 km Güneyinde İsmil Mahallesi bulunmaktadır.



Adresi : İsmil Mahallesi Kekrekaşı Mevkii Karatay / KONYA



Yüzölçümü : 169.803,09 m2



Arsa Payı : Tam



İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanına İsabet ettiği, 15.07.2016/791 kesinleşen plan onay tarihli Konya Büyükşehir Belediyesi 1/25.000 Plan hükümleri göre uygulanacağı



Kıymeti : 8.500.000,00 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi





Artırma Bilgileri





1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 10:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 10:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2023 - 10:31

2 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Konya İli Karatay ilçesi İsmil mahallesi, Karakol Mevki,1148 ada 2 parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; bulunduğu bölgenin Arazi toplulaştırma çalışması neticesinde oluşan ve alt yapısı tamamlanmış yolları açılmıştır. Parsel, üzerinde herhangi bir tarımsal yapı, kuyu ve ağaç bulunmadığı tespit edilmiştir. Parsel haritasında gösterildiği üzere Batısındaki ve Kuzeyindeki kadastro paftasında ve zeminde mevcut Toplulaştırma Yoluna cephelidir. Parselden cepheli olduğu yolu takiben İsmil Mahallesi meskun alanına ve Konya Ereğli Karayoluna ulaşılmaktadır. Taşınmazın 6.00 km kuzeyinde Konya Ereğli Karayolu, 36.0 km Kuzey Doğusunda İsmil Mahallesi bulunmaktadır.



Adresi : İsmil Mahallesi Karakol Mevkii Karatay / KONYA



Yüzölçümü : 48.943,02 m2



Arsa Payı : Tam



İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanına İsabet ettiği, 15.07.2016/791 kesinleşen plan onay tarihli Konya Büyükşehir Belediyesi 1/25.000 Plan hükümleri göre uygulanacağı



Kıymeti : 3.500.000,00 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi





Artırma Bilgileri





1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 10:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2023 - 10:41

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01883762